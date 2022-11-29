升級再造 「垃圾」變藝術品

種類繁多--裸買商店貨品由食物到日用品都有，只需購買自己所需分量，避免多買造成浪費。（曾憲宗攝）

【明報專訊】實踐環保，其實比你想像中容易，只要願意踏出第一步，探索身邊的環保人和事，就會發現處處可見綠色支援，再留意日常生活細節，逐步實踐環保生活，輕輕鬆鬆減廢。

遮骨變拇指琴 鋁罐化身小鳥

塑膠糧油桶變燈箱喇叭，電飯煲內膽變單車鈴，牆紙變錢包，「廢物」不止可回收再造（recycling），還可升級再造（upcycling）為更高價值的物品。

依物料特質轉化 省繁複工序

從事upcycling工作11年的設計師張瑋晉（Kevin），擅長將一般人眼中的「垃圾」變成裝置藝術或各式產品。他指recycling工序較多，在運輸、分類、處理等環節涉及大量人力物力；而upcycling則省卻繁複工序，「利用物料本身特質，以最少轉化，變為有用的東西」。因此再造產品都會包含「故事」，大家較易認出它們的前身。例如他以鋁罐改裝成一幅可互動的變色掛簾，又試過將鋁罐改裝成中秋燈籠，將紙包飲品盒改造成風車；這些經upcycling物品日後還可拿去回收再造，但此前先賦予它們「第二生命」。

加強認知、同理心 實踐環保

Kevin留意到近年公眾對環保討論度提升，「我會將upcycling當作一個溝通工具，大家的目標都是減廢，無論是買二手衫，將紙包飲品盒拿給Mil Mill（回收廠），將洗衣機送到綠在區區（回收點），或在消費前先思考是否需要，其實都在推動消費行為的反思，而upcycling亦是其中一種」。不過，Kevin明白，在沒有時間和空間的情况下，人們更傾向選擇購買和丟棄東西，「最重要讓大家的價值觀提升到不止思考自己，例如丟棄一個櫃之後，對環境或是對下游回收的人都有影響，希望大家有這個程度的認知和同理心，從而去實踐環保」。

■減廢好幫手

4招惜食 有營美味

於2009年創立、宣揚惜食文化的非牟利機構食德好，工作之一是從街市回收仍可食用的食材，整理後轉送基層家庭；又邀請營養師及廚師示範如何用盡食材，煮出有益美食。食德好行政總監袁德志說，不少人分不清食材可否食用，以為被蟲蛀的菜葉或即將到期的加工食物都不能吃，甚至在摘除菜葉時為求爽嫩而只留下菜芯部分，結果浪費了很多食物。聯合國環境規劃署（UNEP）去年發表的糧食浪費指數報告，指出人類每年約浪費10億噸食物，當中約三分之一未被食用就已棄掉。要養成惜食習慣並不困難，他建議可參考以下做法。

‧限量購物：

商販經常推出買二送一、多買多送等優惠，但買得過多，食材可能在存放期間變壞，罐頭亦易過期，所以應該購買剛好足夠的分量。

‧善用剩菜：

餸菜煮過多，可妥善放入器皿保存在雪櫃，翌日可將剩菜切粒炒飯，剩肉剁碎炒蛋，不應輕易倒掉。另外，不少人習慣在切瓜果薯仔時，切掉頭尾不規則部分，其實頭尾可用來滾湯，又或取紅菜頭汁液用作紮染等手工。

‧縮短烹調時間：

不少人愛飲「老火湯」，以為長時間才可煲出藥材及食材「精華」，但煲湯時間愈長，熱力會加速瓜果蔬菜流失維他命B及C，反而會浪費了食材本身的營養價值。其實大部分藥材及食材在煲煮1小時內便會釋出味道，而將食材切細，亦有助縮短煲煮時間及留住營養，兼減少能源消耗。

‧不時不食：

夏天多瓜果、秋冬產葉菜，合時食材除美味也較環保。若購買不合時令的農作物，代表農作物在種植過程中需多使用人力及肥料，或要從氣候相反的地區輸入，在培植及運輸上都較浪費資源。

fb：食德好 Food Grace

裸買大熱 從源頭減廢

裸買概念日趨普及，從糧油、粉麵、糖果等食品，到肥皂、洗髮水、化妝品等日用品，大家都可以自備容器，到本地裸買商店購買無預先包裝的產品。綠色和平今年推出「裸買重用回收全攻略」電子書（bit.ly/3Urvq2v），收錄港九新界的裸買店位置，讓大家嘗試從源頭減廢，減少無謂的塑膠包裝。

開業3年多的環保百貨店Slowood，希望將可持續發展的生活帶到不同社區，店舖營運經理廖楚榕（Tania）說，祼買在外國很普遍，方法亦不複雜和麻煩，「毋須攜帶很重的玻璃樽，一個輕身密實袋或紙袋已經足夠」，自行盛起所需分量，磅重，然後寫上產品編號及重量，最後到收銀處結帳。裸買模式有點像重現昔日雜貨店，減少不必要包裝，「最重要是可以只買所需分量，減少浪費食物」。

網址：www.slowood.hk

智能漂書櫃 一App捐書取書

漂書、看二手書已成為不少愛書人的習慣，但捐書人多，取書人少。社企「一沓紙」創辦人之一范兆邦相信，這與漂書地點交通不便有關，因而與拍檔推出智能漂書櫃，加快捐書及取書流程。首部智能漂書櫃於今年2月登陸中環街市，現時還有5部機分佈荃灣、葵芳、藍田及小西灣，想捐書或取書，可使用一沓紙的手機專用App或網上應用服務，登記成為會員，想捐書前掃描書本上ISBN國際標準書號，想取書就選擇想要書籍，然後在指定時間到智能櫃捐書或取書。

網址：webapp.onepile.co

廚餘機 DIY有機肥料

垃圾可回收，廚餘又如何處理？如果家中有露台種花種菜，不妨考慮買入廚餘機來自製有機肥料。家庭用廚餘機主要分3類，包括粉碎式、乾燥式及生物分解式，粉碎式在廚餘粉碎後可當作垃圾棄置，乾燥式會在粉碎廚餘後再以熱力烘乾，之後可直接棄掉或當肥料使用。而生物分解式則須將酵母及水倒入機內，待微生物發揮分解作用，便可將廚餘倒入，轉化為有機肥料。3款機種各有好處，可視乎實際需要選購。

以韓國品牌小型廚餘機Reencle RC-02為例 ，通過攪拌廚餘與微生物、控制溫度濕度，每日可處理1kg廚餘，機身配備空氣淨化裝置，分解過程不會有異味外泄。

網址：www.solclean-hk.com

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