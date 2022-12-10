磨豆 壓粉 控量 模仿大師手藝 Breville「AI咖啡師」進駐屋企

咖啡師長駐--為了提升咖啡冲製品質，Breville BES876加入人工智能系統，重現咖啡師的手藝。磨豆器放在機頂，提供250克容量之餘，其不鏽鋼錐形磨刀可提供25段研磨度調校，用家可因應不同的咖啡豆來選擇粗幼度。（黃志東攝）

【明報專訊】在不少都市人心目中，早上一杯咖啡可能比一頓豐盛早餐更重要，但要有一杯合個人口味的咖啡，得來不易，為了追求極致，不少咖啡愛好者都會在烘焙、研磨及冲調等方面落足心機研究。奈何早上時間有限，因此需要一部好的半自動咖啡機，以減省工序和時間。最近有澳洲家電品牌推出人工智能半自動咖啡機，將咖啡師部分手藝「複製」到機內，簡化咖啡製作過程之餘，更能提高製作出來的咖啡品質，為你每朝打氣！

澳洲品牌Breville在意式咖啡機界一向有地位，不少咖啡店都選用其推出的商用咖啡機。家用方面，廠方亦有不少受咖啡迷愛戴的產品，例如在5年前推出的BES870便是其中之一。今次推出的新機BES876，則以BES870作為藍本，並新加入名為IPS咖啡師系統（ Impress Puck System），令用家更加輕鬆製作出高水準的咖啡。咖啡迷都知道要製作出好咖啡，除了要有靚的咖啡豆，還需要掌握準確的研磨度、粉量、壓粉角度及力度等，每一個環節都會對成品的品質有影響；而今次Breville所開發的IPS咖啡師系統，便以機械工程學配合人工智能技術，將專業咖啡師的手藝複製到咖啡機內，以提升成品的品質。

儲存數據 自動調節最佳粉量

IPS咖啡師系統主要是由出粉、壓粉及粉量調控3方面調整咖啡的品質。首先內置磨豆機採用不鏽鋼錐形磨刀，能將咖啡豆磨成均勻粉末，同時採用置中注粉設計，可將咖啡粉平均注入把手內，令壓粉時更加均勻，減低水流不均勻分佈的通道效應出現，提升咖啡的萃取質量。當填粉完成後，系統便會連接壓粉器，並以10公斤的按壓力度壓實咖啡粉，最後壓粉器更會模仿咖啡師動作，旋轉7度為咖啡粉拋光，令已壓實的咖啡粉餅看上去更光滑。

25段研磨度選擇 備獨立熱水出口

壓粉完成後，智能系統即時透過感應器檢測咖啡粉餅的粉量，並在機身的顯示燈顯示結果；如粉量未達標準會顯示為紅色，用家可按下按鍵再注入咖啡粉或利用跟機附送的粉量調節片將多餘的咖啡粉拿走。調整好正確的咖啡粉量及再度壓粉後，顯示燈會發出綠光。智能粉量調控系統會儲存當前的數據，並自動調節下次的出粉量，毋須每次調整。

半自動咖啡機方便製作咖啡，但對於熱愛咖啡的用家，當然希望有更多步驟調整可掌握在自己手中。BES876內置磨豆器的不鏽鋼錐形磨刀有25段研磨度調校，而機內的Thermocoil加熱系統及PID水溫控制系統除能提供溫度穩定的熱水之外，也設有5級溫度調校。BES876能提供15巴的水壓，為了方便用家留意咖啡製作的效果，機身設有咖啡萃取壓力顯示表。用家也可預設單杯、雙杯定量萃取程式，或自設及手動操作輸出量。除了意式咖啡之外，廠方亦特別在機內備有獨立熱水出口，方便用家製作美式咖啡。●

Breville BES876規格

功率：1850W

水箱容量：2L

咖啡豆容量：250g

水泵：15Bar

體積：380×410×330mm

售價：$7880

查詢：2313 0666（信興）

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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