啟德復古市集 踩roller與毛孩打卡

環保元素——AIRSIDE倡導「和而為一」的都市生活風格，市集聖誕裝飾融合環保元素，中間擺放的聖誕樹以再生玻璃磚砌成，沿用去年將軍澳廣場聖誕小鎮的再生玻璃物料，延續了回收玻璃的第三次生命。（林靄怡攝）

【明報專訊】近年啟德區煥然一新，交通、住宅及商場等相繼建成，AIRSIDE是區內的新商場。適逢聖誕，AIRSIDE舉辦首個聖誕市集「AIRSIDE Christmas：Retro Encounter」，以Retro為活動主題，辦一趟復刻藝文之旅，圍繞娛樂、環保、美食、購物及原創5大元素，食買玩樣樣兼備，喜愛感受聖誕市集氣氛的你切勿錯過。

市集匯聚逾50個美食及生活品牌攤位，包括多間人氣美食品牌，如Lobster Boss的招牌龍蝦包及和牛漢堡、德國熱狗×茶匠的德式香腸熱狗及茶飲、丸系手作（Uen.hk）和&Scone的甜點等，更有本地手工啤品牌日照夜霧，以及白蘭樹下和無名氏等特色人氣酒品牌。而忙於為聖誕準備禮物的你也不用「頭痕」了，市集蒐羅各式生活精品及文創手作，如富復刻感的鐵盒玩偶、盆栽植物、手工香皂等，總有一款合你心意。而今次巿集的一大特色是，特設寵物限定FUN區打卡位，不單寵物主人玩得開心，連毛孩也能盡情放電，場內有專為毛孩而設的攤位，售賣可供牠們享用的漢堡、零食、寵物圍巾等一系列寵物食品與用品。

設懷舊街機 馮允謙、衛詩表演

在市集舉辦期間更會率先開放AIRSIDE室內滾軸溜冰場，場內同時提供多個課堂供大小朋友參加，想輕鬆學踩roller無難度，報名詳情可留意官方網站及NF Touch手機程式。而在平安夜及聖誕節當日更會舉行滾軸溜冰主題派對，大家不妨在聖誕歡樂氣氛中盡情於場內輕快馳騁。為了呈現不一樣的聖誕氛圍，商場特別打造出一條以Retro Pop復古設計風格的藝術壁畫隧道，現場更設有懷舊味十足的街機及彈珠機，讓大家回到1980、90年代在機舖打機的歡樂時光。

聖誕除了食買玩，又怎可缺少音樂元素，多名本地歌手及獨立音樂人亦會來到市集為大家表演，一同慶祝聖誕！本周六有馮允謙、黃淑蔓、衛詩與Kiri T登場，黃妍、per se、XTIE及石山街亦將於日後現身，喜愛香港音樂的你，記得準時出席！

■AIRSIDE Christmas： Retro Encounter聖誕市集

日期︰2022年12月16至18日、12月23日至2023年1月1日

時間︰周一至五下午3:00至晚上9:00；周六、日及公眾假期中午12:00至晚上9:00

地址︰九龍啟德協調道2號地下（沐元街入口）

網址︰bit.ly/3PkiIk7

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