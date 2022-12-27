同場加映：一桌青花瓷饗宴

【明報專訊】香港藝術家許開嬌用混合素材，在「浮華．仙境——嘉靖皇帝的虛擬世界」展覽中同場構建一個青花瓷派對場景。在作品《皇的派對》中，她把約500件青花藝術品佈置於長達14米的餐桌上，為觀眾帶來一場琳琅滿目的視覺饗宴。觀眾可化身為宴席賓客之一，隨時坐下來近距離參與這場跨越時空的派對，感受當中喜悅。她是香港新銳藝術家，以工筆水墨技法在紙巾上繪畫最為人熟悉。她對日常物品情有獨鍾，擅長轉化傳統青花瓷圖案的表現形式，結合於日常物件。作品令人思想生活中尋常物件的意義，並重新探索古典藝術的價值。●