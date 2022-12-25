{改變飲食業達人}譚君妍 包裝說故事 買食材看牛的一生

【明報專訊】Romie 18出生於2009年9月30日，她辛勤工作一輩子，從未離開過荷蘭Eindhoven這個城市，她有8個孩子，喜歡吃穀物。她是一隻乳牛，上月PMQ有一個關於她一生的展覽。Romie 18被屠宰後，除了肉和皮革製品，譚君妍（Adelaide）把她的骨灰做成骨瓷、脂肪製成梘，每個購買Romie 18製品的人都會獲得一份說明書小冊子，鉅細無遺地介紹Romie 18的一生，她的子女、丈夫是誰，她吃什麼飼料，她一生的產奶量。Adelaide被評選「世界最佳50家餐廳」的機構選為「50Next」，改變飲食行業的50位優異年輕人。「我想透過設計，以更加有趣的方式，令消費者更加了解食物背後的故事。」

異鄉思牛雜 入屠場探究

展覽名為「帶Romie 18到東方」，因為2019年Adelaide已經在荷蘭舉辦過有關Romie 18的展覽，她反思奶牛、肉牛產業，希望透過訴說一隻牛的生命故事，喚起更多人探究自己餐桌上的食材來源，究竟這塊牛肉生前過着什麼生活、那塊蘿蔔又是如何栽種而來，「我背後想像的target audience就是香港人，因為雖然荷蘭人和食物的距離也不太近，但至少他們有好多農場，香港是更加極端，因為香港進口很多食材，我們可以享受來自全世界不同色彩，但有幾可真的了解背後的生產模式？」

使她開始思考食物背後的故事的，是一碗牛雜。她2015年到荷蘭著名設計學院Design Academy Eindhoven升學，在異鄉她想念香港的牛雜，但荷蘭沒有牛雜，肉販也不賣牛內臟。「我就好好奇，荷蘭人不食牛雜的話，啲牛雜去咗邊？」為了尋找答案，她和幾個同學特地去了一趟屠宰場，「原來牛雜沒有浪費，是用來做貓糧、狗糧」。她還親眼在屠宰場目睹了上百隻活生生的動物變成鮮血淋漓的肉。

首先，屠宰員會用氣槍一槍擊中牛的額頭，牛應聲倒地。Adelaide覺得這像一場車禍，突然、暴力、急速、強烈。屠宰員再用鎖鏈綁在牛的一隻腳上，牛頭朝地吊起，然後割喉放血。這時牛的心臟仍在跳動，「氣槍只是讓牠變成一隻植物牛，劏動物好重要就是心臟要仍然跳動，因為這樣才可以泵血，不然血就會留在身體裏，肉就不好吃。」Adelaide形容放血的情景像電影《閃靈》升降機湧出鮮血的一幕，血流成河，一地鮮紅。冰冷的空氣、血腥的氣味淹沒了她每個毛孔，她以前從不看恐怖片或鬼片，「我不覺得好核突，但覺得好impressive……超級impressive」。這刻更令她意識人類與動物的不平等，人類發明了武器，而擁有至高無上的權力。

人工製品掩蓋自然本質

「第二點就是我覺得自己好無知」，無知在她吃牛肉時完全沒有想過牛肉是怎樣來，無知在發現原來自己對城市生活太理所當然，人工製品、包裝使她看不見自然的本質。「其實這種無知我在荷蘭生活頭幾年都會有，覺得自己好像『大鄉里』。」大鄉里通常形容從鄉下去繁華的城市，她是相反。「我未見過一些好本質、好primitive的東西，例如我的同學，在歐洲長大的，去到森林他們隨處就拿起什麼東西食，掂吓呢啲掂吓嗰啲，他們好熟自然環境，但我完全不熟悉，不敢摸、好驚，有蟲飛過就『呀～』。」

她決定再深入研究牛。她到印尼一個傳統村落實習，記錄他們耕種和屠宰過程。這些村民信奉伊斯蘭教，他們先把牛推跌，然後一邊頌經和安撫牛隻，一邊割喉放血，牛沒有劇烈掙扎而安詳離去。Adelaide感覺印尼村民更尊重犧牲生命的牛，而非屠宰場像對待商品的態度。「我就覺得，不是吃不吃肉的問題，而是我們如何尊重、對待動物。」

數據化的一生 脂肪懷孕皆數字

她以屠宰為畢業項目主題，到農場做義工，學習餵牛、分發藥物、擠奶、製作芝士。她認識了Romie 18，原來牛的一生都會被數據化，電腦會為Romie 18排程，何時要受精、懷孕、停止擠奶，Romie 18的牛奶有多少脂肪、乳糖，農場會根據乳牛產奶表現為牠們排名次。最後她面對Romie 18生命完結，將Romie 18製成食物。她不是批判吃肉，強調動物權益或環保問題，而是透過Romie 18的故事，令人有情感共鳴，對食材選擇有更多反思。「如果我們仍然要食肉的話，可不可以相對透明的方式去了解下牛肉係點嚟？」

外國包袱小 有助「設計食物」

Adelaide在設計學院修讀「Food Non Food」，「food是一部分，non food例如整個食物系統、食物消化、食物文化，這些都可以被design」。例如設計夾意粉的夾子、設計全新的朱古力產品、設計餐廳、用餐體驗……她愛吃，上過第一課有關食物設計的課後，就認定這是她一生的志向。但偏偏荷蘭的食物出了名難吃，她笑說難吃到影響到她的心理健康，「我去到荷蘭好depress，因為好凍又落雨，但嘢食都好乾、好凍，又是芝士、麵包那些」。她隔着電腦看香港茶樓點心的相片，「原來真的會感受到流口水，我好想食又食不到，唾腺真的會分泌口水」。她有想過不要讀設計，去學廚算了，直到學院宣布開辦新設計部門「Food Non Food」。雖然荷蘭是美食沙漠，但沒有傳統文化包袱，反而有利她設計，「開放給不同人定義，這給了我好多空間做project」。不像香港已有根深柢固的飲食文化，大眾已經對海南雞飯、油雞飯有既定印象，可以創新、挑戰的空間不多。

她二年級時隨學院部門參加米蘭設計周，主題是「Eat Shit」，研究屎的不同面向。她和兩位同學想像把屎製作成化石，讓人從化石分析這個年代的人究竟吃什麼。她們收集其他同學的屎，「我們俾個匙羹佢，『你可不可以屙啲屎在這裏』，之後我哋會保存它」。到達米蘭之後，她們仨每天吃一樣的東西，一起做運動，看看三人的屎有什麼不同。她用水晶膠將屎封存起來，發現其實參觀的人們對屎化石很有興趣，也會駐足細看，「如果刪除味道這個因素，是否會改變人的看法，或者當我們將屎的pattern變成萬花筒般，視覺上更加appealing，啲人會不會更加想睇呢？」以全新角度近距離放大認識屎，「因為我們同屎的距離好遠，平時一屙完即刻冲走不想睇」。

「咩都可探究」 好奇心獲回應

好奇、創新、勇於嘗試，這是她在設計學院感受到、學到的態度。「我覺得整個部門，或者整個學習的過程就係咩都唔驚，咩都去試，咩都去玩，咩都有可能。」她抱持着這個好奇心，探究荷蘭的牛內臟到哪裏去，探究如何連結人類和牛的生命故事。

Romie 18的項目完結後，她還想再研究雞，雞的壽命比牛短、待遇比牛差，雞又是如何變成雞肉的？雞蛋是怎樣來的？要供應給全世界KFC要用多少雞？她也想研究水果，為什麼超市水果總是差不多大？標準化過程造成多少浪費？背後有什麼議題？她畢業於香港兆基創意書院，曾帶着母校師弟妹參觀魚蛋廠，看香港魚蛋怎樣製造、魚蛋的魚又是什麼魚。她對食物充滿好奇。「我不知道是我，還是荷蘭，成就了這個咁好奇的我，我覺得如果在香港的話，我不會咁大膽去做這些事，因為好多規條、好多hierachy。可能我一個外國人在荷蘭，反正一個人都唔識，我就go wild咁去探索。」

她從前在香港讀書時，上課聽不明白也不敢問老師，「可能我是不夠好奇，或者是很害羞」。但荷蘭願意冒險、自信的民族特性改變了她，「我接受的教育是鼓勵discussion，year 1的時候，同學會排隊等老師，同老師傾計，好渴求得到老師的feedback」。她的好奇也會得到回應，當她說想去參觀屠宰場時，身邊同學、老師沒有潑她冷水，而是和議一起去，屠宰場場主也樂意接待這群學生，「社會、教育方面，人們會願意去分享一些時間給學生，回答問題，即使那件事不能賺錢，阻住他們發達，他們都願意停下來，聽吓你的想法」。社會大眾也保持好奇心，退休的老人家會去逛藝術展覽，走過來問她問題。荷蘭成熟的藝術環境也容許她繼續好奇，她畢業後申請不同資金繼續藝術項目，能夠以藝術為生。

食材包裝入手 介紹前世今生

接下來，她想踏出藝術圈子，讓Romie 18的反思不只停留在曲高和寡的小圈子，而是以更貼地的方法連結大眾和食物。她和朋友合辦了一家甜品品牌，例如一個士多啤梨蛋糕，她想去探訪士多啤梨農場，了解士多啤梨如何種植，蛋糕無麩質、以米粉製作，她想向顧客介紹這些米用了多少水、什麼生產方式，「將故事embed在一個甜品，人們就可以食到我的研究」。蛋糕不只是蛋糕，而會附送說明，讓人了解裏面每項材料的前世今生，從而令人反思其他食材的來源，尋求食物的可持續性和透明度。再下一步她想開餐廳，或者從包裝宣傳下手，「例如在荷蘭，有個牛奶牌子，你在牛奶盒上面可以見到牛的名字，你是買那隻牛的牛奶」。

她打算日後荷蘭香港兩邊走，在香港推動食物可持續發展，「我覺得香港人比較注重食物好唔好食，係咪奢侈，可唔可以打卡、影靚相，可能都關注來源，但可能覺得日本就是好，但背後耕作模式、是否有機，或者很多跟生態有關的東西的意識仍然未有」。香港人有購買能力，但覺得叫碟油菜不及叫碟肉抵食，「希望當香港人有更多這些意識的時候，變相他們不介意付更多錢，或者更支持可持續性，或者與健康食物有關的事，令到整個行業更加感覺到有必要改變，而去做一些行動」。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 蘇智鑫、受訪者提供

{ 美術 } 鍾錦榮

{ 編輯 } 利永倫

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