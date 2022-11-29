精準分類處理 助「廢物」延壽

【明報專訊】環保署近日表示，三色回收桶因成效問題正陸續撤除，明年將在市區全面絕迹。「藍廢紙、黃鋁罐、啡膠樽」，環保回收宣傳口號聽足20多年，但認真將廢物分類放到正確回收桶的又有幾人？更大問題是，家中「廢物」何止紙、鋁罐、膠樽呢！舊衣、玻璃樽、紙包飲品盒需送到不同回收點，還要處理骨頭、湯渣等廚餘，還有……很麻煩嗎？

在自己能力範圍內出一分力，每人每日一小步，也可以是推動環保生活的一大步！

收費上門回收 刁鑽「廢物」有歸宿

將廢紙和膠樽放入回收桶，就功德圓滿？廢紙、膠樽種類繁多，混合回收降低循環再造能力，回收前無跟足指示清洗與清除雜物，有可能被回收商以不符合回收為由，直送堆填區棄置！成立近3年的環保物料上門回收公司The Loops一反傳統，推出收費上門回收服務，參與家庭每月支付$128，The Loops便會每星期上門1次，回收他們提供給客戶盛載可回收物的金屬籃及大紙袋。

The Loops的收費上門回收概念，始於「拒絕」，「相信好多人都試過，當有一件無用東西想拿去回收，但物料不是塑膠、鋁罐或玻璃，因而被回收商拒絕」。創辦人黃靖羲（Jorch）說，自己家裏有相當多這類有用「廢物」，於是四處向人請教不同物料回收辦法，更親身到回收場了解特定廢料的回收運作原理，久而久之便興起創辦回收公司的念頭。「原來很多刁鑽可回收物品，例如X光片、陶瓷、浮板、網球；因為它們曾滯留在家裏，我四處尋找回收途徑，最終成為The Loops的可回收物品。」

保溫袋、X光片也可回收

走入The Loops位於新蒲崗的回收工場，嗅不到難聞臭味，場內堆滿各式各樣可回收物料：塑膠、玻璃、鋁罐、紙張，甚至是發泡膠、冰種、保溫袋、X光片，還有打邊爐用的氣樽，種類多達38款。

Jorch強調環保回收並非收集廢物，而是要將可循環物料回收再造，因此嚴格分類非常重要，否則影響物料循環再造的次數。以半透明即棄飯盒為例，用5號塑膠（PP，聚丙烯）製成，若回收前洗淨，並與其他塑膠製品分開，在此理想狀態下可回收及再造5至7次；但當混入其他塑膠，回收後熱熔過程中，其韌度衰減，容易斷裂或穿洞，只能用於製作廉價隔水料，不能再循環製成即棄飯盒。「雖然永續回收並非指材料可無限次循環再造，但如回收時認真分類，可增加循環再造次數，延遲物料被送到堆填區的時間。」

The Loops

fb：The Loops 家居回收

註：暫時住宅回收地區只限中環、太古、美孚、黃埔、將軍澳、馬鞍山及荃灣

家居回收物料知多啲

發泡膠

主要分3類：

．4號發泡膠（EPE），軟身，延伸力強，用於製作水果網套、珍珠棉、填充粒

．5號發泡膠，又稱發泡聚丙烯，非常堅韌，優良回彈力，高性能吸收衝擊，常用於包裝貴價物品

．6號發泡膠（EPS），常用於製作即棄飯盒，質地脆弱，能分解為微塑膠

回收前工序：清洗、風乾、摘取異物、壓扁縮減體積

鋁罐／罐頭

包括飲品鋁罐及食物罐頭

回收前工序：去除招紙，洗淨及風乾，鋁罐壓扁節省儲存空間，食物罐頭盡量收好鋒利邊位

衣物

包括衣服、手袋、背囊、牀單

回收前工序：清洗乾淨及摺好

不可回收：因衛生問題，部分衣物或牀上用品不設回收，以The Loops為例，不接收枕頭、棉被、內衣、襪等

塑膠

常見塑膠原料分為7類：

．1號（PET）如吸塑包裝、薄身飲品膠樽及膠杯

．2號（PEHD / HDPE）如洗衣液樽、洗髮水瓶

．3號（PVC）如包書膠、雞蛋盒

．4號（PEBD / LDPE）如廁紙包裝袋、背心膠袋

．5號（PP）如透明飾物袋、食物容器

．6號（PS）如塑膠即棄餐具

．7號（Other）如透明硬身水樽

特殊例子：含鋁箔夾層的包裝袋如薯片袋、即食麵袋、高溫蒸煮鋁箔袋，一般不設回收，但The Loops找到回收廠處理，可以回收

回收前工序：清洗、風乾、摘取異物、壓扁縮減體積

不可回收：

•3號塑膠（熱熔時釋出毒氣，香港未有工廠能處理）

•7號塑膠（含複合塑膠，難以分拆回收）

•泵式樽（泵嘴內藏彈簧及鋼球等金屬，難以拆出，不可跟樽身一同放入回收箱）

紙類

包括普通文件紙／A4紙、傳單、雜誌或圖書、紙皮、包裝紙盒、信封、利市封及花紙等

回收前工序：去除書釘、撕除含大量塑膠的雜誌封面及書皮

不可回收：

•熱感應紙如超市收據（遇熱變黑，影響再造紙成品）

•封面、書皮（含大量塑膠難以分離紙纖維）

•紙巾、廁紙（遇水即溶難處理）

紙包飲品盒

包括內層含鋁箔紙及不含鋁箔紙的飲品盒、防水防油外賣紙盒

回收前工序：全部須剪開洗淨及風乾，並去除盒上的膠部件。如未剪開飲品盒或膠部件，會浮在打漿機內的水面，無法被打碎

另類物品

X光片、網球等物品，屬於較冷門的回收物品，但一樣有出路

木餐具

很多人以為木餐具更環保，其實在香港並沒有回收門路。Jorch最近找到新的處理方法，送到木煤工廠變成一粒粒木煤燃料，物盡其用

回收前工序：洗淨及風乾

壓縮氣樽／氣罐

一般以鍍錫鐵或鋁製造，因為罐內或仍藏有壓縮氣，擠壓可能會爆炸，故不能當作金屬回收。The Loops會在安全環境下，以特別工具在樽身開窿放氣才送去回收

X光片

主要物料為塑膠，內含的銀粒及水銀等貴金屬亦可回收；惟香港缺乏相關設備，因此只能淨化破碎物料，混合石屎作為填充物料

回收前工序：摘取異物，特別是印有個人私隱資料的標籤

網球

將回收網球送交 RecycleBall HK處理，這間專門回收網球循環再造的機構會打開網球取出內裏的橡膠，經破碎加工後可用來鋪設網球場

即棄餐具、冰種及保溫袋

如餐具包裝未損毁，The Loops會回收到工廠，先將餐具按有無商標、內含餐具款式等條件分類，以及挑走受損或發霉套裝，經人手清潔及光學消毒，再分袋包裝，送交訂購的餐廳循環再用。冰種及保溫袋亦會在消毒後送交外賣店再用

回收前工序：即棄餐具套裝須保持包裝袋乾淨無破損，冰種及保溫袋須洗淨風乾

浮板

原材料為EVA發泡棉，彈性好及柔韌，回收再造可用於製作浮板、拖鞋及保護地墊，但無法與其他發泡膠或塑膠混合回收

資料提供：The Loops

文：周群雄、陳真紀

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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