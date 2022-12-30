致命低溫症：20℃環境也可出現低溫症

【明報專訊】「不一定要冰天雪地才會出現低溫症。」急症科專科醫生梁遠雄指，20℃環境也可以出現低溫症。低溫症是指人體核心溫度降至35℃或以下（35℃至32℃為輕度，32℃至28℃為中度，低於28℃為嚴重），除了外在因素如環境寒冷導致人體失溫，內在因素也會引致低溫症。每年冬天有不少長者因低溫症送院，長者因新陳代謝率減慢、肌肉流失、患有慢性病或受感染出現炎症等，都會影響體溫調節機能。另外，一些長者行動不便、認知或表達能力有問題，或受酒精、藥物影響，未能適切保溫，都可能引發低溫症。

「很多時都難以察覺，入院後才知道是低溫症。」梁遠雄表示，照顧者要多加留意長者狀况，發現有疲累、無胃口、身體冰冷等徵狀時，就應為他們探熱，即使是輕度低溫也應立即求醫，「因為嚴重低溫症可引致生命危險」；在救護車到達前可用暖水袋或暖風機等為病人加溫，因為當體溫調節能力有問題時，身體不能自我產生熱力，單純添加衣服未必有幫助。

身處戶外，如因環境因素引致低溫症，則應盡快脫下濕透衣服，換上乾衣服；如有求生氈，應將反光物料朝內蓋上，有助反射身體熱力，加速回溫。

保暖對策：暖敷穴位助保陽氣

天氣寒冷，手腳凍冰冰，即使穿上手套襪子都無改善，為什麼？梁遠雄表示，軀幹內有重要器官，是首要保暖的地方，只要軀幹夠溫暖，四肢會慢慢變得暖和。其次再注意手腳及頭部保暖，以免體溫流失。

氣血不足或氣滯血瘀

中醫角度看手腳冰冷，是因為「陽氣不能達於四末」，註冊中醫張懿松指，氣血供應營養和能量到全身，如果沒有充足氣血去到四肢，輕微徵狀就是感到寒冷，嚴重可致手腳無力、疼痛、生「蘿蔔仔」（即凍瘡）等。成因有二，一是虛症，整個人氣血不足，一般身體較虛弱，易頭暈，「因長者和女性氣血偏向虛弱，因此較易手腳冰冷」；另一種為實症，本身有足夠氣血，但因氣滯、血瘀、痰濕等阻礙氣血運行。

手腳冰冷最令人苦惱的是無法入睡！葉曉雲教路，睡前可浸暖水或用風筒吹暖雙腳後才躲進被窩，或睡覺時穿上襪子、放暖水袋在雙腳附近，「亦可使用暖氈，最好選有時間功能，自動關機就不會過熱」。張懿松表示，手腳冰冷輕微者可多穿衣服、多吃驅寒溫補食物，「做運動可以促進氣血運行，尤其大多數香港人體質又濕又瘀，做運動有一定幫助」。因手腳冰冷而不適，情况嚴重者建議求醫，對症下藥。

冬天用暖貼來暖敷很方便，但貼在哪裏最保暖？梁遠雄和張懿松同指，軀幹最需要保暖，但要注意不要直接貼皮膚，以免灼傷。張懿松建議貼在穴位附近，如頸後大椎穴、腰部腎俞穴、腹部氣海和關元穴（見圖）。

‧頸背

人體陽氣較旺盛地方，暖敷有助確保陽氣充足。

‧腰、腹

平日畏寒的人身體偏虛，多數腎氣、元氣不足，暖敷對氣血運行有幫助。

他提醒，單純用暖敷效果較短暫，屬治標；內服、外敷藥物或艾灸可祛寒、溫陽，收治本之效，但用藥不當容易出現副作用，應先諮詢中醫意見。

暖從口入：中醫：畏寒「周身痛」 吃蛇肉改善

提起驅寒暖身食療，大家都會想起薑、蛇羮、羊肉，有根據嗎？

張懿松表示，羊肉性溫、味甘，有溫補效果，可補充人體陽氣。蛇肉性溫、味甘，有溫補及驅風之效，溫補兼行氣活血，若畏寒兼「周身痛」，吃蛇肉會有改善。

脾胃弱小心溫補反惹禍

薑可驅走體內寒氣，但很少單獨進食，通常用作輔料，調整食物的寒熱程度。近年黑糖薑茶受到熱捧，「薑行氣活血，而糖有補身功效，補氣同時行氣，有助身體虛弱和氣血運行不好的人快速暖和身體」。惟不建議大量飲用，糖尿病患者尤其要注意糖分攝取。

另外，他提醒，脾胃較虛弱或睡眠不足人士，進食偏熱和溫補食物或適得其反，導致熱氣、口乾、喉嚨痛等，宜諮詢中醫意見。

推薦食療：杞子圓肉紅棗茶

材料：杞子10至15粒；圓肉3至4粒；紅棗2至4粒

做法：所有材料清洗後，用熱水浸泡約15分鐘，即可飲用

功效：補益氣血

注意：有咽痛、口乾等熱氣徵狀者忌用

營養師：冬日暖身避高脂食物 首選檸水薑茶

一杯熱朱古力、熱薑茶或紅酒下肚，身體馬上暖起來。各式各樣的飲品，哪一杯最保暖呢？

香港營養師協會培訓及發展主任、註冊營養師梁曦允指出，吃吃喝喝確能讓身體感到溫暖，身體在消化、吸收時會消耗熱量，過程中有產熱效應（thermic effect）。不同食物在體內即時產生的熱力有別，「蛋白質的產熱能力最高，有20%至30%；然後是碳水化合物，有5%至10%；最後是脂肪，只有0%至3%。」冬天吃喝，建議可多選富含蛋白質或碳水化合物的食物和飲品，避開高脂肪食物，因高脂食物產熱效能低之餘，還會增加熱量攝取。

「咖啡因可增加血液循環，體內自然會產生熱感，感到溫暖。」所以飲茶和咖啡同樣有幫助。那麼齋啡與牛奶咖啡相比，哪個保暖效能較好？「脂肪愈高，分解得愈慢，產熱效能亦沒那麼好」，牛奶雖含豐富蛋白質，但脂肪含量亦不低，因此齋啡更勝一籌。不過，要注意咖啡因的攝取上限，不應為取暖過量飲用，成人每日咖啡因攝取量不超過300毫克（以每杯100毫克咖啡因計算，即每日不多於3杯）。

飲酒取暖不持久

飲酒暖身，不少人天冷時都會小酌數杯。梁曦允指酒精的產熱能力達10至30%，短時間內就能令身體熱起來，但酒精對身體而言是毒素，身體會傾向盡快排走，「體溫亦會散失得較快，血液流去皮膚表面，令核心溫度下降」，故保暖效果並不持久，不建議為取暖而飲酒。

冬日暖身飲品推介

首選：熱水、熱檸水、薑茶（以薑片泡成）、熱低脂或脫脂奶、熱植物奶，以及紅棗、桂圓或花旗參焗茶

次選：熱咖啡、熱茶

第三：熱朱古力

資料提供：註冊營養師梁曦允

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