技術發展：做燈飾與時並進 學新技術注創意

慶回歸燈飾--這幅1997年慶回歸燈飾是黃劍山最自豪的作品之一，「除了因為首次出動舞台燈光控制系統之外，由於耗電量驚人，要特別向政府申請，直接由附近的變電站搭電線取電」。（受訪者提供）

【明報專訊】外界常以為黃劍山一直只做燈飾，但原來他在創業的10多年間，曾經在燈飾與舞台工程雙線發展，「中學有3年時間在大哥的電器舖學維修，中五畢業後自己開了間街邊檔，幫街坊維修電器、裝天線、安裝插蘇，夜晚就去九龍城遠東航空學校讀電子，經朋友介紹才有機會涉足舞台製作及燈飾，所以後來才夠膽及懂得將舞台燈光控制系統，應用到燈飾之上」。黃劍山強調做燈飾也要與時並進，學習新技術及研究不同物料，否則便無法創新。而在這40年間，他有印象的重大技術改變便有以下幾項：

開發染色燈泡

黃劍山說以往的鎢絲燈泡只有紅、黃、白、藍、綠五色，為了增添更多色彩，他便尋找一些專門製造燈泡的公司，借助他們的工藝及染燈泡技術，額外開發出粉紅、紫、琥珀及磨砂燈泡，讓他可以創作色彩更豐富的燈飾。

研發真空LED燈泡

做燈最怕打風落雨，黃劍山說曾試過掛在大廈外牆的燈泡因下雨發生短路，燈泡過熱起火並沿着電線擴散（行內稱為「追龍」），幸好趕得及關掉緊急電源開關才能止住火勢。因此當防水燈泡及燈座推出後，他很快便應用到燈飾上。後來他開設LED燈具廠房，更針對香港的特殊地理環境研發燈泡，「要防水好簡單，但問題是香港大部分地方都近海，空氣裏面帶有鹽分，而鹽分對電子產品的殺傷力好大，好易令燈泡及電線發生故障，所以先要研發真空LED燈泡」，避免因燈泡受損而影響燈飾觀感。

應用舞台燈光控制系統

1997年回歸時，黃劍山首次將演唱會的舞台燈光控制系統，應用到位處金鐘與灣仔之間的夏慤大廈及愛美高大廈（現改名為中國恆大中心）的跨大樓慶回歸燈飾上，控制合共約8萬顆燈泡的開關。他非常滿意這幅作品，因為燈飾不單以太平山及港島作背景，更通過舞台燈光控制系統準確呈現煙花閃動及海豚躍出水面的動態，畫面透過到訪的外媒直播世界各地。

靜態變動畫

高發光效率的LED燈泡約在10多年前推出市場，慳電特性減少了創作大型燈飾時的供電煩惱。其後又推出可變色LED燈泡，可通過控制燈泡內紅綠藍三原色發光晶體的亮度強弱，顯示出不同顏色。黃劍山說最初的變色燈泡接駁很麻煩，因為紅綠藍發光晶體各需接駁兩條電線，再加上控制信號的線材，技術上無法組合出巨型LED wall。其後線材技術改進，可經同一條線材傳送數碼信號及供電，他才能於2017年在帝國中心及尖沙嘴中心裝設LED wall，以動畫形式展示聖誕燈飾。●

[人物]