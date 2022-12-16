數碼港staycation 聖誕浸沉無敵海景充電

戶外庭園——日式居酒屋Umami最特別之處，是有一個養有錦鯉的戶外庭園，讓客人猶如置身外地。特上刺身拼盤（$780）、汁燒鹿兒島和牛（$850）。（黃志東攝）

【明報專訊】儘管你我身邊有不少朋友已飛到海外旅行，但因疫情而興起的staycation，依舊是不少人的假日好去處，尤其是聖誕一連幾天假期，找間本地酒店充充電，也未嘗不是對自己辛苦一年的最佳犒賞。如果你喜歡新鮮感，當然可以選擇入住全新建成的酒店，不過有些趁疫情期間翻新的酒店和旅館，經重新裝潢後，反而有更大的驚喜等你發現。（註：模特兒按拍攝需要暫除口罩）

於2021年全面翻新，上月才重新開業的香港數碼港艾美酒店，翻新後注滿創新藝術、科技應用及可持續發展等元素，讓人耳目一新。甫進大堂，便看見本地藝術家Rocky Fong創作的大型LED屏幕數碼藝術作品，之後在客用電梯、各樓層不同位置及客房內的牆上，也可欣賞以航海路線為題材的藝術品或牆紙。

花了18個月翻新及重新設計，170間客房和套房共分8種房型，全部設有落地玻璃窗，除了基本山景房，大部分房間均可飽覽海景。當天採訪的探索轉角客房，兩邊落地玻璃窗均可看到極開揚海景及日落景色，不時還看到巨型貨船經過；浴室空間寬敞，備有淋浴間及浴缸，獨立浴缸旁亦有一個大玻璃窗，採光度十足，而望向窗外正是藍天與青山，非常開揚。

智能燈光窗簾 自動感應開關

說到科技應用，酒店每間房都擁有LED智能房間控制系統，燈光和窗簾都能感應客人而自動開關，例如開啟夜燈模式時，當客人半夜下牀，牀下的小夜燈會自動亮起，方便出入。不過要提提大家酒店貫徹環保理念，因此房間不提供樽裝水，但備有由回收物料製成的玻璃杯和水瓶，客人可於房內的Waterlogic濾水龍頭取飲用水；咖啡機則採用環保膠囊。

歡迎毛孩入住 設兒童主題房

酒店設有4間餐廳，從裝潢到食物均各有特色。4樓大堂設有多國菜餐廳Southside Bistro，提供自助早餐、午膳套餐、下午茶套餐，以及單點菜式晚餐，餐廳特設戶外區，歡迎寵主帶毛孩到訪。3樓的南坊Nam Fong供應創意粵菜，菜式如15年花雕濃湯脆花膠、西班牙紅蝦淮揚文思豆腐，從用料、賣相到味道，都給人驚喜。

至於位於大堂樓層的日式居酒屋Umami，提供傳統日本料理及廚師發辦（omakase），客人還可選擇於戶外日式花園用餐，看着錦鯉在池中遊，感覺有點像台灣的溫泉酒店。而居酒屋旁的Latitude 22，提供梳化位及吧枱位，日間是咖啡室，是咖啡控慢慢hea的好地方；入夜則變成雞尾酒兼葡萄酒酒吧，供應小食，最適合晚飯後來輕鬆一下。

酒店設施配套亦十分充足，包括露天泳池、會議室及活動空間、兩間24小時開放的健身室。它亦是寵物友善及親子友善酒店，有毛孩住宿計劃及相連客房的家庭住宿計劃，兒童主題房更附有多款小童用品如卡通造型花灑、兒童廁板、小帳篷等，大小住客也住得開心。

■香港數碼港艾美酒店

價錢：$1411起/晚（按官網顯示價錢為準）

地址︰數碼港道100號

訂房：bit.ly/3PiSEWy

文：顏燕雯

模特兒：Ceci Lam

編輯：梁小玲

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