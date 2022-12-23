水墨×科技 突破紙面 結冰生火

年度最佳水墨藝術作品--李志敏的作品《冰川的引力》獲得大華銀行年度最佳水墨藝術作品，以及山水風景或具象公開組金獎。觀衆透過AR程式，就能夠看到畫作四邊的結冰特效。（主辦單位提供）

最具潛質藝術家年獎作品--最具潛質藝術家年獎得主林睿玥的作品《追尋》獲得山水風景或具象高級學生組金獎。於AR程式點擊手機熒幕，畫中的飛天鋼琴就會出現。（主辦單位提供）

【明報專訊】水墨畫只得黑白渲染山水風情，凡事一板一眼？當代水墨超乎大眾想像，色彩斑斕不在話下，題材更顯多元，潛藏三千世界。傳統水墨畫遇上科技——沉浸式影片、AR技術，又會擦出什麼火花？首屆水墨藝術節，觀眾在新科技的視角下，重新認識水墨這傳統藝術媒介。藝術節更設不同座談會、紀錄片放映、工作坊和期間限定水墨藝術攤位，讓我們在冬日尋繹水墨藝術。

首屆水墨藝術節在香港故宮文化博物館的故宮學堂開鑼，主要展出2022年大華銀行年度水墨藝術大獎18件得獎作品，向公衆介紹藝壇新秀的佳作。展方沒單單把作品放在展廳供人觀賞，而是透過沉浸式影片，採用動畫及3D映射技術，讓作品突破平面限制，躍然紙上。

水墨藝術獎得主 學生佔多

18件作品只有6件屬公開組；而12件為學生作品，但功架絲毫不似中小學生。6件金獎作品配以AR技術呈現，除與觀衆更多互動外，AR技術更昇華水墨動感，帶到人前。譬如抽象公開組金獎得主梁燕妮的《火焰升騰》在AR技術下，水墨構成的熊熊烈火活現觀衆眼前。觀衆只要掃描作品自述上的二維碼，便可以AR形式與作品互動。由於作品前的玻璃容易反光，工作人員提醒，以「高炒」角度對準作品，AR程式較易感應。

其中李志敏作品《冰川的引力》獲大華銀行年度最佳水墨藝術作品，以及山水風景或具象公開組金獎。觀衆透過AR程式，就會看到畫作四邊的結冰特效。李以極端天氣為靈感，描繪北極熊在冰地上掙扎求存、孤立無援，並運用噴染技法營造冰極質感。文人畫素有「言志」傳統，李於此作即介入國際環保議題，冀喚起大眾關注自然環境的可持續發展。

學生作品也不遑多讓，林睿玥獲最具潛質藝術家年獎，其作品《追尋》獲得山水風景或具象高級學生組金獎。《追尋》用色豐富，用筆偏細，畫面中帶翼的飛天鋼琴引人奪目，不禁思索用意為何。觀衆也能透過AR程式一觀畫中的飛天鋼琴。林睿玥在作品自述提到：「夢想和現實的交匯，就在放飛心靈的剎那。」林氏所謂何言？不妨移步畫前體察一番。

藝術家即席揮毫贈字

除了展出18件得獎作品，藝術節更設座談會、紀錄片放映、工作坊和期間限定水墨藝術攤位。座談會和紀錄片放映圍繞業界資訊，譬如記錄安徽古法製作宣紙的無名工匠。工作坊則邀來香港不同藝術家——徐沛之、李香蘭、韓雁婷、鄧啟耀、凌佩詩、王大為和杜海銓，除教授水墨創作外，部分人更教授篆刻、絲網印刷和工筆青花瓷金箋。工作坊名額已滿，現剩兩場教師專場。期間限定水墨藝術攤位請來兩名西洋書法家鯨語及Erica，為觀衆手寫書法聖誕卡，以斜桿沾水筆及墨水書寫參加者指定的祝福語句；另一邊廂，也請來師承唐錦騰和天野碧邨的書法家陳靄凝，在帆布袋上即席揮毫。●

水墨藝術節

日期︰即日至12月30日

地點︰香港故宮文化博物館故宮學堂

網址︰bit.ly/3Werhzc

文︰嚴嘉栢

編輯：文顥孜