雙膠轆不及單鋼芯轆好 高CP值行李箱攻略

開蓋——近年愈來愈多硬殼行李箱採用前開蓋（左）設計，另左右兩邊的比例亦由以往主流的5比5（右），變成2比8（中）、3比7等，方便放上較大型物件。（賴俊傑攝）

【明報專訊】相隔3年，終於能夠再次出門旅遊，未出發先興奮！家中的行李箱塵封多時，未知狀况如何？有行李箱專賣店負責人指，不少人的行李箱長時間未用，近期為去旅行才翻出，發現出現不同損耗，有些手把斷開，有些小轆破裂。出發前添置新行李箱，應買硬殼還是軟殼？哪種轆最好推？哪種材質最耐用？一齊睇睇專家教揀行李箱竅門，做足功課，準備出發！

一、依旅行日數選尺寸

林林總總的行李箱應怎樣選擇？第一步揀大小。「一般會根據旅行日數和需要裝多少東西而選擇行李箱尺寸。」樓上行李箱專門店Travel Kingdom負責人Andy Leung指，行李箱尺寸常見可分為20吋、24吋和28吋，20吋的小型行李箱適合1至3日短途旅行，24吋中型行李箱適合3至5日，而28吋的大型行李箱則可用於6至10日的旅行。

一般家庭空間有限，他建議可備一大一小的行李箱。大碼行李箱適合購物型旅客，可裝載較多戰利品，而且一家人去旅行，可裝幾個人的衣物，毋須分多個行李箱；如果去短途旅行不想在機場等行李，或可配置小型行李箱，那就毋須寄艙了。至於中碼行李箱，「有個尷尬之處，如果不夠裝就比較麻煩，既然都要寄艙，我們會建議買大碼行李箱」。

二、標示Makrolon 不含回收膠更耐用

行李箱大致可分為硬殼和軟殼，常見的硬殼材質有PP、PC、ABS、鋁和鎂鋁合金，軟殼則多為布料。香港理工大學應用物理學系專任導師蔡紹康（Albert）指主要需考慮材質的硬度、強度、韌度和重量，市面上常見的金屬行李箱多由鋁或鎂鋁合金製成，防盜較佳，抗撞擊力亦較好，但變形後不易修復為原狀，由於是金屬關係，有一定重量，價錢亦昂貴。

在硬殼之中，塑膠是最常用的材質，分別有PP、PC及ABS，皆是熱塑性塑膠材質。Albert指PP抗撞擊力高，高硬度，耐腐蝕和耐高溫，但較笨重，近年相對少人選擇；ABS則相對常見，較耐磨，硬度高，防刮能力很好，但韌度較差，容易爆裂，「韌度是指是否容易變形，容易變形反而破裂損壞的風險較低，如金屬韌度高，不容易爆裂」。100%純PC的韌度及吸震能力都非常好，「承受衝擊能力極佳，作為行李箱沒有太大缺點，重量與其他塑膠材質相似」，可說是6種材質中最好。Andy教路可留意產品有沒有標明採用Makrolon，「這是一種專利物料，採用純PC，不含回收膠」，耐用度更高，但價錢相對昂貴，而且製造技術要求高，故廠商傾向生產ABS+PC材質的行李箱——結合了ABS高硬度及PC高韌度的優點，價錢比純PC低，Albert認為性價比當中最高。

而布料是眾多材質中最輕的一種，伸展及柔韌度高，可有更多收納空間，不過缺點是難清潔和不防水，而且不太防盜。

三、前蓋式開一邊省位

最常見的行李箱是中間打開款式，可將行李箱攤平，所有物品一目了然；還有少數採用前蓋式，Andy說前蓋式有足夠深度，可放大型物件，如頭盔、籃球等，收納更方便，「有時去一些較狹窄的酒店房間，空間有限，未必能像硬殼行李箱般攤開兩邊收拾，（前蓋式只開一邊）就會較慳位」。以往前蓋式大多見於布行李箱，「近年愈來愈多廠商推出硬殼前蓋行李箱，還開始有一些2比8、3比7的行李箱」，即一邊容量較淺，一邊容量較深，比起5比5較能放置大型物件。

四、勿坐篋上 加重轆壓力易壞

旅行時最怕行李箱轆突然爆裂或「甩轆」，因此很多人會留意轆是否推得順暢和耐用。Andy解釋轆的結構分兩層，外層是靜音軟膠，可減低推動時的噪音，而內層則為膠轆或鋼芯轆。「市場上90%（行李箱）都是膠轆，最大好處是便宜，但比起鋼芯轆沒那麼耐用，而且裝重物後，拖行的順暢度亦不及鋼芯轆。」而鋼芯轆剛剛相反，耐用、拖行時順暢，行在崎嶇的路上表現亦較好，不過價格則較貴，一般上千元的行李箱會使用，如預算充足，他建議選擇鋼芯轆。他提醒，「單從外表無法分辨兩者，切忌見到轆的外表就判斷行李箱好拖與否，建議問店員或參考官方簡介」。

行李箱的轆可分為單轆或俗稱「飛機轆」的雙輪設計，哪種較好？Andy指，「很多人誤會雙轆比單轆好，但並不是，仍需看是膠轆抑或鋼芯轆，即使是雙轆，都是比不上入面包鋼芯（的單轆）」。

要好好保養轆，他建議別將行李箱存放在潮濕或高溫地方，以免加快氧化，亦不宜坐在行李箱上，加重轆的壓力。萬一轆出問題，一般品牌會有3至10年保養，所以記緊保留維修卡。

五、啪扣保護較高 啱放易碎品

大部分行李箱以拉鏈開關，好處是輕身、通常有擴充功能，可加大行李箱容量，不過因拉鏈處是軟身布料，容易變形，對物品的保護力相對較低，而且下雨或易入水。至於用「啪扣」開關的行李箱，「因配備鋁合金框，會比較重，比普通行李箱重多1.5至2公斤」，但邊框防水，適合去常下雨的地方。「如果要放易碎品如玻璃、酒等，最好買有啪扣的行李箱，因為整個行李箱都很堅固，對行李的保護最高。」

六、T字拉杆輕身 拉動不穩定

拉杆有兩款，T字形拉杆一條過，Andy指是為了減輕重量，但拉動、轉動行李箱時不夠穩定；至於雙杆則實淨、穩定，掛上隨身行李袋後亦較為穩固，不易跌下。

文：陳真紀、張淑媚

編輯：梁小玲

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