藝文青：初戀情懷總是詩

【明報專訊】日劇總是特別浪漫。

近日最多人討論的作品,非Netflix日劇《First Love 初戀》莫屬。不是特別喜歡日本文化的香港人,都可能聽過女歌手宇多田光在1999年發行的歌曲First Love,看劇時只要歌曲響起,就會感動得起雞皮疙瘩,「You are always gonna be my love/即使哪一天再和某人談戀愛/I'll remember to love/You taught me how」,歌曲已經成為身體記憶一部分。以下開始劇透。

唯美畫面 劇情老套也打動觀眾

很多人說劇情老套,筆者也同意,看到女主角因為車禍失憶,忘記了男主角的橋段,真有一刻覺得看不下去。筆者仍能好好地看完全劇,原因是日本影視作品,總把人的生活拍得單純美好,那種質感會令人忍不住想像自己可否過上同樣美好的生活。去年大受歡迎的電影《她和他的戀愛花期》,寫一對情侶從相愛到分開的故事,情節平凡真實,卻也是這樣打動無數觀眾,兩部作品的鏡頭和畫面色調都應記一功。

同時好像只有日本的影視作品,當角色念出詩意的對白時,觀眾也不會覺得太做作,例如「圓環就等同於人生,如果不能跟隨車流行駛,妳永遠無法成為真正的計程車司機」。換成港產片並用廣東話讀出,可能就只有梁朝偉來讀才不會顯得突兀。想起《在世界中心呼喚愛》、《情書》等作品,純愛故事在日本流行文化源遠流長,《First Love 初戀》的成功非朝夕可成。

情節緊扣歌曲

基於一首歌曲創作長篇電視劇,其實非常困難,因為要強調歌曲在劇中的重要地位,而不單是電視劇背景音樂,或者不能讓電視劇像勉強拉長的音樂MV。要讓重要的戲劇情節和歌曲拉上關係,就出現失憶的女主角因為聽First Love,而記起和男主角所有回憶的劇情,幸好飾演女主角的滿島光演技極好,細膩表情令女主角的頓悟與悸動顯得相對自然。

兼任導演和編劇的寒竹百合分享,她為了此劇而從東京搬到長野的八岳山專心創作,如此脫離塵世寫下的作品,可能是「離地」的,幸好這部作品能藉着橫跨20年的愛情線,富年代感的物品、唯美的北海道景色等,把「情懷」發揮到極致。其實初戀本身最令人難以忘記的,也很少是那個對象,而同樣是一種「情懷」,懷念年輕時單純地愛與被愛的自己。

文:劉螢