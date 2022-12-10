知多啲：事前做熱身伸展 硬地宜鋪軟墊

【明報專訊】現代花式足球是新興運動，參與的普遍是年輕一輩，施寶盛說：「當然年紀愈小開始學習愈好，但它對於體力要求比足球小，對抗和碰撞也較少，所以沒有年齡限制，我見過有前輩60多歲仍在玩！」

沒年齡限制 60歲繼續玩

香港教育大學健康與體育學系助理教授周志清指，花式足球是控制足球的技術訓練，與追求入波、爭勝的運動趣味不同，當自己能掌控足球，便能獲得成功感，是一種自我挑戰。而在比賽中，運動員需要在短時間內（例如單對單battle賽每回合30秒；表演賽3分鐘內）做出一些高難度動作，包括騰空跳躍，運動強度高，不斷練習能夠提升身體協調度和爆發力。

「它的優勢是所需場地小，工具要求也簡單，只有一個足球。」周志清表示，對於初接觸運動，或有空間限制的人，花式足球是很好的入門級嘗試。無論是初哥或是老手，練習時注意以下事項，便能玩得更安全開心！

1. 訓練前做熱身、伸展。建議做針對花式足球動作的動態伸展，如踢腿、animal walk等。練習完結後慢慢調整運動強度，最後做靜態伸展和放鬆；

2. 進階的花式足球有很多跳高落地的動作，除了要注意落地姿勢和平衡外，如果練習場地地面較硬，建議可鋪上軟墊或戴上手套；

3. 在練習打空翻等有一定危險的動作，應有朋友或教練在場；有教練安排合適長度、強度的訓練和休息時間就最理想。●

[Feature]