花式足球人波合一 創意+堅持 香港一樣有美斯

【明報專訊】看足球列強在世界盃戰場較勁,令人熱血沸騰!但足球的熱血又豈止於綠茵場上?換個舞台,花式足球員雖只有一人一波,但他們邊控球邊倒立緊接前空翻,彷彿已達到人波合一的境界,就連旁述員也不禁大呼:「怎麼可能做得到!」

近年,香港花式足球員在國際比賽中嶄露頭角,縱然歡呼聲比足球賽少,但他們仍默默苦練,在每一招上不斷砥礪。因為花式足球對他們來說不只是一項運動,更是一種態度,一種lifestyle。

無論是昔日球星馬拉當拿、朗拿甸奴,還是現役的美斯、基斯坦奴朗拿度,都不時在比賽或訓練時大演個人技術,以身體不同部位控球,這些都是花式足球的技巧。當中一個著名花式動作around the world,就是將足球踢高後,腳在空中從內到外繞球1圈,然後在足球落地前再次踢起。隨着幾十年來不斷發展,花式足球員不斷挑戰難度,瑞典人Palle成功繞球3圈,創出花式動作Palle around the world(PATW)。

講求難度流暢度 1招練足1年

香港花式足球員馬偉澄(Tony)才23歲,但在花式足球已有9年年資。除了是香港冠軍,他更在去年憑着施展PATW,奪得Superball世界賽的Sick 3項目的銅牌,成為香港史上第一人。「評分標準第一講求難度,第二講求是否clean(流暢)。」他從2018年開始練習PATW,花足1年才做得到,縱然已在世界賽獲獎,他卻謙虛地說:「到今日我也不敢說能100%掌握得到。」

Tony靈活地用腳凌空繞球3圈,這種揮灑自如其實是用不少汗水換來的。尤其花式足球中有不少「奇特」動作,需要柔韌度和全身配合。回想初學時,他被一個靜態動作Dragon Stall難倒,「一開始練的時候不停抽筋」。那麼當時如何克服?他理所當然稱:「就是不停練習。」Tony至今仍每天風雨不改地練習,球鞋練到破洞,就用膠紙修補繼續練,為的不止是比賽、表演,也是想突破自我。「我(學第一個花式動作)試了兩天,突然有一次成功了,超級開心!過了這麼多年,感覺還是很深刻。」

同樣是香港花式足球冠軍的施寶盛(Lyson),球齡14年,旺角行人專用區「殺街」前,他曾經紅極一時,在強烈音樂節拍下表演,蒙眼做出頭部停球(Head Stall),又一邊跳繩一邊用頭「的波」,觀眾無不歡呼拍掌,更為他贏得「旺角美斯」之美譽。雖然花式足球員腳法可能媲美美斯,但其實足球和花式足球是不一樣的運動,前者為隊際比賽,有隊員、規例;後者是個人運動,花式足球的英文名為freestyle football,基本上沒有規則,更有人不斷創作出新花式。而在香港學習花式足球就更「自由」,原因大多均為無師自通。

拜YouTube為師 狂煲教學VCD

「如果真的要說一個師父,就是YouTube。」Lyson笑指,以往花式足球極為小眾,找不到教練。他初學時就連網上資源也很貧乏,為了學習更多花式,他四處尋找教材,竟然找到教學VCD,「最記得VCD一按倒帶鍵,整段影片就會從頭播放,所以把光碟都看到花了」。Lyson說香港今時今日可找到教練授課,「有人教就會學得快很多,可指出你的錯處、有什麼需要注意」。若負擔不起學費,上網學習也很方便,「教學影片多到練不完」,而且有字幕、慢動作、幾秒重播等功能,學起來更得心應手。

儘管所需空間不大,但Tony指不少地方都不准許玩花式足球,「看見足球就覺得我們會胡亂射球」,唯有蜎窿蜎罅找尋練習場地。Lyson指出,很多人以為他們毋須特別場地,其實不然,有些花式涉及滾地、倒立、翻筋斗等動作,在石地上練習會增加受傷風險。因此,他偶爾會租用體育館場地,「不過只限比賽前,因為實在很難預訂,也沒理由去炒場」;又試過租用鏡房,「花式足球始終講求美感,理論上和排舞差不多,要知道自己的姿態、動作」。

與戰友互鞭策 屢敗屢試向前衝

玩花式足球只要有一人一球就成事,但也並非時刻都孤軍作戰。Lyson和Tony兩師兄弟正因花式足球而結緣,再一起切磋交流。當要越洋比賽,波友們也會自組「香港隊」出征,Tony說:「今年8月我就跟梓禧、阿發及另外一個隊友,一起到捷克參加世界賽。」Tony和隊友們不時相約練習。這天他們在有蓋球場中練習,避開風雨,在KOLOR、RubberBand等搖滾廣東歌的襯托下,3人輪流做出花式動作,比起battle更似是互相觀摩。花式足球的自由令人又愛又恨,「有時會迷失和偷懶」,但在隊友的鞭策下,Tony以比賽為目標,不斷前進。訪問當天他正為法國Footstyle Cup比賽(Tony已於11月完成賽事,16強止步)和來年的韓國花式足球世界盃而密集訓練。

另一邊廂,Lyson沒有再在街頭表演,但仍活躍於不同活動、電視節目上表演花式足球,同時擔任教練推廣這項運動。訪問當天,他帶着愛犬薯仔走到海邊球場,「這是我唯一的休息天,但即使沒有訪問,我也會來練球」。相較以往抱持好勝的衝勁去練習,現在更反而視之為me time,非常享受,「花式足球是我生活的一部分,如果撇除它,我不會是你現在認識的施寶盛」。

花式足球是什麼?「每個人定義都不一樣,但最核心是一項運動。」Lyson稱,如果學完只想show off,可視之為雜耍表演;但若能從不斷嘗試、失敗、最終成功的練習過程中有所領悟,「它是一種態度」。Tony不約而同地說,運動、藝術、街頭賣藝等,全部都是花式足球的一部分。「甚至好老土地說是一個lifestyle,但是真的……用對待花式足球的心態去做其他事情,例如堅持、不放棄,在逆境中調整心態,找尋自處的方法。」●

