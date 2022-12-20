試鞋貼士：網購難合腳 親身踏斜台試尺碼

【明報專訊】攀山專家鍾建民說行山鞋一定要親身試穿，因為即使是同一鞋號，不同品牌也有大小差別，而且歐洲品牌的鞋身設計一般較窄，如選擇網購或拜託朋友購買，大多數會不合穿，「並非單純舒不舒適的問題，如鞋頭太窄，妨礙血液流到腳趾，去到寒冷地方，有可能會凍傷」。坊間有說買鞋時要自備平時會穿著的行山襪，又建議試鞋前要先逛街令腳板發大，他認為僅前者有一定道理，後者則不太認同，「其實試鞋時已經需要買大一點點，預留空間讓腳板變脹，所以不太需要先去逛街」。

一般人在試鞋時，都認為要買大一或兩個碼，避免腳板因在行走過程中脹大，導致腳板或腳指被夾傷或磨損，鍾建民卻不認同，首先鞋櫳本身已有闊及窄身設計，其次是歐美地區每級鞋碼的大小亦有分別，故不能單純說買大一或兩個尺碼便可，「如鞋內空間太多，反而會增加腳板與鞋身摩擦的情况，亦會降低行走時的穩定」。他認為最重要是親身試穿，除了要感受在平地行走時的舒適度，亦可借助斜台模擬行山狀况，評估是否合穿。

上斜：身體重心挨後，腳跟自然地貼着鞋跟，可嘗試郁動腳趾，看看會否頂到鞋頭，應保留約1厘米空間。

落斜：身體重心傾前，腳板會自然滑向鞋頭方向，可嘗試郁動腳趾，看看是否剛好接觸到鞋頭，鞋身會否過窄，而腳跟和鞋跟之間的空位應僅僅可插入一根手指為佳。