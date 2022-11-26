e新品：全方位湊B天眼 CuboAi Plus自訂「危險區域」監察

【明報專訊】剛出生的嬰幼兒需要加倍留神照顧，因此不少父母都會考慮入手網絡攝錄機，無時無刻注意嬰幼兒的一舉一動，但普通的網絡攝錄機大多用作防盜，未必能完全顧及家長們的需要。最近台灣的CuboAi推出一款專為嬰幼兒而設的CuboAi Plus智慧寶寶攝影機，不但內置1080p超廣角鏡頭、亮度感測器等多種配置，更有安全偵測、睡眠分析及AI自動拍照3種主要功能，最適合新一代父母使用。

見掩口鼻翻身 即通知父母

根據廠方資料，CuboAi Plus主要針對0至5歲左右的孩子而設。用家只要在手機或流動裝置上安裝專用的應用程式，便能監測嬰幼兒的一舉一動。機內的135度超廣角1080p鏡頭加入了AI技術，能偵測孩子口鼻被異物覆蓋，或是睡眠時翻身等危險情况，並透過應用程式來警示父母。廠方宣稱鏡頭相比標準夜視鏡頭的靈敏度高2倍，在關燈的房間中拍攝，仍能提供非常清晰的畫面。

追蹤咳嗽徵狀 記錄睡眠習慣

除了鏡頭外，機體亦內置高感度收音咪，當孩子生病時，可以追蹤他們的咳嗽徵狀，並將最新的20秒咳嗽影片經應用程式傳送給父母；同時內置睡眠紀錄功能，透過鏡頭及收音咪來評估孩子的睡眠狀况並通知父母，有助調節嬰幼兒的作息節奏。機體亦設有18小時回放時間軸功能，以影片方式及以不同顏色標記來記錄嬰幼兒的「睡眠事件」，從而了解他們的睡眠習慣。

當大一點的孩子開始學行或爬行時，往往最易發生意外。CuboAi Plus為此設有「危險區域」功能，用家可設定畫面中的「危險區域」，例如是廚房，當孩子走近時即時通知。

自動拍「萌照」 支援家庭共享

除了保障嬰幼兒的安全之外，機體內的AI技術也能偵測孩子的哭笑表情及大幅度動作，並立即拍照保存，之後按照孩子的年齡分類，方便日後細看。專用應用程式支援家庭共享功能，最多讓8人登入，爺爺、嫲嫲、公公、婆婆想一同看乖孫，都完全無問題。●

售價：約2060港元（成長型支架組連運費）

網址：tw.getcubo.com