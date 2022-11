【明報專訊】繼上周it's all about timing之後,勤力的馬嶽教授看畢一圈近廿場賽事後,今周又有新的金句:it's all about speed,中譯「唯快不破」(如果有興致,也可湊湊今期拆解Kongish的熱鬧,譯一個Kongish版!SW06:laugh die me~)。雖然球賽不是場場精彩,但氣氛算熾熱,場上論英雄、拼盡全力為國人爭光,場裏場外也有大大小小政治文化的比拼與角力,除了讚極不厭的日本隊更衣室(整潔也真可以為民族帶來驕傲呢),今屆不少衝着主辦國及政局的濃濃火藥味,如禁止佩戴彩虹臂章及伊朗隊的罷唱國歌,林康琪一邊睇波一邊梳理滾在場邊的一抹喧囂與寂靜。

今屆金馬獎頒獎禮不少香港電影工作者亦榜上有名,其中劉國瑞憑《白日青春》奪得「最佳新導演」及「最佳原著劇本」獎,還讓黃秋生一償做金馬影帝的心願;記者立即邀約劉國瑞做訪問,聽他分享鏡頭裏外的異鄉人故事,剛巧今期「第二人生」開展香港人移民新一代的系列故事,在思考移民和身分等問題時,可以互相對讀。

賽事踏入第二周,可會見到誰個爆冷出局?

