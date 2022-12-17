運作順暢 續航8小時 熱爆掌機Steam Deck 聖誕新年打餐飽

重量平均--Steam Deck雖然機身比Switch更大更重，但由於重量分佈平均，以及兩邊手握位設計出色，長時間手持都不覺得累。（JJ攝）

重量平均--Steam Deck雖然機身比Switch更大更重，但由於重量分佈平均，以及兩邊手握位設計出色，長時間手持都不覺得累。（JJ攝）

【明報專訊】今個聖誕新年長假期，對game迷來說特別歡樂又滿足，除了慣例有多款大作趁黃金檔期推出之外，今年還有全新的玩具——早前在外國大熱的手提遊戲機Steam Deck，終於正式在香港出貨。眾機迷今個聖誕不愁寂寞了！

遊戲平台Steam因擁有大量優質遊戲，近年來一直大受玩家歡迎。不過Steam是以電腦作為主機，不方便拎出街玩，為此，開發商Valve去年在美國推出專用掌機Steam Deck。香港機迷們等了接近1年，今個聖誕節終於可以入手。

兼容Steam、Windows、Epic遊戲

Steam Deck配上7吋高清屏幕，機身設計與Nintendo Switch有點相似，惟左右控制器不可拆除。機身的操作按鍵特別多，除了基本的左右analog控桿、十字鍵、4組獨立按鍵，機頂的左右扳機之外，拇指位置另外配置左右一對觸控板，玩家可以利用拇指點按或滑動操作；機背又額外有4組按鍵，以對應電腦遊戲的操作需求。機身內置陀螺儀，可讀取玩家的動作與遊戲內容互動。

Steam Deck重量達669克，機身亦相當大部，但拎上手試玩時又不覺得累贅。續航時間最長8小時，跟Switch差不多。

規格方面，內置的處理器是AMD專為Steam Deck而製作，導入Zen 2架構CPU與RDNA 2顯示架構GPU，配上16GB RAM，官方指大部分3A大作都能暢順運行。記者試玩Apex Legends、Elden Ring等遊戲，亦的確很流暢。

至於運作系統，採用了以Linux為基礎設計的SteamOS，同時透過Valve旗下的Proton技術，能兼容Windows系統的PC遊戲。用家亦可利用外置SD卡或USB手指來安裝Windows系統，以及暢玩Epic等第三方平台的遊戲。Steam Deck甚至可像一台小型電腦一樣，利用USB Type C外接屏幕，最高可輸出8K 60Hz或4K 120Hz畫面，再搭配連接滑鼠、鍵盤等配件，可當作桌機或家用遊戲主機來玩。●

Steam Deck規格

屏幕：7吋1280×800解像度IPS LCD（60Hz、400nit）

儲存空間：64GB／256GB／512GB

外置儲存：microSD

續航力：2至8小時

其他：藍牙5.0、Wi-Fi、USB Type-C、3.5mm聲音輸出

體積／重量：298×117×49mm／669g

售價：$3288（64GB）／$4388（256GB）／$5488（512GB）

網址：steamdeck.komodo.jp

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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