藝術與設計並重 潮流先知 帶出收藏意義

the collection is a coalition——位於Kazerne的the collection is...衛星展覽展期至2023年春天。在the collection is a coalition部分可看到Eero Aarnio的Pony Chair(前)及(地上與牆上)Anish Kapoor的純黑作品。(Dawn Hung攝)

the collection is home——the collection is home,以Joseph Beuys於1971年為藝術館度身訂做的Voglie vedere i miei montagne為展品。(Dawn Hung攝)

【明報專訊】藝術還藝術,設計還設計?歐洲不少學院都視藝術與設計為一體,例如荷蘭不少藝術學院將藝術與設計集於一身,而法國則將Art分為Beaux-Arts及Art Appliqué,最終都離不開設計。較傳統的爭議是究竟視創作品為藝術還是設計,較新的爭辯則是藝術與設計的當代價值互換,又或是兩者對人類未來發展的影響。早前荷蘭Eindhoven Van Abbemuseum藝術館,將潮流先知(trend forecaster)Lidewij Edelkoort的設計珍藏納入為館藏,舉行the collection is...展覽,並推出同名專書,揭示近年設計如何走到與藝術並駕齊驅的地位。

Van Abbemuseum一向以當代視覺藝術館為定位,近來則將內部展品重整,如以1990年代藝術為主的Rewinding Internationalism,貼近當時流行文化風潮。又或是強調五感的Delinking and Relinking,讓藝術走出純視覺的觀點。但到訪時印象最深刻的,是由館藏總監Steven ten Thije與Lidewij Edelkoort聯合策展的the collection is...。

獨具慧眼 發掘設計師潛力

the collection is...的設計藏品,全都是Lidewij Edelkoort的多年珍藏,亦是Van Abbemuseum首個私人設計收藏系列。展內將館內的藝術品與Lidewij Edelkoort的收藏對比展出,並將展品分成the collection is committed、the collection is soil、the collection is lonesome等10多個小主題。

設計收藏品較為「在地」,大都來自Lidewij Edelkoort任職Design Academie Eindhoven時發掘或認識的設計師。現居巴黎的Lidewij Edelkoort本身是荷蘭人,曾於1999至2008年任Design Academy Eindhoven主席一職,將荷蘭設計推上國際。這淵源讓她接觸到不少當年的後起之秀,收集了不少當時仍未成名的大師作品。嘗試了解潮流先知如何獨具慧眼,發掘設計師潛力,可以是觀展的其中一個方向。

家品既是設計 亦是藝術裝置

整個展覽的出發點視設計與藝術為一。按Van Abbemuseum的收藏分類,兩者也被視為同一類別藏品,而並非兩個獨立類別。展中多個小主題都嘗試將兩者同等,帶出兩者的相通之處。當中最有趣的,是Joseph Beuys在1971年為藝術館度身訂做的Voglie vedere i miei montagne,以19世紀畫家Giovanni Segantini的遺言為靈感,亦是Joseph Beuys首個房間裝置藝術,並別上副題the collection is home,帶出裝置中的家品既是設計亦是藝術裝置的一部分。

除了在Van Abbemuseum外,the collection is...亦在城中不遠的一站式設計據點Kazerne作同題衛星展覽,將7組藝術品與設計品並置,策展上的配對更為明顯而有趣。如the collection is a mirror,便對照展出Fortuyn O'Brien及Issey Miyake的作品,兩者既相通亦相近;the collection is a coalition部分則以Eero Aarnio和Anish Kapoor所用的同一種黑色作為連結。看畢展覽,令人忍不住自我提問:我們究竟收藏了些什麼?當中的意義又是什麼?

