大帽山、大埔郊外 觀賞熱點 螢火蟲一閃一閃 打暗號求偶

【明報專訊】在寧靜、漆黑的郊野，一點點的光在空中飛舞，若隱若現。那究竟是什麼呢？原來在夜空中飛舞，一閃一閃的就是螢火蟲。香港光污染嚴重，雖然一般人未必容易找得到螢火蟲蹤影，但原來香港亦有不同的螢火蟲品種，他們隱藏於樹林、草地、農田等地方，只要先了解牠們的作息生活，我們自然能夠一睹牠們閃閃發光的美景。

目前全球已知的螢火蟲約有2000多種，在香港可找到紀錄的品種有29種，香港昆蟲學會會長饒戈指全中國已知的螢火蟲約有100種，而香港一個彈丸之地已擁有約全中國四分之一的品種，實在難能可貴。

閃光如語言 有不同意思

我們看見的螢火蟲都能自身發光，甚至能閃動不同的發光頻率，着實讓人好奇。螢火蟲保育基金會主席麥肇峰（Mark）表示，螢火蟲的發光器通常位於腹部位置，由於牠們體內有螢光素和螢光素酶兩種化學元素，兩者的化學反應產生了生物光，一般稱牠們發出來的光為「冷光」，即使我們雙手觸碰到牠們也不會覺得燙手。螢火蟲能透過神經系統來控制發光和發光頻率，「正如我們透過聲帶發聲說話，螢火蟲則通過閃動不同頻率的光芒，代表不同的意思，是一種螢火蟲語言」。

日行品種 靠費洛蒙吸引異性

那麼在空中飛舞的螢火蟲到底在說什麼呢？原來牠們都是在尋找伴侶，希望「生BB」。饒戈指螢火蟲發光的作用主要有兩種，其一是作為兩性溝通，正如我們人類以語言來溝通，夜間活動的螢火蟲便以光作為溝通方法。要了解螢火蟲的傳宗接代方式，先要了解牠們是主要以日間還是夜間活動的品種，由於日行的螢火蟲主要在日間出現，難以用光線跟同類溝通，因此多以外激素（費洛蒙）氣味來吸引異性；至於在夜間出現的夜行螢火蟲自然就以發出的光線來求偶，饒戈說：「牠們發光有特定模式，可以當作一種暗號，例如連續3次發光，過一會兒再發出3次，有點像摩斯密碼，不同品種有牠們特定的密碼，用以確認對方的品種。」當然也有些品種是沒有「暗號」，那牠們便以發光的形態分辨，「有些是一個光點或一片，有些甚至是整體都會發光的，當牠們再靠近的時候，便以身體分泌的外激素相認，確認對方品種，然後交配」。

整個生長階段都會發光抗敵

雖然螢火蟲可以為晚上漆黑的大自然帶來一點光，但由於牠們體型細小，蜘蛛、檐蛇等捕食者經常對牠們虎視眈眈，因此牠們身體上的發光機制也同時作為警戒信號，阻嚇這些潛在捕食者。饒戈表示，螢火蟲在整個生長階段（卵、幼蟲、蛹及成蟲）都會發光，目的是防禦抗敵，情况有如我們常見的日間昆蟲，有些長得顏色鮮艷或長有反差強的對比顏色，目的是警告捕食者自己身上有毒，來者切勿行近，「但顏色對於在夜間活動的螢火蟲是沒有作用，所以牠們要以光來警示捕食者，而捕食者會將光和有毒的東西聯繫」，由於大自然中會發光的生物、植物較特別和較少數，因此捕食者通常會認為有毒或不好吃，傾向避而遠之，而「螢火蟲或多或少都能分泌一些有毒或刺激的物質」。他又指，身體發光能有助捕食，以閃光誘捕其他螢火蟲，不過這只發生於美洲少數的螢火蟲成蟲身上，亞洲或其他地方暫未有發現有相關習性的品種。

喜潮濕、乾淨、黑暗地方

尋尋覓覓，雖說香港有不少不同品種的螢火蟲，但想見牠們一點也不易。螢火蟲對生活環境的要求較高，Mark指螢火蟲是世界公認水質環境的指標，某些品種甚至需要在一級水質才能孕育，「值得一提的是水生螢火蟲是較少數的，香港僅有2種，分別是雷氏螢（Aquatica leii）和黃緣螢（Aquatica ficta）」。螢火蟲比較喜歡潮濕、乾淨和沒有燈光干擾的地方，由於城市中的光源太多，如街燈及城市光害等，基本上在城市中很難發現牠們，「這些光掩蓋了螢火蟲自身的光，令牠們不能尋找伴侶，不能夠有下一代」，因此螢火蟲多出沒在大自然如樹林、草地、溪流等地，特別喜愛長有青苔的地方，「螢火蟲會在青苔上產卵，因為濕度高，而且是一個很好的搖籃去保護這些卵」，青苔上的「窿罅」能夠防止捕食者傷害蟲卵。饒戈亦指螢火蟲的飛行能力較低，超過一半品種的雌性螢火蟲是不會飛的，所以牠們通常在原地繁殖，若光污染嚴重，牠們便無法交配，以致數量大幅下降。

大埔滘自然護理區 多樣性較高

至於要在香港觀賞螢火蟲，Mark指大帽山、大埔沙螺洞、大埔滘自然護理區等少光害又遠離城市的郊外較易看見螢火蟲。饒戈則分享大埔滘自然護理區是較熱門欣賞螢火蟲的地方，「擁有天然的生態環境，樹林密集又沒有人為干擾，這類低地、天然的林區通常都有螢火蟲，多樣性比較高」；有些特別品種的螢火蟲有其獨特喜好，例如在大埔沙螺洞較多出現邊褐端黑螢（Abscondita terminalis），牠們比較喜歡在廢棄農地或低地草地出沒，通常數量龐大，數百至數千隻會同時出現；橙螢（Diaphanes citrinus）亦是香港常見品種，在10月下旬至11月下旬出現，通常會密集式湧現於高地草地，較容易在大嶼山大東山及二東山一帶發現，不過通常一個晚上發光的時間只有半小時，亦未必每年都能看到，要視乎天氣情况。

文：陳真紀

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

[生態]