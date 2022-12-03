Canon速攝快槍手 vs. Sony高像素旗艦 全片幅雙雄快穩準

【明報專訊】對於喜歡拍攝極速、運動或動物生態的攝影迷，手機或一般相機都未能滿足要求，需要更高性能的全片幅相機才能應付這些場面。最近Canon及Sony不約而同地推出新版本的無反相機，前者主打每秒40張高速拍攝，後者則在保持6100萬高像素的基礎下，提供更強的防震，也能藉多重拍攝合成1張約2億像素的相片，各有千秋。（註︰模特兒因拍攝需要暫除口罩）

EOS R6 Mark II 1秒40連拍 鐵道航空迷好拍檔

對拍攝動物、賽車或運動的攝影師來說，使用一台能夠快速連拍的相機尤其重要。新推出的Canon EOS R6 Mark II（下稱R6II），換上更新的全片幅感光元件，提升自動追焦及辨識物件的能力之餘，更實現1秒40張連拍（jpg或HEIF），是各大品牌全片幅無反之中最快。

1053點自動追焦 咬實主體

R6II換上全新的2420萬像素CMOS，配合DIGIC X數碼影像處理器，無論是主體辨識、自動追焦、高速連拍等功能都大幅提升。使用電子快門的話最高每秒連拍約40張，使用機械快門則是12張，而且每張都支援自動追焦及曝光。新機亦是Canon全片幅相機中，首部加入無裁切RAW連拍模式，同時支援自動追焦及曝光。利用電子快門時，能以每秒連拍30張完整2420萬像素的RAW影像。RAW連拍模式中亦備有「預先拍攝」功能，能記錄按下快門前約0.5秒的影像，非常適合拍攝野生動物時捕捉主體突發的動作。

新機採用第2代的雙像素CMOS自動對焦技術，提供全方位自動對焦覆蓋範圍，自動對焦區域多達1053點，即使目標移動至畫面邊緣仍能準確追焦。新系統又應用了深度學習來配合演算法，無論是人物、動物及車輛等主體，相機都能自動辨識及自動追焦。它甚至可以自動決定以人物、動物或是車輛作為主體，毋須用家手動選擇，在電光火石之間不怕錯失機會。今代能偵測的車輛除了賽車、電單車外，還新增了火車（包括高速列車、蒸汽火車）及飛機（包括噴射機、直升機），絕對是鐵道迷、航空迷的福音；動物偵測新支援馬匹（包括賽馬、斑馬、小馬、策騎中的馬等），此外還加強眼睛偵測彈性，可選擇左／右眼優先對焦。

深度合成拍攝 毋須後製即時睇

R6II的數碼增距鏡功能亦非常實用，可以拍攝2倍或4倍數碼變焦相片，毋須更換鏡頭都能獲得遠攝效果。這個數碼增距鏡功能可自訂在機身按鈕或景深預觀按鈕等，在使用電子觀景器時可立即切換數碼增距鏡，十分方便。另外，新機也支援全景拍攝、深度合成等拍攝方法，當轉動相機拍攝全景照片時，內置影像穩定器能修正轉動時的模糊，從而拍出更清晰及高質素的全景相片；而新加入的深度合成功能，能透過包圍拍攝不同的焦點，於相機內合成一張從近景到遠景都清晰合焦的影像，毋須回家後製，用家可即場檢視包圍對焦的效果。

拍片方面，機身內置8級防震效果，能為相片及影片拍攝提供5軸防震，若配備光學影像穩定器的RF鏡頭，更可加倍提升穩定效果。R6II提供多樣化的4K攝錄格式，包括無裁切的50p/60p IPB（6K超取樣）短片，亦可以透過HDMI輸出，外錄無裁切6K 50p/60p 10-bit或3.7K 50p/60p 12-bit的ProRes RAW影片，用作更高階的製作應用。●

Canon EOS R6 Mark II規格

感光元件：2420萬像素全片幅CMOS

屏幕：3吋162萬像素可反式觸控LCD

電子取景器：0.5吋369萬像素OLED

快門：30s-1/16000s

ISO：50-204800

儲存：SD Card×2

其他：8級機身防震、1秒40張連拍、6K 60p 10-bit ProRes RAW拍片

體積／重量：88.4×98.4×138.4mm／670g（連記憶卡及電池）

售價：$19,380（淨機身）、$21,880（連RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM鏡頭）

查詢：3191 2333

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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