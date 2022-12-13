佳節留港節目多 中環聖誕老人村 駕雪橇探險

【明報專訊】今個聖誕，大家紛紛計劃外遊，留下來的，又有什麼好節目呢？有有有！有最新商場的聖誕巿集、有聲光裝置，連芬蘭聖誕老人都特意飛來香港和大家過聖誕！聖誕節目包羅萬有，包保你和至愛親朋都能夠感受滿滿的節日氣氛。

說起聖誕，必定會想起舉世聞名的聖誕老人村，它位於芬蘭北極圈內羅瓦涅米（Rovaniemi），每年都有旅客慕名到訪朝聖和打卡。今個聖誕，香港人毋須親身飛到芬蘭，因為正宗的聖誕老人已經駕着滿載禮物的鹿車劃過夜空，首次將夢幻的聖誕老人村帶到香港。香港ifc商場與芬蘭官方聖誕老人村合作，仿照當地場景重塑聖誕老人辦公室（Santa Claus Office）及聖誕老人郵政局（Santa Claus' Main Post Office），讓大家踏進北歐國度，體驗如童話的聖誕之旅。

芬蘭聖誕老人駕到送歡樂

踏入商場中庭，穿過聖誕老人村大門，映入眼簾的便是聖誕老人辦公室。來到芬蘭聖誕老人村的必訪景點，當然要與聖誕老人見面訴說聖誕願望及合照留念，遠道而來的芬蘭聖誕老人，慈祥的面容，白白的大鬍子，特別親切。記者還是首次看見來自芬蘭的聖誕老人，趁機跟他談了兩句，看看他會送一份什麼禮物給記者？（都是開玩笑啦！）聖誕老人說這是一份非常開心的工作，很榮幸能夠將希望和歡樂帶給每一個人。每年聖誕老人都會收到不少信件，究竟他會否讀完每封信呢？他說：「當然，我每封信都會閱讀和回覆，一年收大約百萬封信，每日都會花不少時間。」短短幾句，已能叫人感受他對這份工作的滿足和熱愛。雖然與芬蘭聖誕老人會面活動名額已經爆滿，但大家仍可到充滿童話的辦公室打卡留念。

幫聖誕老婆婆做「薑餅人」

探訪完聖誕老人，當然也要寄一張明信片才叫圓滿！商場特別與聖誕老人郵政局合作，設計了3款限量版明信片，大家可走到辦公室背後的聖誕老人郵政局，從中挑選一款並寫下聖誕願望，再蓋上商場獨家設計的郵戳，投進信箱，寄出的聖誕明信片會跨越北極圈，傳遞至芬蘭聖誕老人家鄉。

為傳達歡樂至世界每個角落，一班聖誕小精靈及聖誕老婆婆亦不遺餘力地為所有小朋友送上祝福。商場特設3個數碼互動工作坊及遊戲，小朋友可先到聖誕精靈工作坊參與「禮物包裝小精靈訓練」，透過數碼互動遊戲讓小朋友將正確的禮物放在適當位置，完成後可獲得小精靈徽章；亦可到旁邊的聖誕老婆婆烘焙店，做小幫手，以數碼技術製作獨一無二的「聖誕薑餅人」，為心愛的人送上節日祝福。最後當然要駕着馴鹿雪橇到世界各地送上聖誕禮物，只要成為CLUB ic會員，一家大小就可齊齊坐上聖誕雪橇，體驗數碼互動「芬蘭雪橇探險之旅」，拉動繩子控制馴鹿避開障礙物，於雪原上自由穿梭，來一趟雪地探險。

■香港ifc商場「Santa Claus Village聖誕老人村」

日期︰即日至2023年1月2日

地址︰中環金融街8號

網址︰bit.ly/3UFZWEY

文：陳真紀

編輯：梁小玲

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