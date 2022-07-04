同場加映：Olympus OM SYSTEM OM-5攝影「精算師」 -10℃照常運作

【明報專訊】日本Olympus去年落實將影像業務出售予OM Digital Solutions後，首部正式以OM SYSTEM命名的相機剛剛推出，它就是OM SYSTEM OM-5。新機承襲以前Olympus中階無反OM-D E-M5 Mark III的設計，但同時加入不少高階相機的元素。

首先新機設計依然輕巧，不計鏡頭僅重414g，卻內藏6.5級的5軸機身防震，同時有IP53防塵防水滴性能，就算零下10℃的環境下都仍能運作，聖誕帶去滑雪最適合不過；最有趣是它加入了多元化的計算攝影（computational photography）功能，以往很多需要利用電腦運算編輯及合成來處理的影像，新機可用內置的計算攝影功能來完成，包括高解像度拍攝模式、Live ND等高階相機才有的功能。

OM SYSTEM OM-5在拍片表現亦有提升，首先可靠的5軸機身防震，方便用家手持拍攝4K影片時都有穩定的表現，而且不設限時（以往每段影片限時29分鐘）。

垂直拍片存檔 直出分享省工夫

新機亦提供OM-Log模式，容許後期有更多色彩編輯的彈性，在拍片過程中提供極高的自由度，毋須擔心曝光不當、高光暗位失細節的問題。另外，為了方便用家將影片分享到不同的平台，相機可以垂直方式拍片並儲存為垂直影片檔案，毋須多一重編輯工夫就能輕鬆發布。●

OM SYSTEM OM-5規格

感光元件：2040萬像素4/3"Live MOS

屏幕：3吋104萬像素可反式觸控LCD

電子觀景器：236萬像素OLED

快門：60s-1/8000s

ISO：64-25600

儲存：SD Card

其他：6.5級機身防震、1秒30張連拍、4K拍片

體積／重量：49.7×85.2×125.3mm／414g（連記憶卡及電池）

售價：$9690（淨機身）

查詢：2376 2150