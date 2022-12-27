虛擬新世界：元宇宙亞洲經濟啟示 虛擬化身效益勝真人

【明報專訊】鄒：鄒健宏（香港數碼資產學會理事） 蔡：蔡永中（特約記者）

鄒：德勤會計師事務所早前發布《元宇宙對加速亞洲經濟影響》報告，提及元宇宙在經歷不少風波後還能為亞洲經濟帶來衝擊和好處，蔡兄有沒有留意？

蔡：有呀，但最令我意想不到的是，報告預計，到2035年元宇宙對亞洲GDP的潛在貢獻是每年8000萬億至1.4萬億美元。計一計數，即約佔亞洲總GDP的1.3%至2.4%，數字之巨令我腦海出現一個問號：到底虛擬世界如何提供這麼龐大的利潤？

鄒：這也是不少人的疑問，報告便提供不少證據證明元宇宙可帶來的利潤，我嘗試抽取一些例子說明。在亞洲，早期的元宇宙平台已經被數百萬人使用，例如Roblox、Decentraland、Fortnite，亞洲也有自家的Sandbox和Zepeto，隨着元宇宙科技逐漸成熟，不少亞洲國家都投入元宇宙技術，好像中國、韓國和日本便將元宇宙納入經濟計劃中。元宇宙如何實踐經濟利益？德勤在報告中指出，元宇宙創造新的市場和商業種類，擴大對IT、數碼內容和數碼基礎設施的需求，同時在個人和公司層面，提供新的就業機會和工作方式。

蔡：但為何亞洲是主要得益者？

鄒：亞洲有利的人口結構、供應鏈市場份額，以及社會文化日益增長的影響，均有利塑造元宇宙的潛在作用。擅長電子產品的製造和出口的經濟體，例如台灣和韓國更可以從對硬件和其他用戶設備不斷增長的需求中受益。至於擁有大型技術或研發部門的經濟體，如日本、新加坡、韓國，以及香港，可以從對平台的需求，以及互補硬件和軟件的設計中受益，而越南和泰國也正在將Web3和區塊鏈技術應用於創新科技。另外，香港、新加坡等擁有良好的投資環境和法律保障，對於渴望在元宇宙中取得成果的投資者和設計師來說，非常受歡迎。

蔡：聽起來亞洲的發展前景相當不俗，但可有一些具體或較成熟的例子分享？

降低成本 提升工作效率

鄒：元宇宙可以推動對5G、邊緣計算（edge computing）和物聯網等基礎技術的投資和採用，好像東南亞兩大醫院運營商IHH Healthcare和Siloam國際醫院，都加快了對VR、AR和元宇宙的投資，目標是改善遠程醫療服務。新加坡國立大學衛生系統（NUHS）也投資於全息技術，包括使用混合現實（mixed reality）來教授醫學等。

報告中甚至提到，從虛擬新聞主播到虛擬影響者（virtual influencer），「虛擬AI」開始承擔傳統上需要人臉和個性的角色。在某些情况下，它們比人類「同行」做得更好。研究發現，虛擬AI的參與率（即內容被點讚或評論的機會）幾乎是真人influencer的3倍，意味着avatar更容易引起公眾關注，日本的Imma、韓國的Rozy和泰國的Ailynn，均贏得大品牌利潤豐厚的代言合同。

蔡：中國近年的人工智能技術有長足的進步，相比其他亞洲國家，情况如何？

鄒：中國的發展，我認為可以用激動人心來形容，新華社早已快世界一步，推出全球第一個人工智能新聞主播，模仿真人主播的手勢和面部表情，幾可亂真，此類技術正在迅速應用於客戶服務等其他領域。百度等公司正開發「虛擬化身」，與招聘真人直播者相比，這種技術可以降低企業的成本和提升工作效率。

過去十數年，許多學者談及人類的工作將被AI取代，卻一直說不出具體模式；但虛擬化身開始做到了，人類角色正開始被他們的虛擬分身取代。這種虛擬偶像在亞洲的受歡迎程度，比起歐洲往往有過之而無不及。這既令人興奮又生畏，對商業和社會影響也需要深入研究。●

文：香港數碼資產學會理事鄒健宏×特約記者蔡永中