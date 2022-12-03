2億像素影相8K拍片 Alpha 7R V多角度「反芒」

【明報專訊】主打高像素全片幅的Sony Alpha 7R系列，等了3年終於推出新作，Alpha 7R V（下稱A7RV）雖維持6100萬像素，但對焦性能大幅強化，相片及影片的主體識別能力也有突破的提升。

8級防震補償 多種主體識別

A7RV影像細節豐富，照片動態範圍可達15級。防震系統同樣大幅提升，相機內置更先進的陀螺儀感測器，加上改良了相片和影片的影像穩定演算法，拍照時可帶來高達8級的防震補償。新機還有好玩的像素偏移多重拍攝功能，拍照時自動捕捉多個像素偏移影像，然後用家可以利用Sony專用電腦軟件，合成一張超高解像度影像。系統會自動偵測和糾正微小至1像素的移動，合成效果更完美。相機拍攝16張像素偏移影像，獲得大約9億像素原始數據，經過合成後可輸出一張約2億（19,008×12,672）像素的相片。

A7RV的新自動對焦系統，藉着深度學習的AI處理器，能透過估計人體姿勢信息來提升主體識別的準確度。另外，AI主體識別的種類也增加，新增包括動物、汽車和昆蟲等。同一時間，A7R系列的許多舊有熱門功能亦全面改良，包括更快更準確的實時追蹤、更密集廣闊的自動對焦點及覆蓋範圍、每秒7張的靜音無震動拍攝、可連續拍攝583張壓縮RAW影像等。至於連拍速度，全程自動對焦／曝光追蹤下每秒可連拍10張。

錄製模式靈活 加強散熱效能

A7R系列雖向來主打拍照，但A7RV的影片規格都十分強大，可拍攝8K 24/25p、6.2K超取樣的4K無合併影片，也提供MPEG-H HEVC/H.265編碼、10bit 4:2:2等錄製模式，方便用家靈活編輯。新機亦加強拍片時的主體識別功能，實時追蹤更可靠；另外支援呼吸動態補償，以及使用相機數據在後製時加強影像穩定。若配合內置影像穩定功能的鏡頭，防震效果就更流暢。說到拍片，A7RV加強了散熱效能以延長錄影時間，機身底盤使用耐用的鎂合金，又改良了防塵防潮設計，相機在任何惡劣環境下表現都非常可靠。

A7RV的兩個插槽可對應CFexpress Type A／SDXC記憶卡，選單系統換上全新設計，可讓用家自定功能，拍攝彈性更大。最後不得不提的是屏幕，換上一個全新設計的4軸多角度LCD，結合了傳統上下翻及近年常用的側翻設計，屏幕角度更靈活，無論哪種「反芒」的支持者都無投訴。●

Sony Alpha 7R V規格

感光元件：6100萬像素全片幅Exmor R CMOS

屏幕：3.2吋209萬像素可反式觸控LCD

電子取景器：944萬像素

快門：30s - 1/8000s

ISO：50-102400

儲存：SD Card／CFexpress Type A×2（最高2TB）

其他：8級機身防震、1秒10張連拍

體積／重量：131.3×96.9×82.4mm／723g（連記憶卡及電池）

售價：$29,490（淨機身）

查詢：2833 5129