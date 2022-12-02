解讀奇趣拼貼 細味勞生柏早年旅情

【明報專訊】自杜象的《噴泉》尿兜以降，現代及當代藝術就湧現很多看似無厘頭，卻又富饒意義的作品。新達達主義大師勞生柏的大幅版畫叫人印象深刻，勞生柏獲譽大師以前，作品是否也是無厘頭之餘又有深意？香港版畫工作室帶來他的早期拼貼作品一探究竟。

窮遊歐洲北非打工

美國藝術家勞生柏（Robert Raschenberg）在藝術史上舉足輕重，領銜新達達主義，啓發不少當代藝術家。「勞生柏：紀遊」由藝術家卓有瑞借出一套勞生柏早期拼貼作品，並由勞生柏基金會提供檔案資料及展覽圖片版權。這套早期拼貼作品雖看似簡單，但當真如是？香港版畫工作室項目總監及策展人翁秀梅和香港版畫工作室助理項目主任彭嘉慧向我們訴說背後的一段古。

上世紀50年代初，與妻子離婚的勞生柏居無定所，萬分拮据。其時伴侶湯伯利（Cy Twombly）得到一筆藝術資助，兩人便靠同一筆資助遊學歐洲，後來更需到北非摩洛哥的建築公司打工，掙取回程美國的旅費。那時他27歲。

勞生柏在摩洛哥利用唾手可得的物件來創作，可見部分作品運用了居住酒店時收集到的材料拼貼而成。這批作品同時也是勞生柏寄予美國友人的明信片。作品以大地色為主調，如同北非飛沙大漠，綴有不少異國文字和符號，洋溢異國風情。翁秀梅認為，這也是勞生柏「用圖像和視覺元素去記錄他整個旅程的遊記」。

上世紀90年代，勞生柏已名聲響亮，更舉辦大型回顧展「勞生柏：1950年代初」（Robert Raschenberg: The Early 1950s）。於是他在1990年委託Styria Studio，用版畫復刻其拼貼作品，比原作放大了50%，回顧展同時展出原先拼貼作品和後來的版畫作品。復刻版畫名為《恤衫紙卡》（Shirtboards），因為原先那套作品的底板就是墊着恤衫的紙卡。勞生柏一共發行65套，每套由28份作品構成，卓有瑞在1991年購入了第14套。

彭嘉慧稱這次委託很考Styria Studio的印刷功力：「標記、膠水迹，版畫印刷都做到一模一樣，甚至鉛筆寫下的字是用石印做回這些痕迹。」Styria Studio需用現在的物料，重現當時物料的質感，如膠水迹，翁秀梅說：「其實是印乾油，乾了後你覺得它很像膠水迹。」

俯拾日常物 構圖用色見心思

「在這批作品看到他的發展，利用隨手可得的東西，然後拼貼在一起。看起來很無厘頭，但其實在構圖上、顏色上，亦都是有很多心思在裏面……在這裏也預視到將來的軌迹。」翁秀梅說。彭嘉慧也認為《恤衫紙卡》藏着不少有趣之處：「作品收藏了許多他在視覺上的探索和透露他性格上的有趣之處，收藏不少小重點讓大家發掘。」所以翁秀梅建議大家近距離觀察和解讀整套作品的細節，才領會到《恤衫紙卡》的趣味。

版畫通常是平面作品，但勞生柏在《恤衫紙卡》其中一件作品創造多了一個空間，在那「口袋」藏了張地圖，即使平面也能做出層次。在另一件作品，勞生柏將幾件無關之物拼貼於一，兩張紙之間的負空間就像流水，恍似水樽漏水；但細看之下「水樽」卻是不知名的植物。勞生柏單靠構圖和無厘頭的組合，便讓觀衆浮想聯翩。翁秀梅說：「好多人問『藝術是什麼東西』，（藝術）是你怎樣創造令人意想不到的東西。」

■勞生柏：紀遊

日期︰即日至12月30日

時間：下午1:00至晚上7:00

地點︰石硤尾白田街30號賽馬會創意藝術中心8樓L8-06室

網址︰bit.ly/3i9YxJi

文：嚴嘉栢

編輯：文顥孜