三松閣：注定的宿命？

【明報專訊】毫無疑問，人生總有某些時候感到事情早已注定，無力左右。倘若認真反省，不難發現生活中絕大部分的事情都非我們所能控制，人生的劇本彷彿早已寫好，被宿命主宰似乎是難以反駁的結論，於此哲學家又會如何回應？

與大眾心目中的宿命論不同，哲學家主要關心的是形上宿命論（metaphysical fatalism）。據哲學家康尼（Earl Conee）的表述，形上宿命論是指世界上過去、現在與未來的所有事物，全部已永遠注定如是，並無其他可能。按此，它與坊間流行的宿命論有幾個重要的區別。首先，形上宿命論者並不相信世事的必然性背後有什麼「命運」或其他神秘力量左右（此亦不是哲學所能回答的問題）。同理，形上宿命論也不信相世事總有某些理由或目的。簡言之，世事之所以無法避免，不在於任何意志的安排，僅只是世界運行的模式（Conee, 2014, p.22-24）。

世事永遠注定 並無其他可能

以上這種形上宿命論，又與我們時常提及的決定論（determinism）有何分別呢？決定論主張，根據過去已發生的狀况和條件，以及現實世界的自然法則，只有一個物理上可能的未來。因此哲學家泰勒（Richard Taylor）認為，宿命論與決定論的基本原則並無太大差異，一旦如決定論者一般相信普遍因果關係的必然性，那麼未來就早已決定，不能避免（Taylor, 1991,p.55）。可是康尼則指出形上宿命論其實是個更極端的理論，關鍵在於決定論強調的必然，只在於因與果之間的關係，形上宿命論主張的必然，卻與因果律則或自然法則毫無關係，而是更抽象的東西。決定論相信現在與未來被歷史和自然法則決定，不過理論上過去的情况或世界的自然法則，都有可能是另一模樣，如此則未來亦將隨之而變，即使如此仍然與決定論的想法相容。形上宿命論卻強調從過去到未來，世事已永遠注定，必然如是，並無其他可能，故此兩者並不等同（Conee, 2014, p.22-24）。

在釐清形上宿命論的基本想法後，自然要看看它是否成立。每當談及宿命論，定必提及哲學家亞里士多德著名的例子：假設明天或許會發生海戰，在今天有人預測明天海戰將會出現，而另一些人則預測海戰不會成事。沒有人預先知道何者為真。承接上述情景，我將以康尼的描述為基礎（Conee, 2014, p.24-26），以論證的形式把形上宿命論的論證表示如下：

前提一：「明天會發生海戰」（P）這個說話是真的，不然其否定「明天不會發生海戰」（~P）就是真的。

前提二：如果某語句為真，則它必然會為真。（例如﹕如果明天會發生海戰，則明天會一定發生海戰）。

結論一：無論P或~P為真，它都必然為真。

由此將推論出另一個具體上關於海戰的結論：

結論二：不管明天海戰會否出現，任何會發生的一方（P或~P）的都必然會發生，不可避免。

要注意的是以上論證當中的「必然」指的是不可避免，而並非邏輯必然。再者，海戰只是任意選取的，可用任何事件代替。總言之，這論證嘗試證明形上宿命論的最終立場：不論什麼事情，會發生的全部無可避免地必然會發生。

我們要如何回應以上論證？其實學界歷來已有大量討論，主要質疑兩個前提的真假，以下將簡略說明。先就前提一而論，它依據的是排中律（law of excluded middle），意指某說話要麼是真，否則為假，並沒有其他可能。此定律與同一律和矛盾律是三個最基本，廣為接受的邏輯定律。縱使如此，有論者指出排中律在海戰的論證上並不成立，因為排中律只適用於已發生的事情，而關於未來的語句，現在並無相應的狀况使得其為真或假。正如海戰會否成真，要到明天發生了才能定案，因此在今天，「明天會有海戰」與「明天沒有海戰」仍然未談得上孰真孰假，而只是未能決定（indeterminate），故此依據排中律的前提一是錯的。對於這個反駁，康尼相信難以成立，原因在於它否定語句可預先為真，而這立場有違直覺。例如小明在星期四說明天會有海戰，結果一語成讖，我們都會在事後（星期五）說，你昨天的說話原來是對的，業已成真。換言之，就算使得某語句為真或假的相應狀况只在未來出現，我們似乎仍可合理指出現在的預測本質上是對是錯（要日後才知道是認知問題，不是本質問題），因此排中律仍然成立（Conee, 2014, p.27-29）。

區別「可能」與「必然」

倘若前提一難以推翻的話，我們或可轉而質疑前提二。事實上對於這個前提有兩種理解的方式，涉及「必然」的歧義，但在此讓我們先把什麼是「可能」、什麼是「必然」弄個明白。近世的模態邏輯家習慣以「可能世界」（possible world）這概念來定義可能與必然。所謂可能世界，粗略而言指的是有可能成真的世界，例如沒有戰爭的世界，而現實世界不過是芸芸眾多可能世界之一。依據這種想法，「P可能為真」意指「P在至少一個可能世界為真」，而「P必然為真」等於「P在所有可能世界為真」。按此，視乎將「必然」置於整個條件句前面或是條件句後半，前提二將有兩種不同的解讀：

N1：必然地（如果某語句為真，則它會為真）；亦即「在所有可能世界，如果某語句為真，則它會為真」

N2：如果某語句為真，它必然地會為真；亦即「如果某語句在現實世界為真，則它在所有可能世界皆為真」

先討論N1。這是無可置疑的必然真理，因為這個條件句的前項與後項完全相同，就像說如果A是紅色的東西的話它就會是紅色的，可是這根本不能證明A「必然」為紅色！若以海戰與可能世界代入，N1就是說在所有可能世界，如果那裏會有海戰，則會有海戰。可是究竟有多少個可能世界會出現海戰？是否所有可能世界都會出現海戰？卻仍是未知之數。由於N1未能證明語句的「必然」，故此亦邏輯上不能推出結論一所要求的「必然」。另一方面，N2指出某說話為真則代表它「必然」為真，如果N2成立，無疑足以推導出結論一，可惜N2明顯是不合理的，因為某說話實際上為真並不代表它「必然」為真，充其量只代表它「可能」成真。就像如果明天會有海戰，也不代表在所有可能世界海戰都會發生。可以想像在某個明天天氣惡劣的可能世界，戰事就不會爆發。換言之，就算現實情况為何，也不能由此直接推論出這個情况不可避免，所以我們沒有理由相信N2（Conee, 2014, p.30）。更重要的是依據N2，這個論證將犯上乞題（begging the question）的謬誤。結論一宣稱現實上為真的都是「必然」，因此他們需要解釋為什麼現實上為真的會在所有可能世界為真，但N2卻直接假定了這點，不合理地將結論要證明的放在前提作為理由，此舉根本無法證明什麼。綜合以上分析，可見前提二的兩種詮釋都未能支持結論一，形上宿命論的這個古典論證只能以失敗告終。

重新選擇 未來必然更好？

我們一般都認為過去木已成舟，無法改變，而未來仍然由自己選擇。泰勒則指出宿命論者會將未來與過去等量齊觀，皆因兩者從來不曾在我們掌握之中（Taylor, 1991,p.55-56）。如果未來非人力所能及，人生最終只能按既定劇本走，我們的努力和選擇所為何事？相信自由意志，反對宿命論，不管從理性與情感的角度而言，似乎都是無可厚非的結果。不過就算宿命論並不成立，哪怕歷史能夠讓人重新選擇，未來就必定會變得更好嗎？下一次，三松閣的最後一篇，就讓我們探討這個很多人都思考過的問題：如果人生可以重來，會是怎樣的一回事。

參考資料：

1. Conee, E. (2014). "Fatalism" in Earl Conee & Theodore Sider. Riddles of Existence: A Guided Tour of Metaphysics, New edition. (pp.22-43). Oxford University Press.

2. Taylor, R. (1991). "Fate" in Metaphysics 4th edition, Prentice Hall, pp.54-67.

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文˙郭柏年

編輯•廖偉龍

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