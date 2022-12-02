旺角、觀塘、炮台山 尋找手作織品 指尖感受溫暖

雙色背心鈎織袋以棉繩編織，故有輕微彈性，簡單實用，又可放重物。（$448起，Bujie Lite）（受訪者提供）

【明報專訊】編織品，點止來自婆婆、媽媽的「溫暖牌」，近年還多了讓文青愛不釋手的創意小物！

一群手作人密密織，巧用不同材質的線，織出千變萬化的編織品——手袋、飾物，甚至是意想不到的日用品。瀏覽網店固然可瞬間找到海量商品打卡照，讓人眼花撩亂，不過，只有蜎窿蜎罅走入店舖，用指尖觸碰編織紋理，感受手作的溫度，才能真切感受織品魅力。

旺角朗豪坊

T恤布料編織雙色「糉」

無論想買什麼，旺角好像都能找到。朗豪坊的本地概念選物店#CCCCCc Se/ect引入了兩個本地手織品牌。其中成立於2016年的Bujie Lite（IG︰@bujie_lite）風格簡潔，主打鈎織袋，其獨特形狀及雙色搭配設計鮮明，三角形「糉袋」是品牌標誌。創辦人Charlotte Chau最初只視鈎織為興趣和減壓方法，製成品通常自用或送給親友，怎料頗受大家喜愛，於是在朋友提議下創立品牌。

品牌代表作「糉袋」也是Charlotte最滿意作品。她利用點線面概念，以毛冷作線條構成不同形狀，如正方形、三角形、圓形，故由此設計出三角形糉袋，接着創作的圓形月亮袋同樣大受歡迎。後來推出特大容量手提袋、輕便水桶包及網袋等，滿足客人的個性和容量需要。Charlotte對作品有自己的執著，袋形、大小、比例不會隨便改變，但顏色方面願意讓客人挑選，訂製屬於自己的包包。Bujie Lite大部分產品採用雙色搭配，令花紋簡單的鈎織袋不會過於單調，充滿活力。

提起織品，可能大家會想到傳統毛冷或繡花線，其實現時線材五花八門，Charlotte在美國出差時無意中發現名為jersey yarn的T恤布料，在當地頗流行，摸上手感覺光滑有彈性，「相比傳統毛冷不易起毛粒，鈎織的袋亦較厚身和挺身，能塑造不同形狀，很適合用作鈎織袋」，品牌大部分產品皆選用此線材。

雙手編結優雅包包

香港普遍流行的織品多採用鈎針編織，以一支鈎針及一條線編織成多樣織品，但「Vamacramé微小手造雜貨」（IG︰@vamacrame）的創辦人李蘊薇（Vammay）卻採用歷史悠久的Macramé編織法，人手編結各種生活用品。Vammay表示Macramé́毋須鈎針、棒針、排針等工具，只靠雙手重複打各種「結（knot）」，通過排列繩結組合編出各種織品，除非要搭配其他顏色的線，否則通常「一線到底」。產品靈感來自她的日常需要，故大部分為生活用品，兼具美觀及實用。熱賣的Cappadocia系列袋分別有背包和水桶包設計，白色袋身點綴不同顏色流蘇，源於古時阿拉伯人想為駱駝及馬匹驅蟲而在牠們的穿戴物結上流蘇。其線材以包心繩製作，較耐磨和堅韌。

Hang In There毛巾架則源於疫情隔離時Vammay突發奇想，以Hang In There鼓勵自己堅持下去。除可作毛巾架，也能掛皮帶、領巾等配飾，甚至可配襯乾花或永生花等裝飾家居。另外也有以單股棉繩手工編織的日式杯墊，邊緣圍上一圈綿密蓬鬆流蘇，簡單趣致。產品基本上可用室溫水手洗。●

#CCCCCc Se/ect

地址：旺角朗豪坊502號舖

交通：港鐵旺角站E1出口

觀塘巧明街

線材高手巧製「燒賣」耳環

本地手織品牌因規模所限，較少開設自家門市，以多種線材製作織物為賣點的Mars Element（IG：@marselement.handicraft），便在觀塘工業區一間選物店中寄賣。創辦人許萃菁（Irene）喜歡研究線材，以線材特性為基礎考慮可創作的產品類型：如蕉葉線堅實硬挺，鈎織成馬卡龍錢包可放硬幣及鑰匙，不輕易破損；歐洲產的混色棉線柔軟順滑，耐用又不易變形，鈎織成扭紋髮帶，顏色好看之餘，容易搭配服飾。若說最吸睛的當是香港地道燒賣耳環，先以蕾絲線鈎織燒賣皮，再以羊毛氈和橙色珠子作餡和蟹籽，造型趣致又富香港色彩。

Irene眼見坊間鈎織袋款式千篇一律，創作了秋冬格調方形肩揹袋，袋形較少見，簡單斜紋亦具格調，不論上班或日常出門都容易搭配。其以ribbon yarn線材編製，柔軟而可稍為延伸，可放上錢包、手機、化妝品等必需品。部分搭配tulle yarn鈎織，半透明薄紗讓肩揹袋看起來較有質感。●

Mars Element

寄賣點：SHERRY YEUNG STUDIO

地址：觀塘巧明街105號好運工業大廈8樓C3室

炮台山富利來商場

去油毛冷化身清潔好幫手

由網店起家的Peachy Forest（IG︰@peachy_forest），短短1年多便於炮台山富利來商場開設門市，主打多款編織飾物和手機掛繩。熱愛旅行的店主Siutal Law以旅程所見所感及大自然作為靈感，例如以土耳其人傳統護身符evil eye、摩洛哥Riad建築風格等地方特色作為配色參考，推出富異國色彩的民族系列。大自然系列則採用突顯森林和季節的襯色，如夏日色系採用橙黃、湖水藍、白色等明亮顏色，營造陽光沙灘感覺。隨着近年掛繩手機殼大熱，Outing Strap系列手機掛繩結合四股編法與編織紋，以堅固耐用的玉線編織而成，可隨意調整長度，掛頸或斜揹都可以，另有中長款及手腕繩款式。顏色鮮艷亮麗，主要有4種配色，也可客製顏色。

記者特別留意到店內還有一系列鈎織清潔用品及家品，原來出自店主姊姊之手，以日本acrylic yarn人手鈎織而成。這種毛冷具去油功能，用作洗碗據稱毋須使用洗潔精，可直接濕水清潔，標榜抗菌防臭，Siutal表示，經驗是至少可用1年。系列包括洗碗布、水樽清潔棒、煲墊、杯墊等。●

Peachy Forest

地址︰炮台山富利來商場1樓8號舖

文：陳真紀

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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