越野車款：狂牛大膽實驗 破格越野超跑

專用越野輪胎——意大利輪胎品牌派拉利（Pirelli）的專用越野輪胎採用防爆胎技術，即使不幸漏氣，也能以車速80km/h行駛多80公里。（品牌提供）

沙石飛馳——以Huracán為基礎，加入了越野元素後，令超級跑車也可在沙石地段飛馳。（品牌提供）

【明報專訊】車價至少幾百萬元上落的超級跑車品牌，面對車壇刮起SUV熱潮，也要設法迎合富豪級車迷的訢求。法拉利早前打破之前「不會推出SUV」的承諾，發布了旗下第一部設有4道車門、4個座位、兼具四驅系統及715匹馬力V12引擎，同時升高了車身的新款型號Purosangue，已經叫車迷大感驚喜，但想不到是同屬意大利頂級超級跑車品牌的林寶堅尼（Lamborghini），繼先聲奪人的「超跑化SUV」Urus之後，竟然再進一步，為旗下超跑型號Huracán追加限量生產的越野版——Huracán Sterrato！

被車迷戲稱為「狂牛」的林寶堅尼，為本屬超跑形態的Huracán加入越野設備及改動規格，例如將車身離地距提升44mm，車身底部加入保護裝置以應付野外疾馳，配備能夠應對低抓地力路况的越野賽車胎等。

經過一系列針對提升後，Huracán Sterrato在能夠輸出610匹馬力及560Nm扭力的V10引擎驅動下，只需3.4秒便可在「輕越野」路段由靜止加速至100km/h，極速亦可達到260km/h，突破越野車的性能極限。廠方早前在卡塔爾首都多哈首度展出此部獨特的越野超跑（明顯以中東、非洲等地的富豪為推廣目標），初步計劃只會製作及發售1499部，預計2023年2月正式投產。

文：莊達民