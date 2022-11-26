山頂睇世界盃歎美食 倒掛金鈎呃like

全情投入--最佳觀看球賽的方式，當然是與球迷好友邊食邊睇。在Lockeroom Zoom Football Restaurant不單可以享受美食，更可在充滿足球氣氛的環境下睇波，讓球迷全情投入。（黃志東攝）

【明報專訊】世界盃分組賽正進行得如火如荼。睇波，當然要一班人睇先夠氣氛，各大酒店、商場和餐廳已經準備就緒，邀請球迷一同觀賽歡呼，齊齊把世界盃熱潮推至最高峰。（註：模特兒按拍攝需要暫除口罩）

不少人都喜歡跟朋友到酒吧觀看賽事，邊飲邊吃邊睇波，氣氛特別好。若改到餐廳吃吃喝喝兼睇波，氣氛又如何呢？位於山頂的足球主題餐廳Lockeroom Zoom Football Restaurant，除了在世界盃期間播放部分直播賽事，整間餐廳無論從室內設計到餐具吊燈都充滿足球場內場外的元素，球迷看見必會大呼過癮。

展示足球珍品 C朗簽名球衣坐鎮

作為一間足球主題餐廳，從名字便看得出主理人的心思，Lockeroom顧名思義是指更衣室，一走進餐廳門口便看到擺放不同球衣及球鞋的展示櫃，近期為迎合世界盃主題而換上各國家隊的球衣，包括阿根廷、巴西、法國、英格蘭等受歡迎國家隊球衣。場內牆壁同樣掛滿知名球員的球衣，收銀處上方更有基斯坦奴朗拿度（C朗）的簽名球衣坐鎮，歡迎球迷前來朝聖。大部分展品皆是老闆盧文禧（Gary）和陳嘉健（Eddie）的珍藏，歷屆世界盃部分球員的球衣、球鞋和足球等皆可在餐廳內欣賞得到，Gary指自己比較喜歡一般足球員的球衣和球鞋，幾乎餐廳內所見的球鞋都是來自Gary的收藏，而Eddie則偏愛守門員的球衣。

開店自是由於二人對足球的熱愛，身為球迷的Gary眼見足球主題餐廳在歐美比比皆是，希望香港也能夠有一間以足球為主題的餐廳，他說：「我不敢說我們是最好，但我們差不多是以一間（足球）museum 為主題的餐廳，不是隨便掛幾件球衣，我們的佈置、裝修、杯、餐墊，包括食物都有足球元素」，不論對足球有沒有認識的客人也可以全身投入這個足球世界，「我希望將我喜歡足球的這份感覺帶給其他人」。至於為何選址山頂？Gary指山頂是能給人有特別印象的地方，每一個香港人或遊客都會來，希望客人在飲食的同時，能欣賞山頂的風景，兼且可以睇波，一舉多得。

露天座位俯瞰維港靚景

餐廳不單關於足球的收藏吸引，連帶裝修和佈置亦同樣花盡心思——仿真草地、足球圖案吊燈，連門口也有一面相當IGable的打卡牆，讓大家可以大顯身手來一招倒掛金鈎！而餐廳內還有模仿足球場後備席的場景，連椅子的設計也是完全依照實際球場內的座位模樣，就算沒有機會親身落場踢波，也可感受到球員坐在後備席的感覺。Gary又指餐廳其他椅子也是專門訂做，每張椅背都有知名球星的球衣號碼，例如作為球迷必定熟知的美斯、C朗等，絕無重複。店內還有一幅足球主題壁畫打卡位，亦設有露天座位，視野開闊，可以俯瞰維港日夜景色。

捧「盃」歎沙律 招牌鹹蛋黃雞翼

雖說是主題餐廳，但食物質素和分量也不馬虎，主打漢堡、意粉等西式餐點，其中頗受歡迎的小食鹹蛋黃雞翼，表皮香脆，肉質嫩滑，配上金黃起沙的鹹蛋黃醬，鹹香冶味。另外，西班牙黑毛豬脆包，麵包經烘焙，外脆內軟，厚身黑毛豬多汁肉嫩。而為迎合世界盃，他們更特別訂製獎盃造型的沙津杯，讓大家可以開心捧盃打卡。順帶一提，餐廳歡迎大家與毛孩同來，齊齊開心睇波。●

Lockeroom Zoom Football Restaurant

營業時間：周一至五及公眾假期 中午12:00至晚上8:00（周三休息）；

周六及日 上午11:00至晚上8:00

地址：山頂山頂道118號山頂廣場2樓201-202B號舖

查詢：5727 2225

文：陳真紀、顏燕雯

模特兒：Allen、David

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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