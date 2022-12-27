鍾棋偉分享珍藏 窺探嘉靖帝虛擬世界

【明報專訊】最近秋拍完結，相信藏家都飽覽了一場接一場的預展，投得了心頭好。除了拍賣行外，也可以逛逛香港藝術館的展覽。雖然展品不能摸、不能買，但其藝術和歷史價值亦相當高。展館最近舉行懷海堂的藏品展覽，可以一睹懷海堂主人鍾棋偉的寶貝。一方面讓眼睛和荷包稍稍紓緩壓力，二來可以用一顆平常心，細品別人的收藏系列。

懷海堂主人鍾棋偉是香港著名藝術收藏家，亦是香港收藏組織敏求精舍副會長及港大名譽大學院士。他多年來向藝術館捐贈不少寶貝，樂於把自己的寶物和收藏心得公諸同好。他愛好明清兩代官窰瓷器，收藏豐富。他秉持「欣賞重於擁有，研究重於收藏」的宗旨，所以不吝分享知識，鼓勵大家互相學習。自2018年起，他先後捐贈超過230項中國文物予香港藝術館。

遷居西苑修道求仙 影響御瓷設計

2022年明代嘉靖皇帝朱厚熜（1507-1567）登基500周年，香港藝術館特地和懷海堂籌辦這次以嘉靖帝為主題的展覽，展出嘉靖時期的瓷器、漆器、畫像、掐絲琺瑯等珍品。今次的展覽可說是一堂明代歷史的專題課，讓500年後的我們認識明嘉靖皇帝的現實與理想。

這位君主也十分傳奇，以13歲之齡由藩王繼承大統，在位時間長達45年。當時國家正面對內憂外患，並非一帆風順。例如在嘉靖21年（1542）他便曾遷居西苑，直到1567年駕崩。西苑恍如人間仙景，當嘉靖皇帝退居後致力修道求仙，興修了不少優雅的寺院殿堂。他在信仰中的領受也大大影響了及後御瓷的設計路向。

當時君主的瓷器由江西景德鎮御器廠製作，其間宮廷訂燒的供御瓷器「訂單」數量明顯大增，由早年平均每年4000多件，激增至30,000多件。在其退居西苑的時期，訂燒瓷器總數更多達60萬件，令工匠忙個不停。當時器物的形狀、款式及紋飾，都反映嘉靖帝的期許與願望，見證他當時面對現實的困境與無常。西苑的環境有如仙境，加上大批修仙煉道的儀式和器物，他便安心建構心目中理想的虛擬世界，盼望超脫現實的困苦得道成仙。

碗上「奏樂」 23種樂器紋飾

在展覽中，大家可窺探500年前這位明代君王的掙扎與願望。以展品青花「風調雨順 國泰民安」葫蘆瓶為例，此款式在明嘉靖皇帝時期極受歡迎。「葫蘆」的讀音和「福祿」相似，而瓶上又繪有許多好意頭的食物，例如靈芝和桃等。當時國家面對外憂內患，君主可以透過藝術品證明自己有權力去處理好國家問題，也同時為國家送予祝福。「風調雨順 國泰民安」便是他對明代前程的祈求。另一青花樂器雜寶紋大碗，令我們認識明嘉靖皇帝的宗教信仰。他經常舉行宗教儀式，樂器扮演重要角色。他對音樂安排非常講究，一場「演出」中有達20多名樂手；又曾親製樂章，是個充滿創意又專業的「音樂人」。大碗上共有23種樂器紋飾，希望國家受到神明祝福。●

浮華．仙境——嘉靖皇帝的虛擬世界

日期：即日至2023年6月14日

地址：香港藝術館3樓中國文物展覽廳

費用：免費

網址：bit.ly/3HRKzGR

文：呂一心

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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