拒絕變糉 洋葱粟米衣著保暖

查看一款保暖內衣的衣物標籤，可發現布料混合了不同纖維，包括耐用的聚酯、保暖的聚丙烯腈、吸水的黏膠和具彈力的氨綸，各取所長。（李欣敏攝）

【明報專訊】打造了溫暖安樂窩，出門在外時，又如何抵禦呼呼北風？

保暖內衣以前由全羊毛製成，但隨新物料研發和紡織技術發展，現今它不單靠鎖住空氣保暖，而是混合幾種纖維和物料，各取所長，既柔軟貼身又能吸濕發熱，再不用「包到似隻糉」。

香港日常

洋葱式穿著

˙香港室內場所一般沒有暖氣，但室內穿著厚重衣物不方便，建議洋葱式穿著法，先穿貼身保暖內衣，加外衣，再穿冷衫或外套

˙怕凍人士可選擇保暖效能較高的內衣，外層穿中褸或能蓋住臀部的大衣，悶熱時可脫下

˙怕凍女生可穿貼身褲或leggings，加長靴及頸巾

˙除特別怕凍的長者以外，不建議穿保暖緊身褲，因為在室內感到熱時難以脫下來

˙戶外運動時，則建議穿保暖效能較低的內衣，配搭擋風或保暖能力強的外套如羽絨

雪國外遊

粟米式穿著

˙嚴寒地區室內大多有暖氣，如穿著保暖力強的內衣或會太熱。因此內裏不用穿太多、太厚衣服；外層則穿一件保暖能力強的長褸（如羽絨），長及膝蓋以下，如粟米皮一樣厚厚包裹全身

˙戶外活動要配上冷帽、頸巾、手套或電子暖手器，滑雪要選防水手套

˙可在褲子內配搭保暖緊身褲；如下雪或滑雪，可選外層防風跣水、內層有抓毛絨（fleece）的保暖長褲

˙寒意會由地面傳上雙腳，香港理工大學時裝及紡織學院副院長葉曉雲試過凍到腳趾沒有感覺，所以別忽略腳部保暖，建議穿防滑厚底鞋，或內櫳有毛的鞋

薄薄內衣保暖奧秘

保暖內衣為何衣料薄薄，卻有保暖功效？葉曉雲解構當中奧秘。

1. 纖維存空氣 減體熱流失

空氣是熱傳導的不良導體，因此當保暖內衣的布料纖維保存愈多空氣，就愈能減少體熱流失。衣服質料和厚度都有影響，例如較厚的布料比較保暖，而羊毛熱傳導系數低，而且纖維上有鱗片狀組織，能鎖住很多空氣，因此很保暖。

2. 吸濕發熱

水分子由氣態轉化為液態時，會產生凝結熱的放熱現象，若布料纖維吸收人體的濕氣，便可藉着放熱現象來提升布料溫度，吸濕能力愈好愈保暖。因此，一些纖維表面會加入親水質料，提升發熱效果；但若衣物保溫效能差，熱量很快便會流失。

3.熱反射保溫

在內衣內層的金屬粉末或塗層，可反射人體的輻射熱，從而減少體熱流失。

4.增加蓬鬆度

近距離觀察，有些布料的紗線十分捲曲，其實是特意織得蓬鬆一點，以保存更多空氣。另外，消委會曾測試保暖內衣，發現不少樣本經過30次洗濯後，保溫能力更高，原因是布料變得更蓬鬆，令纖維間保存到更多空氣。惟要注意，經多次洗濯後，內衣或會「縮水」、變形、起毛球等。

保暖纖維睇真啲

保暖內衣要貼身，纖維才有效吸收濕氣或鎖住暖空氣。查看產品標籤，選擇含有一定比例吸水纖維的保暖內衣，減少乾燥痕癢，較舒適。

•羊毛

保暖兼吸濕力強；但容易縮水，有些人覺得「拮肉」、痕癢

•聚酯（polyester）

耐用；本身吸濕力低，但可透過編織法或改變纖維形狀，改善吸濕和透氣度

•聚丙烯腈（acrylic）

仿羊毛的人造纖維，保暖、柔軟、水洗後不易變形；但吸水能力差

•黏膠（rayon）

即人造絲或人造棉，吸水和透水氣度高，質感柔軟

•彈性纖維

（或稱氨綸，spandex）

具彈力，常用於緊身衣物

•聚丙烯（polypropylene）

熱傳導慢，保暖，質料輕；彈性較低，透水氣度高

•莫代爾（modal）

仿棉的人造纖維，吸水和透水氣度高，質感柔軟

資料來源：葉曉雲、消委會

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