沙發薯：The Bear——芝加哥的小城大事

The Bear劇照(網上圖片)

【明報專訊】一到年尾,又是回顧今年有什麼好電視劇的時間。今年電視界都算墟冚,各串流平台為搶客而推出了不少大製作,最受歡迎的franchise如《魔戒》、《星戰》及Game of Thrones都有新作。不過口碑與製作費通常不成正比,年尾的最佳電視劇榜首不多見他們的蹤影,反而今年一部無論在陣容、製作到主題都算是小型的小眾劇集The Bear,卻成功讓世界各地不同的電視評論人推舉為最佳劇集。

名廚退隱小店

故事講述主角Carmy原是國內數一數二的名廚,在紐約為高級餐廳當廚,前途大好。他阿哥Michael也是廚師,在芝加哥(Chicago)營運家庭式專售食店Mr Beef,但卻自殺。Carmy決定放棄名廚事業,離開紐約,回到老家Chicago,打理阿哥的食店。

與家庭關係良好的Carmy,對於阿哥突然了結生命,感到十分難接受;加上要放低辛苦得來的事業,退隱在不知名的小店,就更是困難。誰不知接手Mr Beef後,他才發現廚房內沒有秩序,一盆散沙;打工的表哥是個麻煩友,不肯接受新秩序,不斷叫Carmy滾返紐約;其他員工各有各問題,不聽命令,不愛規矩,不要新阿頭,統統都令要振興食店的任務更加困難。

Carmy接手後,很快發現除了店內需要革新外,原來食店本身欠債纍纍,經濟亦需要重新整頓。食店的地點在芝加哥充滿藍領工人的混雜區域,人手處理方面十分棘手;同時他發現亡兄與表哥間中賣非法藥品做外快,用來幫補食店生意,這亦成為Carmy可考慮的最後手段。

Carmy由名廚界降落凡間,當然不會完全沒有人察覺。年輕、名廚學校出身的女生Sydney得知他重返家鄉打理Mr Beef後,便決定自薦為他們免費工作,是推動故事發展的主線。她明白要令食店生存,先要處理完全缺乏條理、毫不專業的廚房問題。她最終贏得Carmy信任,給她掌控廚房大權。但麻煩表哥與其他員工自然不會給她有好日子過,他們的摩擦亦成為了劇集的軸心。

「熊人」寓意內心掙扎

The Bear最難令人理解的地方相信是其劇名。明明與動物沒有關係,劇集是有關廚房內的故事,那為什麼叫熊人(The Bear)?劇集與「熊人」的關連,正正就是劇集最出眾的地方。劇集開首我們看到一隻被困在籠內的熊人,被放置在繁忙的芝加哥馬路上。簡單來說,這隻熊人可以被理解為Carmy自己,又或是他的心魔與煩惱。基本上整套劇集表面上是有關廚房的劇集,實則全都是有關角色的內心掙扎,以及主角克服各種心魔的過程。

劇集另一重點是熊人的身在地:芝加哥。芝加哥雖然舉世聞名,讓人以為是個大都會,但實際上它不過是一個小城,人口只有200多萬,少香港三分之二,其聞名只不過是因為美國的軟實力。劇集着墨在城市的觸感與脈搏,砌出芝加哥的小城大事:小店Mr Beef建基在真實存在的同名店舖,劇集捕捉城中生活化的瑣碎片段,其中一集更動用了美國indie界紅人Sufjan Stevens於2006年的代表作Chicago,聽到他唱「I made a lot of mistakes」、「All things go, all things go」,不止穿引劇情要脈,亦打穿了美國當代的zeitgeist。這一刻你便明白,為何一套這麼簡單小眾的The Bear,能夠牽引這麼多文化人的心。

文:陳Damon(chandamon.com)