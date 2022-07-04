無定向學堂：VAR×SAOT 科技輔助裁決 AI平紛爭？

【明報專訊】世界盃見證足壇科技演化，於2014年引入判斷入球的門線技術、2018年採用視像助理裁判（Video Assistant Referee，VAR），今屆有人工智能（AI）的半自動越位識別技術（Semi-Automated Offside Technology，SAOT）。科技介入伴隨爭議，例如有些被稱為「納米級」、要靠3D畫面才見到的越位；另有指賽事判罰更精準，但帶來更拖遝的比賽、更疲憊的球迷，亦影響作賽球員心理。用於體育賽事的技術日增，下屆又將引進什麼？界線應劃在哪？

SAOT技術 不是新事物

香港大學電機電子工程系首席講師霍偉棟鑽研運動科技，他解說SAOT採用的技術不是新事物，有一樣已在我們「手上」。SAOT包含球場的12部追蹤攝錄機，以每秒50次的速度從球員身上收集最多29個數據點，就像「火柴人」。其中所用的人體骨架分析（human skeleton analysis）在坊間已應用近10年。由他擔任總監的港大運動人工智能實驗室以它研發項目，包括通報泳池異常動作的溺水偵測系統、泳手或高爾夫球球手的姿勢分析、評估學生運動情况的應用程式，甚至可用於保安，近日有幼兒中心試用人工智能閉路電視，偵測拍打及搖晃等動作，通知主管翻查片段，所用技術也是由該實驗室提供。「此技術是人工智能，可分析人體骨架，靠電腦建模。」

皮球內設感應器、銅線圈

SAOT於世界盃用球內加裝慣性測量單元（IMU）感應器，以每秒500次的速度收集數據。感應器中有陀螺儀感應「角速度」變化，測量方位。一般智能手機中都有陀螺儀，故畫面能自動旋轉，多款遊戲機手掣亦配有此裝置。另外，足球內有銅線圈，配合球門上的磁場感應器，當球越過門內白界，裁判的專用手表會顯示「GOAL」確認入球，是門線技術的一環。

整套SAOT需要足球感應器和攝錄機兩者配合，分析最後一次傳球時間和當時攻守兩方球員的姿勢、位置，從而辨別是否越位。據國際足協（FIFA）介紹，有SAOT後，VAR裁判檢查越位的時間由平均70秒減至25秒。霍偉棟說同類技術可應用在其他運動，如球類運動的出界和「Ace球」（發球直接得分），科技輔助賽事裁決的例子有不少，但足球較普及、參賽人數多、球場範圍大，所以配備更複雜，更受公眾關注。以今屆世盃為例，場地除了上述SAOT鏡頭，亦有門線技術的14個高速鏡頭，以及42部VAR的廣播級攝影機。

SAOT不止監察越位

SAOT發出自動越位警報後，先由VAR裁判核查，再通報場內主裁判。SAOT和VAR同樣設置在近龍門和禁區等關鍵位置，霍偉棟比較兩者，說VAR似早期的逐格重播，「我會形容是上訴機制，不服時回看。SAOT有時比裁判快，可以即時有答案，似影快相，即時在公路偵測」。VAR監察的比SAOT多，可助主裁判判斷入球、出示紅牌、判罰十二碼和糾正誤認犯規球員的錯誤。不過，日前SAOT意外發揮監察越位外的功用：足球感應器推翻了C朗的「上帝之髮」入球，將該球判歸隊友。

「毫米級」越位難逃VAR法眼 或影響踢法

觀眾最在意的，或許是對球隊和球賽節奏的影響，參與成立專頁「足字室」的Lansbury，與其他同好「BLnaze的足球札記」及「車迷Z」版主討論過今屆賽事的科技觀察。VAR在上屆開始採用，4年間見於大小聯賽，已成常態，他們見裁判更熟悉流程，「少了4年前與球員一同困惑等待結果的情况」。球迷則養成「一日未有VAR判決，一日都不慶祝」的習慣。上屆VAR爭議在於經常暫停賽事，但補時不足令淨比賽時間減少。今屆FIFA訂下新指引，將所有換人、射十二碼和VAR等所花的時間的都準確計入補時。補時以往常是5、6分鐘，但今屆英格蘭對伊朗的分組賽已見補時24分鐘。Lansbury說新措施可彌補因覆核VAR而失掉的時間。「而一場比賽刺激程度，並非取決於補時的時長，例如早前韓國對加納的10分鐘補時，互有攻守，非常刺激。」

今屆引入SAOT，在卡塔爾對厄瓜多爾的揭幕戰已見「蝦碌」：厄瓜多爾的安拿華倫西亞在早段入球，賽事繼續數分鐘後才被VAR推翻，判越位在先，引起批評。裁判之後改善做法，遇上疑似手球或越位，都先暫停賽事，等待VAR檢查，「觀感較好，當然代價是補時長」。VAR其實時刻都在覆核畫面，與比賽同步進行，惟主裁判則在遇有爭議時才會暫停賽事。另一場備受關注的賽事，是沙特阿拉伯隊勝阿根廷隊，爆出大冷門。阿根廷在上半場的3個入球均被VAR判越位推翻，前兩球更難以用肉眼辨認，阿根廷主教練形容為「毫米級」越位。球員「連食詐糊」，Lansbury見到阿根廷隊表現困惑，下半場少了突破越位陷阱的入球，「次次都越位，不如不試，可以觀察到（對他們）有心理影響」。越位風險增，日後在賽場上或更少突破和致命的穿透傳球。此外，今屆常有球員在入球後慶祝一輪才被判越位，球迷樂道的經典慶祝場面或更少見，「球員或不敢肆意慶祝，如脫去上衣被罰黃牌後，入球無效只淪為笑柄」。

核查畫面新增3D圖像

從球迷角度，他覺得今屆大會較細心，如檢查VAR時，直播畫面會出現提示字眼，SAOT的3D圖像亦較清晰指出越位位置，「大家沒想像過。之前看VAR是看一條線，被嘲笑像小畫家亂畫，有3D可看是驚歎」。這既讓「忽然球迷」更易明白越位理據，也方便觀眾翻看和深入討論。他舉例，馬勒當拿在1986年世界盃半準決賽中使出「上帝之手」，「以前技術當然看不清楚，可一不可再，令整件事更為『傳奇』。以後有VAR畫面，公眾可引伸不同討論」。他留意到另一轉變是，足球評述員會傾向「帶頭盔」，常補句「最終要等VAR」、「信不信VAR見仁見智」，他表示諒解：「大家都是在看球，我們用肉眼都不會見到VAR見到的問題。」

科技介入判決 提高公平性

儘管世界盃判罰走向「納米級」，Lansbury和霍偉棟均認為值得用精準科技，確保賽事公平。Lansbury說這是世界盃回應時代之舉，雖然網民抱怨VAR推翻入球，但有時可倒過來「彰顯公義」，如喀麥隆對塞爾維亞的分組賽，本來裁判舉旗示意喀麥隆一方越位，經核實後改判入球有效；日前日本對西班牙，終靠VAR判定日本入球有效。部分聯賽如英超，其實容許更多身體碰撞，SAOT按理亦可調校得更「寬鬆」，但霍偉棟說世界盃這種大賽應採最嚴格標準，「正如（上帝之髮事件）C朗和般奴費南迪斯都是同一隊，誰入球有什麼所謂？但因為大賽，獎金有過百萬差別，要更準確」。

主裁判既已熟習VAR流程，賽後又有3D分析，但在現場或看直播的觀眾，有時仍看得迷茫。Lansbury說觀眾往往只見主裁判用對講機跟內部溝通，又不看VAR，有時會質疑他的判斷，他認為VAR裁判與主裁判兩者應互相尊重，「溝通要足夠，如有爭議判決，裁判可以先到場外看VAR電視，球迷會更為信服，吹錯了可以糾正，令球迷不會說他是黑哨」。越位牽涉傳球者、接球者和防守者，有時包括其他參與進攻者，他亦寄望SAOT鏡頭的數量和角度能跟上球賽變化。

建議普及公眾對VAR認知

香港足總將於2023/24年的港超球季引入VAR，Lansbury相信初時定有批評，長遠應增加VAR教育，令大家認識這是有助賽事的專業裁判崗位，「為何VAR現在會被放大？因為大家不知怎樣才算入球。VAR實行不算久，需要公眾教育」。他見外國電視台轉播時，會在角落加小畫面，解釋VAR裁決。雖然賽事緊湊，評述員要不斷講解現場攻勢，但若時間和資源許可，他建議在中場休息時段除了做數據分析，亦可解釋VAR的判決爭議。

主裁判的目光多放在足球所在位置，他相信隨鏡頭增加和技術成熟，VAR日後可監察其他場內違規或應判角球的情况，避免2010年荷蘭對西班牙的決賽中，荷蘭錯失角球機會的歷史重現。霍偉棟說，SAOT所得的數據有許多應用可能，例如分析球賽；追蹤個別球員，檢視他們的整場表現；收集球員的走位和陣式，改變下半場的排陣等。他不排除日後可有其他科技，包括用球鞋感應器計算球員步數和步幅等，助教練即場分析和佈陣；或參考「車聯網」，藉感應器和定位系統，提醒球員「後面有鬼」或附近的敵方，惟需顧慮到不同國家間的技術水平差異。目前體壇的共識，是不能影響球員身上的裝備，故一般改動皮球，「人工智能技術上可取代人類，但始終是人的比賽，有裁判在場內精彩一點，用不同工具幫手，所以SAOT寫明是半自動，是輔助裁判」。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 受訪者提供、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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