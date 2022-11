米蘭設計周60周年 疫情為設計界帶來反思

next

【明報專訊】今年是米蘭設計周的60周年,亦是疫情後首個正式回歸之作。今屆不談米蘭家俬展會場本身,在短短一周內,單單或大或小的周邊城巿活動Fuorisalone,便多達813個,即平均每日有百多個活動。今屆以Between Space and Time為主題,各個參展單位都大展拳腳,以重拾疫前的水平。假如疫情能為人們帶來反思,今屆我們能看到參展單位自疫情中學到些什麼?

1. Glean is the new trend 拾荒潛力

作為史上最大型的米蘭設計周,個人認為最有發展潛力的所謂設計潮流,是拾荒。印象最深刻的並非什麼大型展覽,而是位於Tortona Rock展區的小型展覽。來自法國、由Goliath Dyèvre發起的The Big Assembly企劃(A),走出了純粹利用工業生產剩餘物資作升級再造的框框,找來不同設計師合作,部分作品以街上拾到的素材製作,如Miroir-C19-RétrOr便用上街上拾得的倒後鏡製成,突顯個人化就地取材的眼光。Aleksi Saastamoinen與Tobia Zambotti合作的口罩靴Boots-19(B),又或是Studio RDD的Masks Stuffings(C),則直接以經消毒的口罩作填充物,為升級再造帶來另類出口。

2. Lives After Virgil Abloh 居安思危精神

人走茶涼,大抵不適用於已故時裝設計師Virgil Abloh,今屆仍有不少他的設計發表。最突出的是其英國設計工作室Alaska Alaska與Alessi合作的餐具系列Occasional Object(D),將野外餐具融入家中。以個人名義與Cassina合作的軟膠單元組件系列Modular Imagination(E),作座椅或茶几亦可,讓人自由配搭組合。品牌Off-White則繼續推出多款家品如Quote-motif系列的Don't Waste跳字鐘(F)和Meteor Circles餐椅等,多項產品讓人有種Virgil Abloh「今日已知聽日事」的感覺,一早安頓好身後事為家屬及同事鋪路,帶居安思危的精神,同時留名後世。

3. Fashion Statements 時裝家品穩定巿場

設計周一如既往,成為不少時裝品牌的戰場,而且有蔓延迹象,該是品牌看到家品在疫情下依然做好而服裝銷情下滑的投資。今屆時裝界家品大事是Fendi找來多個設計單位如Formafantasma、Dimorestudio等合作,比過往自家出品更好更現代,系列更將於跑馬地家品店Nuovo id展出。往常參展的Dior、Loewe亦有不少有趣展出。Hermès(G)則一改以往皮革為本的發展重心,反以織物為主,貼合年度The Lightness主題,減少了因為戰情而受影響的木材家具生產線。常客Armani Casa以竹為主題的系列il bambù(H)亦比往輕巧。但最有趣的是Carhartt WIP與Toogood合作,展出兩者的服裝聯乘系列同時展出Toogood家品新作Cobble(I),將街牌引入設計周,亦是鮮有同場展出兩種產品類別的案例。

4. Marcel Wanders On Leave 暫別舞台

荷蘭設計師Marcel Wanders(J圖左)在設計周前夕,宣布個人同名工作室暫停運作。但今屆仍有不少作品發表,如與Flos合作的Skynest燈飾系列(K),將LED與布料交織成網,帶出有如水晶雕刻的視覺效果。除了參與Fendi Casa活化品牌的設計外,他亦與FIAM合作推出Cristaline餐桌(L),將大多用於木門的玻璃放大成桌面,可見Marcel Wanders的創作力依然高企,可惜他因為在疫情期間遇上嚴重交通意外而需要暫別舞台。

5. Ritualistic Experience 生活寄託

當社會環境動盪,宗教成為不少人的寄託,無獨有偶,不少品牌的設計或發布亦有點宗教意味。最大型的該是Kohler與Daniel Arsham合作的Divided Layers展覽(M)和以立體打印方式製作有如石頭般的洗手盆Stone Flow系列。另一個則是Lee Broom的Divine Inspiration燈飾展(N),將石灰作燈罩素材,整個陳設予人一種走入聖堂的感覺。但除了這種較為高雅的選擇外,Lambert & Fils與SUPERFLOWER和DWA Design Studio合作的Caffè Populaire則以流水和花卉裝置(O),帶出棄置建築與大自然結合的潮聖感覺。整個取向,大大提高人對生命價值的意識。●

文:Dawn Hung

美術:謝偉豪

編輯:陳淑安

