用音樂說故事 電影作曲家韋啟良 「簡單」才是大挑戰

《男人四十》——韋啟良自《男人四十》開始其電影作曲的第三階段——先抽離觀察自己有否與電影同樣的經歷和感受，再代入自身去創作，使音樂與電影渾然一體。（香港電影資料館提供）

《幽靈人間》——韋啟良曾為不少驚悚片創作音樂，如《幽靈人間》，在該片種運用了不少他鍾愛的電子音樂及音樂啓蒙喜多郎的音樂感覺。（Media Asia Film Distribution (HK) Limited提供）

【明報專訊】近來日本作曲家坂本龍一的網上音樂會引起熱話，其不少名曲皆出自電影——《戰場上的快樂聖誕》（Merry Christmas Mr. Lawrence）、《末代皇帝溥儀》（The Last Emperor）。其實，香港電影作曲家同樣人才輩出，卻未為港人熟知。隨着電影賣埠，電影音樂更是少數仍活躍於國際市場的香港音樂。明年1月，香港電影資料館正好首次邀請電影音樂人——韋啟良作「影談系列」，趁着機會窺探香港電影音樂。

他的聲線沉穩而緩慢，聲調起伏不大，但仍吸引着人聽他的故事。他是電影作曲家韋啟良，看來也是個善說故事的人。臨別前，他跟記者說這個訪問很特別，問及很多其他人，不過他也想說很久。

「我先被它的海浪聲吸引，跟着好像聽到有些人在海灘上對話。由那個海浪聲開始，被它帶進它的世界，有一些電子音，甚至有些聲音像UFO的感覺。我那一刻慢慢跟着它走，但我有點驚，因為音樂很脫離現實世界。但我又好想聽下去，到底後面是什麼？一路由海浪聲帶領，進入到一個好像宇宙的世界……臨尾有一段火車聲，那個火車聲好像帶着我去到終站，那個站像開始又像終結。」

被《天界》吸引 迷上喜多郎

不是撞鬼，而是韋啟良聽到日本作曲家喜多郎專輯《天界》時有多震撼，從純音樂中他聽到一個完整故事，不像流行曲藉由歌詞來述說個別故事，從此他就着迷了。後來他認識劉以達，在1993年先後合作創作《香港也瘋狂》和《誘僧》的音樂，正式入行。這兩部電影後，韋啟良在施潔玲執導的港台戲劇才初嘗喜多郎感覺的音樂，「整個drama很fit我玩這種感覺，那個drama的感覺有點像《似水流年》（註：由喜多郎作曲）」。電影上，他反而在不少驚悚片創作了喜多郎感覺的音樂，譬如《幽靈人間》。

坂本龍一是韋啟良另一音樂啟蒙：「我聽The Last Emperor的時候覺得音樂雖然好震撼，但震撼背後的悲涼好強。因為坂本龍一的音樂風格用好多不同jazz的voicing來寫音樂……這些層次上的音令到音樂表面的melody好簡單，但下面的編曲會複雜了。」他不禁哼起那段旋律，「那刻我在喜多郎的音樂層次上認識多一樣東西，就是坂本龍一這種voicing」。坂本龍一將全個人投入音樂，跟喜多郎一樣，盼用音樂讓人感受世界。最近的網上音樂會，坂本龍一即使患癌，面容憔悴，依然彈奏最新編曲的Merry Christmas Mr. Lawrence。「我都希望會這樣，總之我瞓低之前還在彈音樂。坂本龍一就是給了我們這種精神。」韋啟良徐徐道。

夾band學懂分工合作

音樂創作通常很個人，韋啟良卻說合作創作不太難，「因為我有夾band，夾band教了我一件事，一班人一齊做音樂」。跟劉以達合作時，他們先就音樂和樂器上的方向達共識再分工——劉負責編寫旋律和真樂器編排，特別是結他；而韋負責music programming和電子合成器的部分，他本身也鍾愛電子音樂。各自創作以後再作最後調整。「去到後期，跟阿達（劉以達）做的電影有一些開始一齊度。譬如我彈琴，他彈結他，大家一齊jam，這個好聽就擺落畫面。」

韋啟良初次獨挑大樑是《七月十四》，「最初看那個畫面是什麼，就寫那個情景的音樂」。第一次擔大旗，當時一個副導演在旁指導，有時提點他在畫面上有什麼需要用音樂提醒觀衆。在他創作電影音樂的第一階段，「先認定音樂是襯托着電影所需要的情緒和哪些位置需要提醒觀衆」。

後來韋啟良與泰迪羅賓（Teddy）合作，才認知到電影音樂還要將人物性格立體化：「譬如《野獸刑警》，李燦琛、黃秋生和王敏德是（飾演）3個不同性格的警察，怎樣用音樂將3個性格不同的警察去顯露出來呢？」由於泰迪羅賓在音樂、電影上同樣資深，也教曉了韋啟良不少電影語言，「我跟Teddy的合作上，多了很多電影層次的東西」。

對比跟泰迪羅賓和劉以達的合作，「Teddy和阿達的共通點都是彈結他，他們會在結他上的創作編排比較多」，但兩人所寫的旋律則迥異。「劉以達的melody有少少迷幻，他的旋律高低起跌比較多；Teddy的melody簡單、直接，可能只是幾個音，但那幾個音就中。」韋啟良認為在電影上簡單旋律比起複雜旋律好用，因為複雜旋律未必適用電影每個場景，相反簡單旋律做不同變化就能放到不同場景，用最簡單的方法觸動觀衆。「所以在Teddy身上學到一樣東西——簡單。」

《男人四十》先抽離再代入

「去到現在這個階段，由《男人四十》開始，再多一種層次——用音樂進去電影世界。」韋啟良笑言常說起《男人四十》的故事。那時他寫不出適合的音樂，導演許鞍華卻依然相信他，於是他將人生遇上瓶頸的經歷和感受代入張學友所飾演的角色，寫出屬於《男人四十》的電影音樂。他續解釋，即是先抽離觀察自己有否與電影同樣的經歷和感受，再代入自身去創作，才使音樂與電影渾然一體。以《殺出個黃昏》為例，就是孤獨感。「先不去琢磨那套戲應該是怎樣，有時候電影音樂寫完放回電影世界，那種感覺放了進去，反而多了很多層次，那個音樂可以帶領你感受到那個角色的真正感受。」從前以音樂人自居，到今日用電影人角度來寫電影音樂，因為「你要識睇電影，才會寫到屬於這套電影的音樂」。

驀然回首，韋啟良在過往多次訪問中說最滿意的作品就是《男人四十》，那麼現在呢？「現在多了《殺出個黃昏》喇！」他說的時候也藏不住喜悅，因為用最簡單一兩個旋律就完成整套戲的音樂。「由一個主體旋律，我不想太多枝節，我用它做完裏面不同情緒，難度高過你用不同東西去配一套戲，所以這是最新的挑戰。整個過程和林家棟足足磨足1年㗎！」《殺出個黃昏》一日未上，監製林家棟就和韋啟良不斷雕琢電影音樂，最終音樂應有則有，不多不少，韋啟良也很滿意。

《殺出個黃昏》磨足1年

2019年香港電影作曲家協會成立，韋啟良就是首任主席。他強調電影作曲不同電影配樂，作曲指原創音樂；配樂則單純對着畫面配上手上的音樂，就如攝影和剪接的分別。協會除了完整香港電影工作者總會的架構、團結業界和培育新血，更重要讓人認識電影作曲家。「一部戲最少都有二三十段音樂，我們做10部戲，就已經有二三百段音樂。一個流行曲創作人未必在短短時間創作二三百首歌出來。」電影作曲產量遠比流行曲多。隨着電影賣埠，電影音樂更是少數仍活躍國際的香港音樂。「Apple Music、Spotify或者一些外國平台都有放我的音樂……《殺出個黃昏》打入東京電影節（香港映画祭 Making Waves），那麼我的credit、音樂就在東京出現了。」甚至因為一套《江湖告急》，一名美國學者更特意飛過來香港訪問他。

不經不覺，韋啟良明年入行30年。明年1月初他會參與香港電影資料館的「影談系列——韋啟良」（香港電影資料館署理一級助理館長（節目）吳穎嫻策展），在映後談分享。他也籌劃重製或重新混音以往的音樂作品，以不同系列串連，趁着30周年在網上推出。他笑言：「我想做回一些自己想做的音樂，因為serve人太耐。」他已着手於那種new age、大自然感覺的音樂，說穿了就是喜多郎的感覺。

臨近聖誕，記者最後邀請他選一首聖誕歌送給《明報》讀者。他沉默思索良久，最終還是交出Silent Night，簡單就是美。「我反而用這首歌希望不會再silent。大家戴了口罩很久，戴了幾年口罩，我們幾時可以除下口罩？對，所以Silent Night。」

■影談系列——韋啟良

日期：2023年1月7至8日

網址：bit.ly/3V4OOlc

文：嚴嘉栢

編輯：朱建勳

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com