【明報專訊】內地一夜之間由嚴防封控，鬆開到連出入場所的健康碼也瀟瀟灑灑地拿下，社交阻隔和限制變得比香港還要自由，可謂翻開了全世界新冠大流行充滿中國特色的新一頁。自然地香港各界即便關注香港會否跟隨，又兩地何時恢復通關。只是，迎在眼前的並非光明可見的前路，受三年疫情拖累，萎縮的何止本地經濟的一些冰冷數據？開創咖啡沙龍和live music、將精品咖啡引入本地的先驅Brew Note死守多時後，宣告「認輸」結業。十分可惜。老闆受訪時也談到了咖啡小店這波熱潮或曰泡沫，似有一番腥風血雨。

世盃賽事進入四強。在馬嶽眼中，比賽至今是幾無爆冷下完成。上一頁的傳奇盡在美斯和克羅地亞，至於C朗，馬嶽竟然從葡萄牙隊的策略想到去金庸小說《天龍八部》的珍瓏棋局（！）今期他的觀賽心得，則繫於此一金句：It's all about adjustments。寫寫吓馬教授也調整了自己。

0+0會不會來？0+0來到之後一切是否可以重來？編者沒有水晶球但或者可推介今期「三松閣」文章。與以往一樣，適宜冲杯茶食個包，留待頭腦最清明時才展開閱讀，今期題目便是探問有沒有注定的宿命；接着可讀今期「搞邊科」，彷彿是以科學角度暗合哲學。郭柏年是十分值得我們珍惜的作者，喜歡讀「三松閣」文章的讀者應該不易在其他角落讀到同類有如叫腦袋做一百下掌上壓般的文章，下篇是最後一篇了，題目相信大家有時空想也會想到過：如果人生可以重來，會是怎樣的一回事？

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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