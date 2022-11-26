聲學測塵量 連吸70分鐘 Dyson吸塵王摩打收身再進化

內置感應器--機內設有壓電式聲學感應器，計算粒子數量並將其分類，之後在機頂的LCD屏幕上顯示。（林靄怡攝）

內置感應器--機內設有壓電式聲學感應器，計算粒子數量並將其分類，之後在機頂的LCD屏幕上顯示。（林靄怡攝）

【明報專訊】吸塵機可說是每個家庭的必備品，而自從疫情爆發以來，家居清潔工具大受重視，生產商更是扭盡六壬研發新品，部分從過濾能力入手，部分則加入更多功能，例如將吸塵拖地二合為一。最近有生產商則從無線吸塵機的摩打入手，加強吸力之餘，更設有感應器量度地板灰塵量，讓你知道潔淨程度，想家中一塵不染絕無難度。

近年無線吸塵機當道，其中Dyson出品受不少人追捧。廠方最近推出新一代旗艦級智能無線吸塵機Dyson Gen5Detect Absolute。雖然外形與上幾代相似，但其實內置第五代Gen5 Hyperdymium摩打，最大特點是更細又更快，轉速達135,000rpm，配合品牌的空氣力學技術，令Gen5Detect Absolute能輸出262AW的吸力，是品牌吸力最強的智能無線吸塵機（Dyson V15 Detect的吸力為230AW）。

破品牌最強吸力紀錄

現時不少無線吸塵機都在吸頭加上LED燈，方便用家察看地板上有沒有灰塵，Gen5Detect Absolute跟機亦提供Fluffy Optic智能光學偵測吸頭，利用自家研發的灰塵智能光學偵測技術，無論亮度及照射範圍都非常充足。在設計吸頭時，工程師特意把光源放在較低位置，並盡量貼近吸頭末端，令光束更集中照射地面上的微塵。此外，廠方更特別加入壓電式聲學感應器，主要是利用聲學感應技術來計算進入吸塵機的粒子數量，並依據體積來分類，之後在機身後方的LCD屏幕上以圖表顯示，是否夠乾淨一看便知。

摺疊物料形成1.9米長過濾空間

除了強化吸力及吸頭效能，今次廠方也特別在機身設計及過濾系統入手，加強阻隔塵垢及細菌的能力。首先機身採用了完全密封的設計，吸力提升之餘，也不怕吸入機內的塵垢及細菌逃脫；其次是採用全機HEPA過濾系統，後置濾網將過濾物料摺疊145次，形成1.9米長的過濾空間，廠方聲稱其密度能捕捉99.99%細至0.1微米微粒。此外，Gen5Detect Absolute備有14個圓錐氣旋，可在不減弱吸力下從氣流中分離出塵垢，以確保每次清潔時塵垢及細菌都留在集塵箱之內。

與上一代一樣，用家可在機身後方的屏幕上看到摩打轉速、吸力及剩餘使用時間等資料。不少用家在吸塵時最怕要不停換吸頭，Gen5Detect Absolute將除塵及隙縫吸頭藏於吸管內，清潔完地板後把延長吸管拆下，便可立即使用除塵及隙縫吸頭，轉為手提吸塵機，無線打掃梳化或牆角。至於電量方面，在硬地板上使用節能模式，能連續運作70分鐘。為了減少二次污染問題，集塵箱設計續用免觸碰設計，並設有彈出機關及旋轉卡扣，按下後集塵筒內的矽膠圈便會清除金屬濾網上的灰塵，不怕弄髒雙手。●

Dyson Gen5Detect Absolute規格

集塵箱容量：0.77L

連續使用時間：70分鐘（硬地板+節能模式）

體積：1276×276×250mm

重量：3.2kg

售價：$6580

網址：www.dyson.hk

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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