Double F：世界大同，可樂西裝？

【明報專訊】11月中英國公布10月消費者物價指數（CPI），與去年同期相比攀升11.1%，創1981年以來新高。這CPI是計算一系列市場籃子（market basket）裏的民生商品與服務價格，來衡量某一時期內整體物價水平。今年稍早英國就調整了CPI市場籃子的700多個項目，成套的西裝（suit）被移走，取而代之的是單件西裝外套（formal jacket or blazer），加上籃子內本就有的西裝褲與恤衫，可謂化整為零。

西裝更關乎要與之配搭的，可能是名表、梳得立立令的髮型、皮鞋、袋巾、煲呔……就是一種精心修飾、體面見人的心態。但西裝外套不同，它似乎更為包容：內裏可以是恤衫、西裝背心，但一樣可以是高領黑毛衣、爛撻撻T恤，襯爛牛仔褲、著鞋唔著襪……西裝外套包容，富有與貧窮皆可擁有。

想起極了解商業心理的Andy Warhol曾說可口可樂體現了美國之偉大，開創了最富有與最貧窮消費者皆一同欲望之物。他說得精彩：「你在電視上看見可口可樂，所以你知道總統喝可口可樂，伊莉莎白泰勒喝可口可樂，而且想想看，你也可以喝可口可樂！可樂就是可樂，你無法花更多錢喝到比街角流浪漢那瓶更好喝的可樂。所有的可樂都是一樣的，所有的可樂都很好喝。伊莉莎白泰勒知道，總統知道，流浪漢知道，你也知道。」Andy Warhol的反諷或讚賞，都表明了消費欲望促進世界大同的幻覺。

所有可樂都是一樣的

說遠了，回到英國。這化整為零的男裝正裝，發生在現代三件頭西裝起源地英國還是叫人有點唏噓。英人對穿衣的執著，體現在至暗時刻依然要保持門面。戰時首相邱吉爾就創出了易於穿脫的Siren Suit連身衣，siren意為警報，指德軍大肆轟炸英國時的空襲警報。這連身衣空襲時一分鐘就可套上跑去防空洞，因剪裁寬鬆、背面更有褶縐便於活動，就算原本身穿睡衣也不用失禮人前。邱吉爾更找來他的襯衫製造商 Turnbull & Asser 度身訂製，成為他的戰時穿著：與同盟巨頭開會時穿，出席晚宴時穿。他還有天鵝絨版本的Siren Suit。戰前他帶起流行的粉筆直間西裝（Pinstripe Suit），其直間紋理也挪用到Siren Suit上，無時間穿上戰前的三件頭西裝襯double Albert Chain，著個遠瞥一眼有點似的直間蛤乸衣也尚算整齊。

英國戰時措施還包括因服裝配給制而「偷工減料」的西裝，鈕扣減少、雙排扣被單排扣取代、翻領變小、褲筒收窄……是為來日勝利而節約物資，故稱作Victory Suit。這些因時制宜，難關過去了就隨之改變，像戰後爆發的欲望，體現在女裝是用料極多的Dior New Look，體現在男裝就是馬上回來的雙排扣、摺褲腳、寬褲筒。然後1950年代中後期才一直收窄，直到60年代流行的窄身西裝風格。

只是這一波，成套西裝不再是金科玉律，想來不會在難關過後就回歸——生活形態已改變，街頭風格有時比正裝更顯身分地位，休閒衣著亦與專業不相違。Covid-19加速模糊工作場所與時間的界線，而其實這一切本就是原本會來的轉變。忘了說英國CPI市場藍子裏，女裝也添進了運動胸圍背心（sports bras/crop tops），我也忘了多久沒穿過衣櫃裏的裙子了。你猜我是覺得太方便，還是瑜伽衫隨意販售着另一種流動的生活形態？●

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文：方太初