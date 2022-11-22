知多啲：一年四季可賞螢 日落後1至2小時好時機

【明報專訊】大家別以為螢火蟲只會在夏季出現，事實上一年四季皆可見牠們的蹤影。屬於螢亞科的螢火蟲成蟲多數在10至12月出現，例如橙螢、窗螢等，饒戈指特別是螢亞科的鋸角雪螢（Diaphanes lampyroides）和雌光螢科的寒冬凹眼螢（Rhagophthalmus hiemalis），便只會出現在寒冷的冬季，從其命名上也可見此特性，「鋸角雪螢於12至1月出沒，最遲也只會出現在2月上旬，牠們在15℃以下十分活躍；寒冬凹眼螢會在12至2月初，在冬天最寒冷的時候出現，所以1月份較常看見牠們」；而通常5至6月亦是螢火蟲出沒的高峰期，有機會多達10種以上的品種出現。

除季節外，時間亦是影響我們賞螢成功率的重要因素。饒戈指，不論夏季還是冬季，大部分螢火蟲會在日落之後的1至2小時出沒交配，例如夏天約7:30之後，冬季約6:00之後開始看到發光螢火蟲。他續指，由於不少品種也受環境光所影響，例如多雲的情况，城市的光照射於天空，雲朵反射之下導致天空較光，而螢火蟲對光非常敏感，稍微光亮的環境也會令牠們不活躍。

用紅燈電筒 勿照射螢火蟲

賞螢火蟲，除了要配合天時、地利、人和，那麼觀賞前又有什麼要注意呢？饒戈提醒大家應沿安全的路徑前進，不要隨意走進樹林和草叢；要使用較弱的照明設備，電筒最好可調節光暗，並調至最暗級數，足夠照明前路便可，或使用時以物件或手指遮擋電筒部分光線，減少照明範圍，切勿直接照射螢火蟲，因這會影響牠們求偶。Mark也建議可用紅色燈電筒或用紅色玻璃紙包裹電筒，這種光頻能減低對螢火蟲的影響；同時應盡量保持安靜，不要大聲喧嘩，以免嚇走螢火蟲。當然最重要是不要捕捉螢火蟲，讓牠們可以繼續繁衍下一代。

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