聖誕網拍 老佛爺設計古著吸睛 百年行李箱載非凡品味

Chanel黑色羊仔皮配彩色羊毛雙面Bomber外套——估價：15,000至35,000港元；特色：Karl Lagerfeld經典作品，可雙面穿著，出席不同聚會及特別場合。一面是呈休閒感的皮質，另一面配搭優雅造型粗花呢絨。收身剪裁和現今時尚潮流接近，類似的多功能設計近年在品牌中較少見，極之珍貴。（拍賣行提供）

【明報專訊】又到聖誕，是收藏家彼此顯心思和展現品味的時機。有拍賣行在12月推出聖誕網拍，推出一批品質極上乘的高級時尚精品，極具歷史和收藏價值，有錢也不一定能在市面上買到，可說是非凡的聖誕禮物！

邦瀚斯正舉行Out Of the Box聖誕網拍，邦瀚斯品牌及時尚部專家張有文說，希望透過是次有別於傳統的時尚拍賣會，為藏家帶來驚喜珍品。一來藉此機會選購禮物饋贈親朋摯友、歡度節日，也可以送給自己，慰勞一年來的努力。

張有文稱，今次專場有不少珍貴的經典服飾和單品，包括兩件甚富歷史價值的Louis Vuitton行李箱。原來，行李箱一般多見於歐洲拍賣會，今次難得從一名歐洲私人藏家手中徵集一批珍品，機會極難得。另外，拍賣會亦有一系列由時裝界傳奇人物Karl Lagerfeld設計的絕版高級服飾，每件都極具收藏價值。

以往聖誕網拍都以腕表、名牌手袋或藝術品為主，為何今次推出時尚經典服飾？「近年，拍賣行開始專注於名牌手袋業務，但時尚品牌經典服飾的選擇乏善可陳。」張有文解釋，香港極少門市會恆常地出售品牌的經典服飾，熱愛品牌古著的藏家，大多只能夠從海外的二手網站尋覓心頭好。「服飾要試過上身才知道是否合身，網上蒐羅這類珍品並不容易。有見及此，我們把名牌經典服飾定期加入網上拍賣之列，同時亦在金鐘拍賣中心舉行預展。」藏家可以在競投前之先看實物，或帶同收禮人一同參觀，然後在網上拍賣會中展示自己的誠意、實力和決心。「這是業界新穎的做法。大部分拍品當年面世時售價動輒逾10萬港元，現在估價約是當年售價的三至五成。」

古著藏品弄污 勿自行清洗

藏家保養名畫、名表經驗豐富，但收藏名牌古著又有什麼要特別留意？ 「不少古著都經過量身改動，拍行專家會在狀况報告中特別註明，讓準買家清楚知道改動之處及其幅度。另外，香港的天氣潮濕，建議大家以衣袋存放服飾，或者為衣櫃加裝防潮管。」此外，間中把服裝穿上身也是讓衣料得以舒展的好方法，是長期保養的良策。「萬一沾染污漬或顏色，千萬不要自己動手處理，拍賣行的專家可以介紹專業服務處理。」他說香港收藏名牌古著的藏家，主要都是追求品味的人。「藏家群體大多數對特定品牌或設計師情有獨鍾，當中也有從事時裝行業的人，本身已熱愛時尚，品牌經典服飾對他們來說不止是一件衣服，更是藝術品。」

巴黎旗艦店開幕贈禮 珍罕非賣品

今次拍賣中有兩件行李箱極為吸睛。Louis Vuitton本人曾在巴黎當製箱工匠的學徒，多年來積極研發各款創新行李箱，例如用上新型防水帆布材料、方形旅行箱，當年一推出便大受歡迎，部分還在1889年巴黎世界博覽會中展出。

今次上拍的其中一款經典花卉行李箱Malle Fleur，約在1910年代面世，當時品牌位於巴黎香榭麗舍大道的旗艦店開幕，特別製作這款行李箱送贈予特別貴賓，當年屬非賣品，得以流傳至今十分難得，市場中極罕見。箱蓋內繪製了當年店舖輝煌外觀，惟歷經百年後已因褪色而不復見，但行李箱的外觀與耐用度依舊。不少藏家亦會用它來保存珠寶、腕表，以至孩子乳齒等貴重物品。

另一款Damier女士旅行箱大概於1880年面世，為貴族享受郵輪假期時放置衣物之用。此品經歷一個多世紀，皮革仍保存如新，展示品牌的精湛工藝。箱蓋內縫上代表法國的紅白藍三色絲帶，其設計以擺放女裝為主，內設層架擺放衣物。旅行箱高度較男士使用的版本低身，可作為家居茶几或擺設之用。

■Out Of the Box聖誕網拍

預展及拍賣時間：即日至12月14日下午2:00

網址：www.bonhams.com/auction/28537

文：呂一心

編輯：朱建勳

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