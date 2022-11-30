艱難時期巔峰作 常玉梅花畫估價1億

【明報專訊】常玉是近年在藝壇和拍場上舉足輕重的藝術家。有拍賣行於今晚舉行的二十及二十一世紀藝術晚拍中繼續推出其珍貴作品。很多人只認識常玉的裸女畫作，知道他筆下沒穿衣服的女性畫作價值連城。但其實他畫的植物作品亦相當厲害，今次拍賣中現身的《梅花盆景》估價便高達1億港元。大家不要以為這位才藝超凡的大師一生過得富足，原來他也經歷過艱難時期。他當年繪畫這幅作品時一貧如洗，在最差的光景中揮筆。

佳士得拍賣行於今季二十及二十一世紀藝術晚拍的珍品重磅兼吸睛，預期成交總額高達17億港元，當中以常玉《梅花盆景》最吸引藏家興趣，亦有人思考他筆下的盆景為何值天價。

很多人以為常玉一生偏愛畫裸女，其實他畫花也很耍家。作品《梅花盆景》估價1億港元，已充分說明其市場價值。這幅1940年代的作品首現拍場，必定吸引很多藏家來拍場爭奪。作品來源顯赫，曾被巴黎畫商暨常玉重要藏家Jean-Claude Riedel珍藏，後來被Raymond & Catherine Meyer及亞洲私人藏家雅藏。這梅花盆景主題不僅是唯一一幅常玉繪於1940年代的梅花作品，也是他唯一一幅繪有黃金長壽木桌的梅花盆景傑作。常玉一生創作約300幅油畫，當中只有10幅是「梅花」。

富巴黎畫派東方美學風格

意象方面，梅花高潔孤傲、堅忍不拔。作者繪畫此作時已年過半百，於歐洲經歷二戰顛沛流離的生活，家財散盡、捉襟見肘。他在苦難日子中曾一度放棄繪畫，此作見證他掙扎，在亂世中懷有一絲希望。藝術家在人生掙扎或轉向階段的作品較具藝術價值，一來作品是由藝術家生命力所引爆出來，情感和技巧最到家；二來可以見證他思想和筆法上的轉變，富有藝術研究價值。

此作富有巴黎畫派東方美學的獨特風格，作者於1920年代移居巴黎後被當地藝術思維及創意影響，遂把當時前衛的線條與色彩平面表現手法融入東方美學，在戰前巴黎畫派中脫穎而出。

Joan Mitchell《無題》綻放生命力

此外，女性抽象表現主義藝術家Joan Mitchell亦是今次晚拍的焦點。其上拍作品《無題》尺幅宏大，視覺衝擊力強勁，令人歎為觀止。於1960年代初，藝術家在生活和情感上都飽受煎熬，一度創作「黑畫」系列，色調及筆觸，流露出獨特而強烈的「負」。在1967年後，其畫風卻變得色彩光澤明亮，《無題》見證她在的焦慮情緒被樂觀取代，畫作展示煥然一新的活力，充滿力量與自由，綻放無比的生命力。原來創作期間她移居到法國郊區，莫內也在附近居住了43年，花園和睡蓮池給藝術家大量靈感。田園氣息能調整人類的心靈，其作品也造就後世觀眾。●

夏加爾的繽紛人生

拍賣行在是次拍賣會亦推出其他感覺清新的專場——夏加爾的繽紛人生：藝術家舊藏傑作（第二部分）。當中20幅精彩傑作首度現身拍場，總體估價約3100萬港元。這批作品全部來源清楚，是藝術家本人馬克夏加爾（Marc Chagall）的舊藏。舊藏傑作的第一部分，於6月時在倫敦100%悉數拍出，吸引大批亞洲買家熱烈競投，成交總額為拍前估價的194%。

夏加爾是多產的藝術家，在創作生涯中以不同形式集中表現一系列特定主題和題材，不斷發展出嶄新創意技巧和藝術手法。這批傑作涵蓋夏加爾藝術生涯的重要主題，包括愛情的強大力量、與故土的情感和精神聯繫、令人愉悅的自然之美、巴黎濃厚的藝術氛圍，以及透過藝術探索個人和集體身分等。佳士得倫敦印象派及現代藝術部資深專家Michelle McMullan指出，今次的作品着重展示其晚年的實驗技法，可見他在探索新的創作媒材和回應前衛藝術各種最新潮流時，在畫作背後一直持續創新。●

2022年香港秋季拍賣

二十及二十一世紀藝術晚間拍賣精選拍品

拍賣日期：11月30日

夏加爾的繽紛人生：藝術家舊藏傑作（第二部分）

拍賣日期：12月1日

地點：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心3D展廳

查詢：www.christies.com

文：呂一心

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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