話題美食：尋找拿破崙意粉初戀滋味

【明報專訊】近期日劇《First Love 初戀》掀起翻煲日劇熱潮，故事講述在北海道生活的男主角並木晴道和女主角野口也英在高中時相戀，後因一場意外而分開，相隔多年後重逢的經歷。畫面唯美，加上宇多田光神曲First Love加持，拍出初戀的浪漫感覺，被追捧為近年日劇神劇之一。看畢劇集的你，相信會對男女主角曾吃過的日式拿破崙意粉（ナポリタンspaghetti napolitan，又譯日式那不勒斯/拿玻里意粉）感到好奇吧！

茄汁大火炒意粉 香口多汁味濃

日式拿破崙意粉，據說是1946年在橫濱原創的日本洋食，早見於喫茶店、「珈琲店」或洋食屋。「日本通」陳方藤（Meter）指拿破崙意粉是日本洋食的代表，「有點像拉麵的原理，由外國傳入來，但日本人將拿破崙意粉標籤為自己的食物，不會覺得是外國嘢」。有別於意大利肉醬意粉（spaghetti bolognese）等使用新鮮番茄、肉醬等熬煮的醬汁與意粉拌勻的做法，日式拿破崙意粉常見做法是將大量茄汁、煠過的意粉、洋葱片、青椒絲、煙肉及香腸等炒香，每條意粉沾滿橙紅色茄汁，「最重要大火炒，先至香口」。Meter指香港的茄汁炒意粉較乾身和油膩，日式拿破崙意粉則較多汁及濃味。他又說每次去日本會專程到淺草一家懷舊喫茶店ロッジ赤石，拿破崙意粉有鑊氣，足料汁多，味道偏甜濃郁，他會灑上芝士粉和Tabasco辣汁同吃。

日式拿破崙意粉後來普及至快餐廳、學生飯堂等，因為價廉物美，成為日本平民美食。居港逾30年、來自北海道的美食達人杉內馨（Kei San）回憶起在學生時代常吃拿破崙意粉，原因是便宜，現在他返日本時，都愛到拿破崙意粉專門店（連鎖店）Spaghetti no Pancho（スパゲッティのパンチョ）吃個夠，喜歡其拿破崙意粉的煙韌帶甜茄汁味，配料有煙肉和香腸，想食「豪啲」會加錢配荷包蛋、漢堡扒、炸蝦及日式炸雞等。而日本達人項明生認為日式拿破崙意粉便宜，相當於大學食堂的「頹飯」，是窮學生的恩物。他在北海道大學的學生食堂內吃過，印象最深刻是灑上北海道最出名的芝士，特別香口。日本有別香港，拿破崙意粉的名氣比肉醬意粉高很多，更有人成立日本拿破崙意粉學會（naporitan.org），不時推介好吃的拿破崙意粉餐廳。

在香港能否嘗到日式拿破崙意粉？日本「過江龍」餐廳如グリル滿天星、KOMEDA's Coffee、Sonia Coffee都有此菜式，味道貼近日本。香港グリル滿天星總廚安部良太更分享，日本店在1978年開業時，此意粉只屬隱藏菜單，由於它不是貴價料理，故只有客人要求時才會提供。當時創辦人窪田好直憑着烹調法國菜的經驗，將拿破崙意粉改良，以茄汁加自製番茄醬製成拿破崙醬汁，將洋葱、蘑菇、青椒及香腸炒香，加拿破崙醬汁和意粉拌勻而成，香港店的食譜則跟足日本。至於居港10多年的日籍記者甲斐美也子是名老饕，她特別推介意日餐廳Sagrantino，不論拿破崙意粉或其他日式意粉都非常不錯，想感受「初戀」的味道，就要試試。

■グリル滿天星

地址：尖沙嘴海港城

海運大廈3樓OT301至301A號舖

網址：linktr.ee/mantenboshi

■Sonia Coffee（中環店）

地址：中環砵甸乍街45號H Code地下2號舖

fb：@soniacoffeehk

文：陳麗斯

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