第二人生：前區議員移英做藍領 幫手編更最頭痛

【明報專訊】今期受訪者是曾任大埔區議員17年之久的任啟邦，他去年7月移居英國沃靈頓後，到餅廠做生產線工人。社會學者趙永佳聽畢他的求職梗概，打趣取了個「日本輕小說風」的題目：「由Lv0開始，沒有開掛的重啟人生」。不時有網民訕笑移民港人做藍領是「淪落」，趙則提醒到工廠餬口其實是老一輩的共同經驗，離港人並非那麼遙遠。
簡介：過去3年，部分港人到異國落地生根，職涯由零起步，有的白領變身藍領；留在港的因防疫和市道不景等因素，也主動或被動地要另覓工作。撇開「毅然轉行」、「辭職追夢」等濫調，轉行不獨是個人故事，也拼湊一幅港人群像，透視整個社會正經歷的一場「第二人生」。本系列由社會學者的討論發端，每期帶着他們的框架探討一個案例，亦再思香港就業市場。
【第一站】 工廠炒散 男女平等
自去年1月至今年6月，英國共批出逾13萬宗BNO簽證申請。港人到埗後，多會先到門檻不高的工廠或倉庫打工數月，一邊考取專業證書，一邊熟習職場文化。餅廠The Little Treats在移民群組內，因工作量和待遇累積不錯口碑，是不少港人的第一站。任啟邦說：「許多餅廠同事都是這樣想：帶了些資金來定居，打從第一日就不想動用到老本。我們不懂投資，想有收入，掙到生活所需的錢就可以。」經過開料和烘焙步驟，餅乾會經運輸帶送到生產線，由他在內的工人包裝、入袋、加貼紙和入箱等。月前英國熱浪，長開焗爐的廠房，氣溫可高達攝氏44度。工友會輪替崗位：「可能考慮到8個鐘不停將餅乾撥進盒會累，有點人性化。其次因為在人手短缺時，可以更靈活調配工作。」工廠不免搬搬抬抬，同事男女老少都有，主管一視同仁，曾有港人女工被安排擺卡板，女工回說卡板重、怕難以勝任，「主管告訴她，這裏男女都會做這工序，接着示範數次給她看。意思是不會因性別有特別待遇。除非某些工序對身高有要求，才較多男士做」。
熟習華人名字 被安排編更
外判工中有近九成是港人，當地同事對華人名字「搲晒頭」，任啟邦因而得到「重用」，入職數月後負責編更，「有時姓氏位置不同，有時加英文別名，（當地人）記我們樣子又不太在行，於是找我和另一早班同事幫手編更。又透過我們發放信息，理順溝通。跟區議員工作相似」。工廠預先通知他每星期所需人手，他按着名單，湊齊上班人數。「編更最煩是要幫忙拼車，想好大家的坐車安排。」有想上班的工友沒有私家車，他要配對同一城鎮的同事，計算「車手」可以沿途接載的乘客數目和編排路線，「問其他有車的同事可否多載一兩個，一台車最多5個人。如果太多人想上班，又要游說車手上班。如果仍是不夠，就要叫人調日子」。這問題揭示，部分港人求職時不管遠近又沒車牌，先找工作，再想交通。工廠因為缺人，先將所有應徵者放到工作名單（working pool）中，「到我要找額外人手時，會找上這些人。如果是跨鎮工作，可能他們晚上10時下班已經沒車」。他奉勸：「來到英國沒技能都不要緊，最緊要有車牌。」為同事「拼車」並非編更的份內事，公司沒此要求，「我們都希望盡量讓多些人可以開工，見到對大家有好處就盡量做，令各方滿意。車手又可有人攤分油費。」
【求職路】
獲聘長工後離職 主管支持往外闖
趙永佳認為在異地的第一份工尤為關鍵，社會資本理論下有有弱連帶（weak tie）理論，即與你不太熟絡的人因為圈子不同，反而會帶來你所不知道的工作機會。「以前移民英國，是整條村去或親人一個帶一個，這一波移民是自己或一家人去，未必有親人在那邊。」任啟邦說求職過程頗為順利，移民群組有港人人力中介張貼招聘會資訊，「既然連英文信都不用寫，就去看看」。其中一個設於曼聯主場，有求職者當成家庭活動。芝士廠、香腸廠、啤酒廠和潔具廠等僱主都有。「我留了個多小時，都有200多人入場，見到不少人即場留下資料。」反觀香港，除勞工處，未見有便利新移民的大型招聘會。一星期後，他與人力公司簽訂外判工合約，每周出糧。中介俗稱「雞頭」，他說算是這波移民潮的「第一代」，替英文不靈光的港人求職。「現在發現少了招聘會，至少我知道在曼城是這樣，靠居民群組和社交平台傳來傳去，不用再特意租個地方。」餅廠在淡季會削減外判工，任啟邦後來開了一個分享求職資訊的互助群組，「有班外判同事沒工開，就散開到不同公司，情報更多」。
他在餅廠工作7個月後，曾轉到超市轉運倉做搬運員，後來返回餅廠，再獲聘為第一批港人長工，可享更多假期、福利、薪酬和培訓，但需輪班和做通宵更。他於本月離職，轉到巴士公司任受訓司機。如此不停轉工在香港是死罪，他卻說英國人十分諒解，餅廠主管兩度鼓勵他趁年輕去外面闖，餅廠不愁沒有「回頭草」；巴士公司主管也不在意，反留意到他以前做區議員，「我說是啊，以前監察巴士，現在來駕巴士」。他認識開了數十年巴士或做到退休的餅廠員工，解釋英國人不一定如此，只是他們明白港人初到埗，尚在摸索自己路向。
【兩地說】
油錢貴 搵工宜考慮距離
趙永佳好奇任啟邦有英國學位，卻一直試藍領職位，是否當地白領和藍領薪金差距不如香港大？任自言區議員不太需要講英文，怕會話能力未夠應付文職。據他所知，藍領人工通常比最低工資高少許，與一般文職收入差距不大，前者收入更可與付出的勞力掛鈎，如修路工和倉庫通宵更可比文職高薪，「在香港，通宵保安都是普通人工吧」。他亦考慮交通，巴士公司距家只有約5英里，比餅廠距離少四分之三，節省油錢和通勤時間。距離多為求職者首要考慮，求職網站可選行車距離或居所範圍為篩選條件。外判工會定時向中介或在群組查詢，看有否鄰近住處或者可騎單車通勤的空缺。另外，只要承諾在巴士公司工作兩年，公司會提供受薪培訓，並代為支付數千英鎊的考牌費。他覺得始終比餅廠多一個專業資格，累積經驗後或可以駕駛長途巴等。
重視溝通 外判工可入工會
比較老一輩在香港工廠胼手胝足，他說英國工廠的光景全然不同，譬如有法定工時保障，更表靈活，甚少加班，「英國人星期五下班要小酌、星期六看球賽、星期日陪家人。就算周末開工，都由不同同事輪班」。萬聖節前是訂單高峰期，員工對加班心中有數，但餅廠仍會召開大會公布。「我在香港沒什麼打工經驗，但見這邊頗重視員工溝通，不止是貼張通告寫要6天工作，會說清楚接到什麼訂單，希望大家加班、一起迎接挑戰。」英國有麵包師、食品與工人聯合工會，在地區有分支，餅廠有工會代表，與廠方爭取加薪和跟進事故，會員每星期需繳付數英鎊的會費，外判工也可加入。巴士公司的入職簡介會，有運輸工會代表講解工人權益。
工作環境方面，他喜歡在餅廠生產線跟工友閒聊，「我知道有些做倉或洗衣廠，廠房機械太嘈吵，不能聊天」。做倉庫搬運員也是，「做倉是開板車執貨，自己顧自己，一日都講不到3句話，相對孤獨」。「餅廠的講法是，只要不影響生產效率，就不介意你聊天，本地人都是這樣。」他在餅廠遇上早年移民的中年港人，有些因數年未回港自覺脫節，會聽他說說香港近况，他也請教他們與當地人的相處經驗，但當感到政見有分歧時便點到即止。
有時港人用廣東話聊得投入又大聲，易予人「圍爐」之感，有當地同事會好奇地問他到底在聊什麼，但不會直接打岔。「他們會用較簡單或慢點的英文與我們交談。所以如果有能力的話，應該多與本地人聊天，是接觸本地人、融入社會的機會。」在Little Treats，他遇過港人護士、物理治療師、會計、社工、教師和公務員等，都無法照搬過往的職場經驗，「大家都不容易，每個人規劃不同，會在這期間裝備自己，考試、進修，再出去闖和嘗試。肯踏入新跑道，相信都能走到美滿終站」。
【在彼邦】
一家融入當地 家長互動多
任啟邦已在英國置業，現月入約千多英鎊，太太有時到餅廠兼職，因不用交租和供樓，足應付一家支出。妻子和3個兒子都能融入當地，令他最深刻的是家長的互動。訪問前一晚，他出席完近20人的「爸爸之夜」，跟小兒子同學的家長在酒吧聚會，「因為小一到小六基本上不會轉班，是同一班同學」。話題不離世界盃、物價、疫情，有家長跟他說曾到香港參與隧道工程；不甘後人的母親們，也正籌劃「媽媽之夜」，「作為父母不止在工作上，與家長之間都有個適應」。
區議員的一天
07︰15 起牀
07︰30 出門送兩個兒子到小學
08︰20 回家送小兒子回幼稚園
09︰00後 與太太吃早餐
10︰00 回議員辦事處工作
20︰00後 下班回家吃晚飯
23︰30 睡覺（如屋邨有停水停電或交通問題，要回區處理）