知多啲：氣壓差射出香蕉波

萬人迷碧咸雖然掛靴多年，但只要話題與射罰球或傳中波有關，足球迷自然會想起他的「七旋斬」。（Getty Images）

【明報專訊】碧咸七旋斬、腳趾尾拉篩……要解釋為何射球會轉彎，科大機械及航空航天工程學系研究助理教授周朋認為先要了解馬格努斯效應（Magnus effect）——當球狀或圓柱狀物體在快速旋轉下穿過流體（如空氣）時，移動軌道會呈彎曲的形狀。以右圖足球為例，球員在踢球時令球體順時針轉動（從上往下觀察），這時球體左側被帶動的空氣流動方向，會與前方的空氣相反，因此空氣與足球中心的相對速度較慢；而足球右側被帶動的空氣流動方向與面前的空氣相同，因此氣流與足球中心的相對速度較快。由伯努利原理可知，當空氣流動速度較快，空氣壓力便會較小，壓力差所產生的作用力令足球的飛行軌道改變，向壓力較小（即右邊）的一方偏移，呈現出向右弧的路線。

同一道理亦適用於下墜球，當球員起腳射門，並注入了令足球向上旋轉的力度，這時球上方的空氣流速較慢，下方的空氣壓力較小，令足球向下急墜。

除了馬格努斯效應外，足球軌迹還受其他因素影響，包括表面的縫線、坑紋等。一般來說，球狀或圓柱狀物體旋轉速度愈高，受到的偏轉力亦會愈大。

球速慢反而弧度大

香港理工大學航空及民航工程學系助理教授鍾思陽說，彎曲球的飛行原理可用馬格努斯效應解釋，理論上足球飛行愈快，旋轉速度愈高，所產生的馬格努斯力就會愈大，飛行弧度便可能愈大。但實際情况更為複雜，因為足球還受到自身慣性的因素左右。「當球飛行速度較快時，要改變它的飛行方向並不容易；就像我們駕駛汽車，當速度愈快，就需要愈大的轉彎半徑，否則需要減速才能入彎。」當足球減速後，球體本身旋轉速度下降會相對較慢，所以綜合考慮各種因素，弧度就會變得明顯。

C朗蝴蝶球 飄移無路捉

蝴蝶球（又稱落葉球）是另一種令守門員聞風喪膽的射門技術。若說香蕉波、下墜球是加入旋轉的射球，蝴蝶球便是接近完全不旋轉的射球；表現在飛行軌道上，香蕉波有較穩定的弧形運動路線，蝴蝶球則很飄忽，猶如蝴蝶或落葉般難以預測軌迹。即使是施射的球員也無法完全控制足球落點，因此多用於直射罰球，鮮用於邊走邊射或傳球。

皮球不旋轉 擾流多變數

蝴蝶球的特點是不帶旋轉力，鍾思陽解釋，「首先它比起帶旋轉力的射門，球速可能較高，考驗守門員反應；其次與空氣動力學有關，我們一般認為足球這個軸對稱的物體，當有氣流通過時也應該對稱，但實際上球表面的空氣流動非常不規則，所受的側向力比較隨機；足球表面的紋理及縫線也會影響這個隨機特性。另外，當足球減速後空氣流動由湍流切換為層流的過程中，氣流的隨機擾動也會變大。綜合不同因素，足球的運動方向出現無法預測的改變，所以令守門員相當頭痛」。

按同一紋理擺球 踢同一位置

要踢好蝴蝶球，必須在每次踢球前按同一紋理位置擺放足球，並盡量踢在同一位置上。有傳媒便拆解蝴蝶球專家基斯坦奴朗拿度的射門動作，發現他的右腳在助跑的最後一步必然以腳尖踏地，目的是盡快鎖緊右腳射門的姿態，精準地踢在球的同一位置；再加上足球每次的擺位都一樣，長期練習下，便較易掌握蝴蝶球的飄移範圍。