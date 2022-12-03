阮兆輝示範正統姿勢 粵劇「跳舞機」學做手身段

大老倌教路--阮兆輝說以往粵劇學師，長期有師父一對一指正動作，但現在學習環境已變，希望借助科技，盡快糾正學徒的錯誤。（賴俊傑攝）

【明報專訊】學習粵劇的做手身段，過程可能十分刻苦及沉悶。不過，香港教育大學正研究一套粵劇身段學習的智能系統，猶如玩跳舞game一般，只要跟隨系統內角色動作及節奏，系統就會根據用家的肢體脗合度打分。以為只是電腦遊戲？原來幾乎全部身段動作都由粵劇名伶阮兆輝（輝哥）親身示範或監督，輝哥說：「學完唔保證好好，但一定唔會學壞手勢。」

香港教育大學文化與創意藝術學系教授梁寶華熱愛粵劇藝術，1997年起在校內開辦粵劇欣賞通識課程，2009年開始與大老倌阮兆輝合作，推動中小學粵劇教育。梁寶華認為推廣的關鍵，是要讓人懂得欣賞，因此邀請輝哥一起編書，於2017年出版《生生不息薪火傳──粵劇生行基礎知識》（圖），講解粵劇基本知識；其中在講解做手、身段部分，更由輝哥親身拍片示範，錄製成光碟隨書附送，期望「藝以人傳」。不過，後來梁寶華在接觸青少年粵劇訓練團體時，發現很多學員經常被導師指出做錯動作，原來這與傳統粵劇傳承模式轉變有關。

師徒制變訓練班 易學壞手勢

他曾在多年前發表《香港粵劇的傳承模式倡議：從師徒制和社區訓練到學院制》學術報告，主要探討香港粵劇的傳承危機。他說粵劇自清代已流行於廣東、廣西一帶，1970年代其他大眾娛樂如電影、電視、音樂未流行前，粵劇行業發展得相當蓬勃。當時粵劇傳承以師徒制為主，「徒弟拜師後會跟師父同住，師父負責徒弟的食宿，徒弟除了學做大戲，還要照顧師父的起居。這種主要是一對一的教學方式，讓師父在傳授粵劇的『唱念做打』時，可立即糾正錯誤」。但隨着粵劇日漸式微，戲班及演員收入均大減，「對師父來說，負責徒弟食宿的負擔頗大；而徒弟要將生計完全押注在粵劇表演上，風險亦過高，令傳統師徒制難以維持」。

取而代之，現時香港粵劇傳承主要為社區訓練及學院訓練模式，同樣是公開招生，學員入學後沒有特定師父，而是根據課程而轉換導師。雖然教學要求同樣高，但始終不是一對一，亦並非每天都有師父執正學生動作；尤其是兒童粵劇訓練班等社區訓練，學員可能每星期才上課一次，下課後各自練習，因此容易學壞手勢。

「好似訂做西裝，如果一開始量錯了尺寸就很難改。例如有些人抬起手臂時，會不自覺側頭及傾斜身體，但正確的粵劇動作卻不容許，一旦學員在自行練習期間讓身體記下了不正確的動作，便會很麻煩。」阮兆輝說粵劇界表演向來沒有標準唱做規範，以往師父一對一看着徒弟練功，說對就對，說不及格就不及格。但當時代改變，傳統師徒制不再成為主流，在新的傳承模式下更難學到合乎規格的動作。

結合多媒體科技 克服三大挑戰

梁寶華稱從事教育多年，很明白進展性評估（formative assessment）的重要，學生如能得到即時回饋，可提升學習效率。於是他開始構思建立一套智能學習系統，借助科技記錄粵劇老倌的做手身段，讓青少年學員可通過系統，第一時間得悉有否做錯。彭穎炘（Jasman）是教大文化與創意藝術學系高級研究助理，熟悉多媒體科技，曾參與奪得全港VR復康訓練遊戲設計比賽公開組冠軍的研究計劃；加上她對傳統藝術保育特別有興趣，因此與梁寶華一拍即合，並選擇以科技傳承粵劇為博士研究論文題目，加快了智能粵劇學習系統的開發進度。Jasman指起初以為擷取動作數據不太難，但真正開始後才發現主要面對三大挑戰：

1. 非常身段

阮兆輝說在穿戴感應器錄製做手身段時，系統未能理解粵劇演員「能人所不能」的姿態，因而自行以一般正常人的肢體動作調整，「例如有些動作，需要蹬直一隻腳向上抬，但由於一般人不會這樣做，系統便將蹬直抬起的腳稍稍改為彎曲膝關節」。負責科技部分的Jasman稱從未預計這種情况會發生，「因為背後使用的人體動作數據庫，是採集自正常人的肢體動作，但粵劇表演並非正常，因此需要人手慢慢修正，以提升正式學習系統的辨識準繩度」。

2. 硬件限制

粵劇動作並非一般人以為的緩慢，例如在地氈上做的「毯子功」，便有很多快速翻騰跳躍動作。示範時即使專業動態感應系統能夠記錄下來，但學習系統使用的Microsoft Kinect感應器就未能成功；加上考慮到自行練習有危險，結果開發過程雖然拍下不少動作，但最終只揀選30組相對「溫和」的做手身段。

3. 整合評分

初步完成學習系統後，要驗證它與專業粵劇演員的評分差異。梁寶華指如兩者差異很大，系統就不具實際價值，只能算是遊戲。為此他們邀請了15人，各試驗30組動作，參加者有專業粵劇演員，亦有門外漢，完成後再邀請包括阮兆輝在內的4名資深粵劇演員為錄影片段評分。由於每組動作拆分為腰、頸、手、腳等10多個部位獨立評分，因此梁寶華說過程非常痛苦。經過兩次驗證及修正後，現時智能系統的「看法」已很接近業界標準。

邀得鄭詠梅 錄製「旦」角版本

Jasman稱為了提升智能粵劇學習系統的吸引力，界面也持續改良，「起初界面比較悶，有些新秀粵劇演員就建議除了原有的鑼鼓聲節奏，再加入有如跳舞game的節奏棒，令用家更掌握何時要轉換關鍵動作」。經修正後系統界面變得更有趣，又加入自定連續動作挑戰，讓用家自由配搭最多5組做手身段，更接近真正的舞台表演。

梁寶華稱現時只是智能學習系統的第一階段工作，除了邀請阮兆輝錄製「生」角，他們還邀請了著名演員鄭詠梅錄製「旦」的做手身段，但他笑說短期內先將重點放在完善「生」的版本上。Jasman則說有信心在年底前完成，屆時會邀請社區粵劇訓練團體試用，希望幫助學生掌握合規格動作之餘，也通過系統的解說部分，讓用家學懂如何評價粵劇表演。●

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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