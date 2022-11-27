第二人生：前區議員移英做藍領 幫手編更最頭痛

【明報專訊】今期受訪者是曾任大埔區議員17年之久的任啟邦，他去年7月移居英國沃靈頓後，到餅廠做生產線工人。社會學者趙永佳聽畢他的求職梗概，打趣取了個「日本輕小說風」的題目：「由Lv0開始，沒有開掛的重啟人生」。不時有網民訕笑移民港人做藍領是「淪落」，趙則提醒到工廠餬口其實是老一輩的共同經驗，離港人並非那麼遙遠。

簡介：過去3年，部分港人到異國落地生根，職涯由零起步，有的白領變身藍領；留在港的因防疫和市道不景等因素，也主動或被動地要另覓工作。撇開「毅然轉行」、「辭職追夢」等濫調，轉行不獨是個人故事，也拼湊一幅港人群像，透視整個社會正經歷的一場「第二人生」。本系列由社會學者的討論發端，每期帶着他們的框架探討一個案例，亦再思香港就業市場。

【第一站】 工廠炒散 男女平等

自去年1月至今年6月，英國共批出逾13萬宗BNO簽證申請。港人到埗後，多會先到門檻不高的工廠或倉庫打工數月，一邊考取專業證書，一邊熟習職場文化。餅廠The Little Treats在移民群組內，因工作量和待遇累積不錯口碑，是不少港人的第一站。任啟邦說：「許多餅廠同事都是這樣想：帶了些資金來定居，打從第一日就不想動用到老本。我們不懂投資，想有收入，掙到生活所需的錢就可以。」經過開料和烘焙步驟，餅乾會經運輸帶送到生產線，由他在內的工人包裝、入袋、加貼紙和入箱等。月前英國熱浪，長開焗爐的廠房，氣溫可高達攝氏44度。工友會輪替崗位：「可能考慮到8個鐘不停將餅乾撥進盒會累，有點人性化。其次因為在人手短缺時，可以更靈活調配工作。」工廠不免搬搬抬抬，同事男女老少都有，主管一視同仁，曾有港人女工被安排擺卡板，女工回說卡板重、怕難以勝任，「主管告訴她，這裏男女都會做這工序，接着示範數次給她看。意思是不會因性別有特別待遇。除非某些工序對身高有要求，才較多男士做」。

熟習華人名字 被安排編更

外判工中有近九成是港人，當地同事對華人名字「搲晒頭」，任啟邦因而得到「重用」，入職數月後負責編更，「有時姓氏位置不同，有時加英文別名，（當地人）記我們樣子又不太在行，於是找我和另一早班同事幫手編更。又透過我們發放信息，理順溝通。跟區議員工作相似」。工廠預先通知他每星期所需人手，他按着名單，湊齊上班人數。「編更最煩是要幫忙拼車，想好大家的坐車安排。」有想上班的工友沒有私家車，他要配對同一城鎮的同事，計算「車手」可以沿途接載的乘客數目和編排路線，「問其他有車的同事可否多載一兩個，一台車最多5個人。如果太多人想上班，又要游說車手上班。如果仍是不夠，就要叫人調日子」。這問題揭示，部分港人求職時不管遠近又沒車牌，先找工作，再想交通。工廠因為缺人，先將所有應徵者放到工作名單（working pool）中，「到我要找額外人手時，會找上這些人。如果是跨鎮工作，可能他們晚上10時下班已經沒車」。他奉勸：「來到英國沒技能都不要緊，最緊要有車牌。」為同事「拼車」並非編更的份內事，公司沒此要求，「我們都希望盡量讓多些人可以開工，見到對大家有好處就盡量做，令各方滿意。車手又可有人攤分油費。」

【求職路】

獲聘長工後離職 主管支持往外闖

趙永佳認為在異地的第一份工尤為關鍵，社會資本理論下有有弱連帶（weak tie）理論，即與你不太熟絡的人因為圈子不同，反而會帶來你所不知道的工作機會。「以前移民英國，是整條村去或親人一個帶一個，這一波移民是自己或一家人去，未必有親人在那邊。」任啟邦說求職過程頗為順利，移民群組有港人人力中介張貼招聘會資訊，「既然連英文信都不用寫，就去看看」。其中一個設於曼聯主場，有求職者當成家庭活動。芝士廠、香腸廠、啤酒廠和潔具廠等僱主都有。「我留了個多小時，都有200多人入場，見到不少人即場留下資料。」反觀香港，除勞工處，未見有便利新移民的大型招聘會。一星期後，他與人力公司簽訂外判工合約，每周出糧。中介俗稱「雞頭」，他說算是這波移民潮的「第一代」，替英文不靈光的港人求職。「現在發現少了招聘會，至少我知道在曼城是這樣，靠居民群組和社交平台傳來傳去，不用再特意租個地方。」餅廠在淡季會削減外判工，任啟邦後來開了一個分享求職資訊的互助群組，「有班外判同事沒工開，就散開到不同公司，情報更多」。

他在餅廠工作7個月後，曾轉到超市轉運倉做搬運員，後來返回餅廠，再獲聘為第一批港人長工，可享更多假期、福利、薪酬和培訓，但需輪班和做通宵更。他於本月離職，轉到巴士公司任受訓司機。如此不停轉工在香港是死罪，他卻說英國人十分諒解，餅廠主管兩度鼓勵他趁年輕去外面闖，餅廠不愁沒有「回頭草」；巴士公司主管也不在意，反留意到他以前做區議員，「我說是啊，以前監察巴士，現在來駕巴士」。他認識開了數十年巴士或做到退休的餅廠員工，解釋英國人不一定如此，只是他們明白港人初到埗，尚在摸索自己路向。

【兩地說】

油錢貴 搵工宜考慮距離

趙永佳好奇任啟邦有英國學位，卻一直試藍領職位，是否當地白領和藍領薪金差距不如香港大？任自言區議員不太需要講英文，怕會話能力未夠應付文職。據他所知，藍領人工通常比最低工資高少許，與一般文職收入差距不大，前者收入更可與付出的勞力掛鈎，如修路工和倉庫通宵更可比文職高薪，「在香港，通宵保安都是普通人工吧」。他亦考慮交通，巴士公司距家只有約5英里，比餅廠距離少四分之三，節省油錢和通勤時間。距離多為求職者首要考慮，求職網站可選行車距離或居所範圍為篩選條件。外判工會定時向中介或在群組查詢，看有否鄰近住處或者可騎單車通勤的空缺。另外，只要承諾在巴士公司工作兩年，公司會提供受薪培訓，並代為支付數千英鎊的考牌費。他覺得始終比餅廠多一個專業資格，累積經驗後或可以駕駛長途巴等。

重視溝通 外判工可入工會

比較老一輩在香港工廠胼手胝足，他說英國工廠的光景全然不同，譬如有法定工時保障，更表靈活，甚少加班，「英國人星期五下班要小酌、星期六看球賽、星期日陪家人。就算周末開工，都由不同同事輪班」。萬聖節前是訂單高峰期，員工對加班心中有數，但餅廠仍會召開大會公布。「我在香港沒什麼打工經驗，但見這邊頗重視員工溝通，不止是貼張通告寫要6天工作，會說清楚接到什麼訂單，希望大家加班、一起迎接挑戰。」英國有麵包師、食品與工人聯合工會，在地區有分支，餅廠有工會代表，與廠方爭取加薪和跟進事故，會員每星期需繳付數英鎊的會費，外判工也可加入。巴士公司的入職簡介會，有運輸工會代表講解工人權益。

工作環境方面，他喜歡在餅廠生產線跟工友閒聊，「我知道有些做倉或洗衣廠，廠房機械太嘈吵，不能聊天」。做倉庫搬運員也是，「做倉是開板車執貨，自己顧自己，一日都講不到3句話，相對孤獨」。「餅廠的講法是，只要不影響生產效率，就不介意你聊天，本地人都是這樣。」他在餅廠遇上早年移民的中年港人，有些因數年未回港自覺脫節，會聽他說說香港近况，他也請教他們與當地人的相處經驗，但當感到政見有分歧時便點到即止。

有時港人用廣東話聊得投入又大聲，易予人「圍爐」之感，有當地同事會好奇地問他到底在聊什麼，但不會直接打岔。「他們會用較簡單或慢點的英文與我們交談。所以如果有能力的話，應該多與本地人聊天，是接觸本地人、融入社會的機會。」在Little Treats，他遇過港人護士、物理治療師、會計、社工、教師和公務員等，都無法照搬過往的職場經驗，「大家都不容易，每個人規劃不同，會在這期間裝備自己，考試、進修，再出去闖和嘗試。肯踏入新跑道，相信都能走到美滿終站」。

【在彼邦】

一家融入當地 家長互動多

任啟邦已在英國置業，現月入約千多英鎊，太太有時到餅廠兼職，因不用交租和供樓，足應付一家支出。妻子和3個兒子都能融入當地，令他最深刻的是家長的互動。訪問前一晚，他出席完近20人的「爸爸之夜」，跟小兒子同學的家長在酒吧聚會，「因為小一到小六基本上不會轉班，是同一班同學」。話題不離世界盃、物價、疫情，有家長跟他說曾到香港參與隧道工程；不甘後人的母親們，也正籌劃「媽媽之夜」，「作為父母不止在工作上，與家長之間都有個適應」。

區議員的一天

07︰15 起牀

07︰30 出門送兩個兒子到小學

08︰20 回家送小兒子回幼稚園

09︰00後 與太太吃早餐

10︰00 回議員辦事處工作

20︰00後 下班回家吃晚飯

23︰30 睡覺（如屋邨有停水停電或交通問題，要回區處理）

餅廠工人的一天

07︰15 起牀

07︰30 吃早餐

07︰50 送大仔上中學

08︰30 送二仔、三仔上小學

09︰00後 買菜、做家務、準備午餐

12︰00 吃午餐

12︰45 出發接同事一起上班

13︰30 到工廠

14︰00–22︰00 工作

22︰45 回家

23︰30 睡覺

【移民篇】

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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