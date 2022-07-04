e新品：相機玩潛水表元素 「幽靈」Leica Q2限量150套

【明報專訊】德國的Leica不時推出特別版相機，最近又再與鐘表零售平台Hodinkee合作，推出Leica Q2「幽靈」版相機套裝，全球限量發售150套。其實兩家品牌並不是首次合作，在2019年已合作設計了Leica M10-P「幽靈」版相機，今次的Leica Q2「幽靈」版則會在相機中加入更多潛水腕表Ghost Bezel的元素，令這個特別版相機更加特別。

省略紅點標誌 屏幕刻序數

Leica Q2「幽靈」版相機以自然紋理的牛皮包裹機身，金屬部分經過特殊的塗層處理，頂部外殼和鏡頭則採用了相對低調的淺灰色設計。Leica的紅點標誌也刻意省略，不過外殼頂部仍刻有Leica標誌。特別版還包括一條灰色編織繩帶，透過穩固的環扣固定。套裝全球限量發售150套，機背屏幕上分別刻有001至150/150序號和套裝名稱，以提升收藏價值。套裝還包括一個銀色指柄、一條灰色相機背帶及防偽證書。

28mm定焦鏡頭 攻風景微距

功能方面，「幽靈」版與一般的Leica Q2相機相若，內置全片幅4730萬像素黑白CMOS之外，也支援4K影片拍攝。配備的Summilux 28mm f/1.7 ASPH.鏡頭設有微距拍攝模式環，最近對焦距離可達17厘米，無論是拍攝風景、花朵或昆蟲特寫也綽綽有餘。機身設有IP52防水滴及防塵功能，足以應付大部分戶外環境下的操作。雖然相機只設有定焦鏡頭，但機內亦提供數碼變焦能力，提供35mm、50mm及75mm共3個選項。●

售價：$53,500

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