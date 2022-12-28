烈馬V6機器配混能系統 細引擎突破極限 超跑級性能

行車模式推拉桿——「波棍台」上不見波棍，但就見到行車模式推拉桿，又是另一項與別不同的細節設定。（莊達民攝）

【明報專訊】近距離細賞這部基本車價接近470萬港元的296 GTB，不難發現它有着法拉利（Ferrari）超級跑車一貫的獨特流麗線條，這是其他車廠難以抄襲或模仿得來的意式神髓。不過令人更感好奇的是，到底這部將引擎汽缸數目及排氣量下調的法拉利，能否保持足以令車內人感到興奮至接近窒息的超跑級性能？結論是，在車速限制嚴格的香港，296 GTB仍足以令駕駛人錯覺以為自己正在駕駛F1。

世界車壇正面臨有如工業革命般的新舊交替，除了SUV成為無可爭議的大熱車種，電動化亦是另一未來開發方向；因應前者，法拉利在年中發布了命為Purosangue的4門4座位全新型號，希望滿足對SUV趨之若鶩的車迷，至於後者，雖然法拉利仍未推出純電動型號，但亦早已將F1的混合能源技術移植至品牌旗下的街車產品中，再配合縮細引擎體積、排氣量以應對環保法例日益嚴格的世界大趨勢，在此嚴苛的條件下，就製作了眼前的中後置V6引擎超級跑車——296 GTB。

法拉利挑戰混能新潮流

以往的法拉利中後置引擎雙座位跑車，大部分都配置V8大容積引擎，廠方雖然也曾設計及製作V6型號，但卻是以副線品牌Dino名義推出，因此嚴格來說，296 GTB是第1部真正掛上法拉利廠徽的V6跑車。

要利用只得6個汽缸及排氣量僅為2992c.c.的相對細小引擎，去產生超級跑車級數的動力輸出，廠方工程師特別將V形汽缸的佈局結構設定成120度夾角，這樣一來就可在狹窄的引擎空間妥善收納高效能渦輪增壓器，再配合插電混能系統另一動力來源：電動摩打，合共可發出驚人的830匹綜合馬力，由靜止加速至時速100公里只需2.9秒！說來好像簡單，但要製造出如此高效率及強勁的V6動力裝置，廠方在很多細節、結構、物料……花了大量工夫，絕對是令人瞠目結舌的引擎工藝。

排氣靚聲 仍感到力量澎湃

坦白說，在香港測試任何一款法拉利（或其他超級跑車）都是暴殄天物，因為香港的道路環境根本不能讓這些「馬力怪獸」盡情舒展筋骨。雖然296 GTB的駕駛樂趣在本地路面被大幅封印，但它仍然是一部動作靈活、比想像中容易操控的超級快車，即使是以純電力模式前進（最長純電續航距離為25公里），它的加速依然比路面上九成九汽車快上一大截。試車期間，曾輕輕嘗試踏深一點油門，嘗試聆聽V6引擎發出的聲音到底會不會比以前的法拉利有所收斂，但慶幸296 GTB仍能「唱」出令車迷感到興奮雀躍的排氣靚聲，單就這一點，已足夠叫市面上標榜加速快的純電動車「行埋一邊」。

傳統引擎不能取代

誠然，車壇正朝着「摩打取代引擎」的方向發展，但建基於傳統汽車工藝技術的引擎，在超級跑車領域上，始終難以被感覺納悶呆板的電動摩打取代。據說，意大利的超級跑車品牌正要求意大利政府，向歐盟爭取不要按照已定下的時間表完全取締新款引擎車，雖然未知最後結果如何，但作為車迷，也希望傳統引擎的發展能夠繼續下去，除了因為喜歡聽引擎聲，也基於世界大局每秒在變，若有一天電力供應出現問題，你叫電動車以至這個地球如何運作？

■Ferrari 296 GTB規格

車型：2門2座位超級跑車

引擎：2992c.c.，V6，雙渦輪增壓+混能系統

馬力：830cv/8000rpm（綜合輸出）

扭力：740Nm/6250rpm

傳動：8前速自動（F1式雙離合器）

驅動：後輪驅動

長闊高：4565×1958×1187mm

軸距：2600mm

極速：超過330km/h

加速：0-100km/h，2.9秒

售價：$4,692,541起

查詢：2376 8080

文：莊達民

編輯：陳淑安

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