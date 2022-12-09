聾人電影節 光影展平等藝術

【明報專訊】第94屆奧斯卡金像獎最佳影片《心之旋律》（CODA）講述健聽子女在聾人家庭中成長、追夢的故事，最佳男配角更由同劇聾人演員Troy Kotsur奪得。聾人雖聽不到說話聲，但仍能透過電影與觀衆對話。香港國際聾人電影節迎來第11屆，除放映多齣國際聾人電影，更首設聾人國際短片比賽，鼓勵聾人創作。藝術面前，人人平等。

何謂聾人電影？只能聚焦聾人的成長經歷嗎？第11屆香港國際聾人電影節的片單或會令你改觀：如《窄路微塵》講疫下生活，又如《叔叔》觸及LGBTQ+議題。回歸基本步，電影無非創造光影世界。電影節更包納溯源香港聾人歷史、追迹當下的聾人藝術，如手語詩和聾人手語視覺藝術（Visual Vernacular）。「每個人都能參與藝術，藝術屬於任何人。藝術亦有個好重要的能量，就是我們能透過藝術表達每個人的想法，我相信這也是我們藝術中心一個好重要的信念。」香港藝術中心節目總監鄺珮詩道。

辦短片比賽 鼓勵聾人創作

第11屆香港國際聾人電影節由香港藝術中心及亞洲民衆戲劇節協會合辦，更首次組成聾人籌委會——由6名聾人籌委、1名手語翻譯籌委策展。聾人電影節，聾人主導。除上述放映節目，更有座談會討論香港聾人藝術歷史等議題，並邀請聾人藝術家創作明信片，推廣聾人藝術。還首設聾人國際短片比賽，鼓勵聾人創作，讓其作品有機會在大銀幕放映；同時提供平台讓國際聾人藝術家交流。聾人如健聽者般以光影展現自身世界，恰恰體現何謂平等；電影亦能令人向未知敞開心扉，讓健聽者認識聾人社群。

聾人電影題材縱是多元，但單單掛上「聾人」二字，電影節也不會照單全收。香港國際聾人電影節節目統籌劉南茜稱，選片時會考慮數點：首先是聾人主導，非以「病人」或「聽障」的視角呈現聾人，而應講述其社群獨特文化；其次是製作團隊，如導演或主角是否聾人，目的鼓勵聾人多參與電影產業；最後期盼電影主題多講述聾人社群，聾人不只是故事配角。歸根究柢，無非希望讓鮮少機會創作的聾人在大銀幕一展所長。鄺珮詩憶述香港國際聾人電影節過往10屆的蛻變：「參與的藝術家無論是健聽或者是聾人的數量愈來愈多，來自世界各地的參與者亦愈來愈多，是一件國際化共融的事，觀衆人數也每年遞增，見得到這個電影節成長。」

首辦的聾人國際短片比賽共收到35部作品，由聾健評審一同選出佳作。今屆電影節籌委吳穗萍是聾人評審之一，健聽評審則有電影導演應亮及黃修平。吳穗萍（由手語翻譯員梁佩欣翻譯）解釋評審準則，首要看通電影裏手語以及製作團隊間的合作。有趣的是，評審非硬生生打分了事，而會共享映後感，經討論決定花落誰家。

是屆金獎由法國聾人導演Julien Bourges的《病人》（Mister Michel）奪得，故事改編法國當地真人真事——聾人長者竟被當作精神病人，送往精神病院；而銀獎為德國聾人導演Tobias Lehmann及Mirko Scheit聯合作品《恐怖情人》（Scarlett）——罕見的聾人情色電影，講述主角和女友吵架後訂了一隻情趣娃娃，然後發生連串怪事。金銀獎得主恰好反映「聾人電影」概念的潛能，內容不再囿於聾人個人歷程，更延伸到整體社會經驗。

突破個人敘事 延展社會經驗

儘管各地手語皆不同，但聾人憑藉手形也能大致「看懂」國外的聾人電影。以貓為例，香港手語用手指模仿貓的觸鬚；日本手語就像招財貓般在臉旁搖拳；美國手語則用手指揑一揑貓的觸鬚。且顧及電影主題，聾人之間也或感同身受，不難聯想箇中涵義。也許電影本就超越語言、文化隔閡，台灣導演侯孝賢獲康城影展最佳導演時，曾論及電影的文化差異問題：「文化到深層的時候，其實全世界差不多。很多人都能夠懂，因為也是關於人的存在跟人的生活種種，時間長的累積而變成文化。」電影恍如一門普世語言，連結各地聾人與健聽者。

銅獎則為本地紀錄片《阿B》。影片為4名本地健聽導演陳樂妍、陳煒煇、陳穎謙及何倩葒的作品，記錄友人暨片中主角阿B在聾人家庭成長（Child Of Deaf Adults, CODA）經歷，而CODA往往是大衆了解聾人社群的切入點。

拍攝遇困難 缺表演培訓機會

創作機會雖達平等，但於實際拍攝，聾人仍面臨多一重困難。於聾健合作的拍攝團隊，兩者溝通模式之異令電影語言難免不同。如一般常用的表情特寫，或令聾人不解，因為要表現手語對白，需完整拍下上半身。吳穗萍補充，拍攝外景須向政府部門申請，當然紙筆溝通即可，但聾人拍攝團隊與當局溝通時還是困難重重。

手語表達的習慣，讓聾人有形體表演天分；但本港聾人缺乏培訓機會，未能像美國聾人演員Troy Kotsur在奧斯卡大放異彩。社區文化發展中心曾申請殘疾人士藝術發展基金，為聾人舉辦剪接、編劇、表演、舞蹈等工作坊，但坊間藝術培訓班大多沒手語翻譯，有意投身表演藝術的聾人難以受惠。平等的藝術機會仍是「路漫漫其修遠」，而今次電影節恰是足下一步。●

第11屆香港國際聾人電影節

日期：12月14至18日

地點：灣仔港灣道2號香港藝術中心古天樂電影院

網址：bit.ly/3FqM4db

文：嚴嘉栢

編輯：文顥孜