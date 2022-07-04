e新品：ViewSonic 0.95kg投影機零死角 畫面150吋夠震撼

【明報專訊】近年的投影機細細卻功能多多。例如ViewSonic新推出的M1 Pro，重量只有0.95公斤，卻可投影出150吋畫面，又內置自動垂直梯形修正，以及新增手動四角修正等功能。雖然只能輸出720p解像度，畫質及不上大型投影機，但勝在使用方便，作為聖誕新年派對用來炒熱氣氛的工具，十分適合。

內置串流影片App 毋須連手機

近年ViewSonic推出過不少便攜投影機，之前便推出過M1+，今次升級版M1 Pro的體積略大一點，但使用同樣方便，把底座鏡頭蓋打開便可直接開啟，不用另外找開關鍵。機體支援多角度投影，除了可左右調整之外，也可利用支架上下調整，就算將影像投射上天花也輕易做到。M1 Pro有全新的多媒體系統，連接Wi-Fi後可利用機內預設的App Store下載各種串流影片App，例如YouTube、Netflix、Disney+等，毋須連接手機也能獨立播片。此外，ViewSonic繼續與音響品牌Harman Kardon合作，內置2個3W Cube喇叭，不用外接喇叭也有不錯的音質。機體也支援藍牙4.2，可連上手機或其他裝置來播放音樂。

M1 Pro光度達600 LED流明，比上一代提升1倍。投射距離由0.94至3.52米，可投射40至150吋畫面。機體內置12,000mAh電池，在省電模式下可連續播放2小時，也可連接45W（15V/3A）的流動電池或交流電供電。雖然M1 Pro機身細小，但有HDMI、USB及USB Type C輸入，其中HDMI最高支援1080/60p的影像輸入，相當齊全。●

ViewSonic M1 Pro規格

投射比：0.8

解像度：1280×720像素

亮度：600 LED流明

對比度：120,000:1

光源壽命：30,000小時

連接：HDMI、USB、USB Type C×2、3.5mm插槽、Wi-Fi、藍牙4.2

體積：182×140×62mm

重量：0.95kg

售價：$4380

查詢：3690 1398